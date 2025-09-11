Celeste Cid contó el accidente culinario que vivió al recibir a los padres de Santiago Korovsky: “Explotó la casa”

Celeste Cid relató el accidente culinario que vivió al intentar impresionar a los padres de Santiago Korovsky (Video: Urbana Play)

Intentar impresionar a los padres de una pareja puede convertirse en una experiencia inolvidable, y Celeste Cid lo vivió en primera persona. La actriz compartió, en Vuelta y Media (Urbana Play 104.3), una anécdota en la que, con la intención de agasajar a los padres de Santiago Korovsky con un plato especial, terminó protagonizando un accidente en la cocina que, lejos de arruinar la velada, se transformó en un momento incómodo y divertido.

Todo comenzó cuando la actriz decidió recibir en su casa a los padres de su pareja y se propuso preparar una comida especial. La idea era cocinar un pad thai siguiendo una receta seleccionada, adaptada a las necesidades alimentarias de Santi, quien debe evitar el gluten. “Íbamos a hacer un pad thai con la receta copiada. Todo muy ñoño de mi parte, como muy meticuloso”, recordó entre risas, aludiendo al esmero puesto en la preparación.

La situación cambió por completo cuando, en medio de la elaboración del plato, un error en la cocina provocó el caos. Cid explicó que al mezclar aceite caliente con un langostino congelado, se produjo una explosión que sorprendió a todos los presentes. “No calculé el aceite caliente y un langostino frizado y... se explotó. O sea, explotó la casa”, relató, mientras el recuerdo generaba carcajadas.

La actriz preparó un pad thai sin gluten y un error en la cocina provocó una explosión inesperada

La reacción ante el incidente osciló entre la incomodidad y el humor. El conductor, Sebastián Wanraich, quien participaba de la conversación, preguntó si se trató de un momento tenso o gracioso. La intérprete, lejos de ocultar el bochorno, compartió la escena con naturalidad y autocrítica, destacando que, a pesar del accidente, la situación se tornó espontánea y risueña. La actriz subrayó que, aunque la intención era impresionar, el resultado fue una anécdota que terminó uniendo a los presentes en la risa.

El desafío de preparar un plato apto para celíacos también formó parte del relato. Celeste Cid mencionó que encontrar recetas sin gluten puede resultar complicado, especialmente cuando se busca sorprender a invitados especiales. “No, es celíaco. Es re difícil encontrar...”, comentó, en referencia a las restricciones alimentarias de Santiago Korovsky, lo que sumó un grado de dificultad a la experiencia culinaria.

Hace pocos días, en diálogo con Catalina Dlugi, la actriz definió su vínculo con su novio como una experiencia positiva, de renovación, marcada tanto por el intercambio de ideas para sus respectivos proyectos artísticos como por la complicidad cotidiana que nutre ambos universos.

El incidente se transformó en una anécdota divertida que unió a todos los presentes en la risa (Instagram)

Celeste protagonizó una película con Benjamín Vicuña que la obligó a llevar una panza de embarazada falsa, por lo que Catalina le consultó acerca de una posible maternidad junto a Santiago y respondió con claridad: “No, no, no. Es una relación muy nuevita, que lleva un año y ocho meses más o menos”.

Dlugi destacó la afinidad creativa que observaba en ambos y detalló: “Me parece que son tal para cual. Vos sos muy creativa, escribís, ilustrás, tenés muchas inquietudes y él también”. Cid coincidió y detalló sobre las cualidades de Korovsky: “Es muy buena persona. Hay algo en él que es real, de verdad, bueno y muy divertido”. Además, lo calificó como “un artista” y sumó que su costado caótico también aporta a la pareja: “Tiene todos esos condimentos. Es una relación muy linda porque también es estimulante por todo lo que está por venir”.

En la charla surgió, además, la posibilidad de compartir el nuevo proyecto que tiene pensado llevar adelante Celeste, que el que se pondrá en el rol de protagonista, guionista y productora, a la que Cid respondió entre risas: “No la voy a dirigir porque me parece mucho. Hay que estar en muchos lugares, pero capaz que Santi, ¿por qué no?”. Ambas retomaron la frase y valoraron esa chance: “Me gustaría ver esos dos espíritus creativos en acción”, propuso la conductora, y Cid devolvió: “Sí, qué intensidad”.