Pampita contó sus fallidos intentos de cortarles el pelo a sus hijos: “Lloraron, pobrecitos”

Pampita contó que le cortó el pelo a sus hijos en varias oportunidades: "Han llorando, pobrecitos" (Video: Los 8 escalones/ Eltrece)

Pampita es conductora de Los 8 escalones, modelo elegida por numerosas marcas, influencer, incursionó en varias oportunidades en la actuación y, según contó en su ciclo de Eltrece, se probó como peluquera. O algo así.

“¿Qué porcentaje de argentinos se corta a sí mismo el pelo?“, preguntó la animadora en su programa a los participantes y disparó un recuerdo de su infancia y otros de los meses que duró el aislamiento preventivo durante la pandemia de Covid-19 de 2020. ”Yo de chica me cortaba un poco sola. Como que me hacía un desmechado en la parte de adelante", rememoró.

“A mis hijos les corté durante muchos años, pero ahora ya no se dejan porque les corto mal”, contó, divertida. “Yo les cortaba las puntas y quedaban como quedaban. Me salía mucho el corte taza, que me odiaban después. ‘¿Qué me hiciste, mamá?’ Han llorado por un corte de pelo que yo les hice, pobrecitos. Pero bueno, les volví a crecer, no pasa nada”, agregó, con humor sobre las reacciones de Bautista, Beltrán, Benicio y la pequeña Ana.

Pampita abrazada por Bautista, Beltrán, Benicio y la pequeña Ana (Instagram)

“Hay mucha gente que se corta el pelo de manera autodidacta. Las máquinas para cortar el pelo han ayudado bastante. Además, ahorrás mucha plata al mes porque el pelo crece todo el tiempo. Si sale o queda mal, solo tenés que esperar que vuelva a crecer”, agregó, sobre la consulta que le realizó a los concursantes de su programa.

Durante el año 2020, la suspensión de actividades no esenciales a raíz de la pandemia mantuvo a las peluquerías cerradas durante varios meses, una situación que llevó a Pampita a asumir el papel de “peluquera” en su propia casa. Según relató en Pampita online, el programa de Net TV que tenía, solía cortar el pelo a sus hijos, aunque esa decisión no siempre resultaba agradable para todos ellos. “Le corté a Bauti (Vicuña), no le gustó nada”, admitió la conductora sobre la reacción de su hijo Bautista Vicuña tras uno de estos cortes caseros.

Aquella vez, la animadora compartió su método para sobrellevar el malestar de los más pequeños ante un cambio de look no elegido: “Hay que decirles que es el look rapero, o futbolista, para que no se enojen los chicos cuando los rapamos”, explicó. En ese contexto, la conductora reconoció que muchas mujeres del entorno familiar se animaron por primera vez a tomar las tijeras en medio de la cuarentena.

Pampita junto a Bautista Vicuña en Los 8 escalones

Aunque después de cuatro meses del encierro por la pandemia, las peluquerías finalmente reabrieron, Pampita ya había hecho del corte de cabello en casa una costumbre, pese a que no todos los integrantes de su familia estaban conformes con los resultados.

Cada 8 de septiembre es una fecha muy sensible para Pampita y Benjamín Vicuña, como para toda su familia. A 13 años del aniversario de la muerte de Blanca Vicuña, la conductora de Los 8 escalones le dedicó una publicación muy especial en sus redes como un testimonio del amor eterno que la une a ella.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora posteó una foto en la que aparece su primera hija, de pocos meses, abrazada contra su pecho mientras Carolina aparece con su clásica sonrisa. A falta de palabras, a la imagen le sumó un corazón blanco, todo un símbolo de la niña, que falleció en Chile en 2012 producto de una neumonía hemorrágica.

El emotivo recuerdo de Pampita con su hija Blanca, a 13 años del fallecimiento

Entre las reacciones que tuvo la imagen en la red social, varias celebridades le expresaron su apoyo dejándole emojis de corazón y otras muestras de cariño. “Por favor esta foto... Te abrazo inmensamente”, le dejó Sofía Zámolo. “Eternamente en vos”, escribió Marcela Coronel, al igual que otras famosas como Paula Chaves, Barby Franco, Carolina Oltra, Ana Rosenfeld, Gisela Bernal, Elina Costantini y Floppy Tesouro.

Martín Pepa, la actual pareja de Pampita, le dejó un emoji de corazón en los comentarios que se sumó al de cientos de personas que le dedicaron sentidas palabras de apoyo. Unas horas antes, Benjamín Vicuña había hecho lo propio para recordar a Blanquita.