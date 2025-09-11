Antonela Roccuzzo realizó una nueva sesión de fotos: el estilo sofisticado que impone

Antonela Roccuzzo impone tendencia con una nueva sesión de fotos en Nueva York

Antonela Roccuzzo protagonizó una nueva sesión de fotos que resalta su estilo personal y marca tendencia en las redes sociales. Las imágenes, publicadas en las últimas horas por su estilista Dafne Evangelista en su cuenta de Instagram, muestran a la esposa de Lionel Messi en un entorno elegante y relajado en Nueva York. Cada foto exhibe matices de moda, cuidado estético y espontaneidad, elementos que consolidan a la modelo como referencia ineludible en el ámbito del lifestyle internacional.

La serie de fotos, tomadas en un espacio interior de líneas contemporáneas, refuerza la impronta estética cultivada por Anto en los últimos años. En las fotos, luce un top negro ajustado de manga larga y jeans azul oscuro de tiro alto, combinación clásica. El vestuario se complementa con lentes de sol negros de forma ovalada, que añade un guiño urbano y actual a la totalidad del outfit.

El pelo de la modelo, largo y castaño oscuro con ondas suaves y reflejos claros, fue modelado por la estilista Dafne Evangelista, quien compartió las imágenes junto al comentario “Every hairstyle is special, but the smile at the end is always my favorite part”: “Cada peinado es especial, pero la sonrisa del final es siempre mi parte favorita”.

En la misma ciudad y hace pocas semanas, Antonela destacó como referente de moda internacional tras su traslado a Estados Unidos con la llegada de su marido al Inter de Miami. En un evento exclusivo, Roccuzzo lució un diseño de Carolina Herrera en rosa intenso, ajustado al cuerpo, con mangas largas y escote pronunciado.

Los pliegues pequeños en el torso aportaron dinamismo, mientras que el uso de joyas con esmeralda verde y detalles en plata complementaron un look de lujo contenido. Su presencia demostró que la verdadera sofisticación surge del equilibrio entre la prenda y la personalidad, y también mostró cómo integrar tendencias sin perder autenticidad.

El vestido de Antonela Roccuzzo en Nueva York siguió las reminiscencias del estilo Barbiecore (Instagram)

Por su parte, recientemente, Lionel Messi selló su despedida oficial del país en el Estadio Mas Monumental, con dos goles y la mira ya puesta en la preparación rumbo al Mundial 2026, que se desarrollará el año próximo en Canadá, México y Estados Unidos. Aún no se confirmo su participación en aquel torneo, pero tampoco que sea su adiós definitivo en tierras argentinas.

El capitán, de 38 años, estuvo acompañado por la mayor parte de su familia en el recinto de Núñez y su esposa le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino!!! Te amamos Leo Messi”, escribió en su Instagram seguido por más de 40 millones de personas.

La rosarina eligió cuatro fotos para acompañar su posteo: tres de ellas fueron de Leo con Thiago (12 años), Mateo (9) y Ciro (7), sus hijos, durante el himno. La restante fue una del menor de los Messi caminando por el césped del estadio.

Lionel Messi se despidió de Argentina en el Monumental acompañado por su familia (@antonelaroccuzzo)

Entre los comentarios sobresalió el de Daniella Semaan, pareja de Cesc Fábregas y amiga de la familia, con un mensaje de tres emojis de corazón. Pero también aparecieron personalidades de distintos ámbitos como la estrella del hockey Agustina Albertario o el conductor Andy Kusnetzoff.

Sus compañeros también quisieron dejar un mensaje para acompañar al futbolista del Inter Miami en esta emotiva jornada. Rodrigo De Paul, quien se sumó en las últimas semanas al equipo de la MLS para militar junto con Messi, escribió: “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. GRACIAS MAESTRO”. Ese posteo del mediocampista tuvo el comentario de David Beckham, propietario de las Garzas de Miami: “Number one”.