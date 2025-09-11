Teleshow

El enojo de Georgina Barbarossa por no ser nominada como conductora en los Martín Fierro 2025: “Es insólito e injusto”

La conductora expresó su molestia en A la Barbarossa al ser obviada en la terna en la que compiten Susana Giménez, Wanda Nara, Juana Viale, Pamela David, Verónica Lozano y Mariana Fabbiani

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
El enojo de Georgina Barbarossa al no ser nominada como conductora para los Martín Fierro 2025 (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

El anuncio de las nominaciones de los Premios Martín Fierro 2025 trajo, como siempre, el folclore de quienes están felices por la distinción de Aptra y los enojos que despierta entre los que fueron desestimados por el galardón. Georgina Barbarossa fue obviada por su rol de conductora en su ciclo de Telefe y expresó su malestar.

Todo surgió cuando en A la Barbarossa celebraron que el programa forme parte de la terna Magazine, como las nominaciones que obtuvieron Pía Shaw, como Panelista, y Roberto Funes Ugarte, por su rol de Cronista / Movilero. “Yo no tengo ningún Martín Fierro como conductora. Y ahora ni nominada estoy”, lanzó.

“Les quiero preguntar lo siguiente. El día que me lo den post mortem, ¿va a ir todo el equipo a recibirlo? Pues yo voy a estar en otro plano“, acotó, ácida. ”O viste cuando después aparecen todos los muertitos, ahí va a aparecer mi cara. Ahí ustedes todos ustedes tienen que estar parados diciendo: ‘Dios quiso’”.

Georgina Barbarossa, enojada por no recibir una nominación para el Martín Fierro 2025: "Me la merezco" (Video: Intrusos/ América)

Analía Franchín se sumó al equipo que expresó sus diferencias con la elección de la entidad que preside Luis Ventura. “Voy a decir algo políticamente incorrecto. Chicos, hay algunos nombres que no entendés de ninguna manera... No voy a nombrar. Cada uno sabrá en su casa, pero realmente hay nombres casi que están obligados a estar nominados. Chicos, please”, lanzó la periodista.

Este año las nominadas en Labor en conducción femenina son Susana Giménez, Wanda Nara, Juana Viale, Pamela David, Verónica Lozano y Mariana Fabbiani. Al igual que Georgina, otras figuras como Mirtha Legrand o Carmen Barbieri tampoco fueron reconocidas por su labor durante 2024.

Para superar el trago amargo, la producción del programa de las mañanas de Telefe le regaló un ramo de flores a Georgina. “Cuando digo que tengo el mejor equipo del mundo, es verdad que lo tengo”, señaló, con su buen humor habitual. Sin embargo, ante la cámara de Intrusos (América) volcó su enojo.

Georgina Barbarossa ganó en 1987
Georgina Barbarossa ganó en 1987 el Martín Fierro como Mejor actriz de comedia. En la foto, junto a Mirta Busnelli y Beto César (X)

“Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”, aseguró la animadora para las cámaras del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Georgina puntualizó que sus resquemores no eran para las conductoras que habían sido ternadas. “Yo me hubiese puesto, nada más. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora, es insólito e injusto”, se explayó.

“Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecables, después de tres años de programa. Estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada”, admitió, a la salida de su programa. ¿Evalúa no asistir a la fiesta? “Voy a ir porque está nominado el programa, por Pía Shaw que la amo y por Robertito. Fueron raras las ternas este año”, concluyó.

Georgina Barbarossa, al frente de
Georgina Barbarossa, al frente de La peña de Morfi (Telefe)

Sin embargo, Georgina Barbarossa fue premiada en tres oportunidades con un Martín Fierro, pero en su carrera como actriz y comediante. En 1987 y 1989 ganó en la terna Mejor actriz cómica y también en 1989 se impuso como Mejor actriz de comedia.

Desde finales de los años 90 comenzó a ocupar lugares fuertes en la conducción de magazines. El primero fue con Movete con Georgina en América, seguido de Venite con Georgina. Desde entonces encabezó equipos en Crónica, El Nueve, La Televisión Pública y desde 2022 está al frente de A la Barbarossa en el mismo canal en el que cubrió roles de reemplazo en Flor de equipo, La Peña de Morfi y Cortá por Lozano.

Temas Relacionados

A la BarbarossaGeorgina BarbarossaMartín Fierro 2025

Últimas Noticias

La confesión sexual de María Becerra en una de las grabaciones de “En el Barro”: “No es la primera vez que estoy esposada”

La cantante impactó a sus seguidores al hacer una referencia de su vida privada durante la filmación del videoclip de “7 vidas”, cortina musical de la ficción

La confesión sexual de María

Jimena Buttigliengo se reencontró con sus hijos después de la denuncia a su exmarido: “Reconexión”

La modelo logró ver nuevamente a sus mellizos después de semanas de conflicto judicial y mediático con su ex, quien había sido denunciado por impedirle el contacto con los menores en París

Jimena Buttigliengo se reencontró con

La nueva vida de Militta Bora: consiguió la ciudadanía italiana y cambió su nombre artístico

La cantante neuquina, que hace poco había preocupado por su estado de salud, contó que luego de muchos trámites, consiguió el pasaporte y la cédula de identidad peninsular

La nueva vida de Militta

Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”

El cantante y coach de La Voz Argentina pasó por Cortá por Lozano donde contó cómo es su romance con la cantante urbana. Cómo es su convivencia con un amigo

Luck Ra habló de su

J Rei reveló el cambio de hábito que adoptó y cómo impactó en su vida: “Siete meses sin fumar porro”

El cantante contó qué lo motivó a enfocarse en su salud y cómo esta decisión se convirtió en un impulso positivo en su carrera musical

J Rei reveló el cambio
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ministro del Interior afirmó

El ministro del Interior afirmó que “era necesario profundizar el diálogo con los gobernadores”

La trayectoria de la negociadora que convenció a la alumna mendocina de 14 años para que se entregue

Anticipan “lluvia débil” para la noche del miércoles en el AMBA: el pronóstico para el resto de la semana

En medio de la crisis, el gobierno de Misiones toma distancia de la administración de Javier Milei

Los docentes universitarios convocaron a un paro en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos responsabilizó al régimen

Estados Unidos responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por la desaparición del médico Yerri Estrada en Nicaragua

Nanorobots de ADN, la revolución tecnológica que busca redefinir el tratamiento de enfermedades

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Asesinaron a un trabajador portuario en Guayaquil: es el tercer caso en un mes

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

TELESHOW
La confesión sexual de María

La confesión sexual de María Becerra en una de las grabaciones de “En el Barro”: “No es la primera vez que estoy esposada”

Jimena Buttigliengo se reencontró con sus hijos después de la denuncia a su exmarido: “Reconexión”

La nueva vida de Militta Bora: consiguió la ciudadanía italiana y cambió su nombre artístico

Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”

J Rei reveló el cambio de hábito que adoptó y cómo impactó en su vida: “Siete meses sin fumar porro”