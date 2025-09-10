Teleshow

El divertido video de Juana Repetto para anunciar el sexo de su bebé: “Todos estábamos convencidos”

La influencer compartió con sus seguidores el resultado de su gender reveal. El emocionante momento familiar que vivió la actriz

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Juana Repetto reveló el sexo de su bebé

Después de mucha expectativa, y con la idea de terminar con las especulaciones en torno al sexo de su tercer hijo, Juana Repetto decidió hacer un gender reveal en su casa junto a su familia. La influencer y sus seres queridos tuvieron una llamativa y tierna idea: ordenaron una torta cuyo colorido interior revelaría el sexo del bebé. Como si fuera poco, también pidieron un globo, el cual al estallar mostraría una nube de color. Así las cosas, esta noche, la actriz dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

Fiel a su estilo, la joven compartió ante sus casi dos millones de seguidores en Instagram el detrás de escena del gender reveal. El clip comenzaba con una íntima charla junto a sus hijos. En ese momento, Belisario decía: “Yo elijo, morado para las nenas y verde para los varones”. De acuerdo con el pequeño, Repetto repitió: “Me gusta, morado para la mujer y verde para el varón”.

Con la decisión tomada, el siguiente fragmento del video mostraba a Juana frente a una mesa, lista para cortar una torta y revelar, al mostrar el color de su interior, el sexo del bebé. A su espalda, Sebastián Graviotto sostenía un globo, el cual Toribio iba a pinchar para también revelar el sexo de su hermano. Junto al video, una frase explicaba la situación que estaban a punto de vivir: “Cada uno tenía porra del color que creía que iba a salir”. Acto, seguido, se escucha decir a una familiar: “Se viene la pinchada”.

Aún con dudas del procedimiento, se escucha a Graviotto decir: “Pero pará, ¿cuándo le tengo que decir a Toro que pinche?”. Sin siquiera darse vuelta, Repetto respondió: “Cuando yo corte”. Así, tras una breve cuenta regresiva, todo sucedió en un instante. Toribio pinchó el globo y dejó escapar una nube de polvo verde, al tiempo que la actriz cortó una porción de torta cuyo interior era del mismo color.

Segundos después, toda la familia explotó en emoción. “Y va el tercero”, decía la expareja de Repetto, mientras golpeaba un globo por el aire. En clip, Juana agregó una frase para explicar la sorpresa de todos sus seres queridos: “Todos tenían morado, salvo mi cuñada y yo. Las caras, todos juramos que era mujer, incluso yo sentía que era nena, pero cambié de opinión en ese mismo momento cuando tocó elegir color”.

En la descripción del video, la influencer escribió junto a tres emojis de corazones verdes: “Todos estábamos convencidos de que era mujer. Mi mamá y todas las brujas de la familia percibían mujer sin duda, era casi un hecho. Yo sentí que era mujer los primeros meses pero a su vez llevo una vida entera diciendo que jamás tendré hijas mujeres. ¿Que pesaba más? ¿Una convicción de siempre o la sensación actual? ¿Era una sensación o un deseo? No sé, nunca me vi mamá de nena y estoy feliz de tener a mis tres bebos”.

El llamativo video de Juana Repetto y Sebastián Graviotto para anunciar el sexo de su hijo

Luego, la actriz cerró su reflexión diciendo: “Bienvenido al team chiqui, tenés dos hermanos espectaculares que te esperan con mucha felicidad y amor, te sumás al mejor equipo del mundo bebito”.

Horas antes, la artista había sumado expectativa al compartir el video en blanco y negro, ocultando el resultado del gender reveal. Esta decisión visual borró cualquier pista cromática, dejando en suspenso la revelación e impidiendo que tanto los asistentes como los espectadores descubrieran si la familia espera un varón o una nena. El recurso generó sorpresa y risas, manteniendo el misterio y alimentando las teorías entre seguidores y familiares.

Juana subrayó la improvisación detrás de todo el evento al compartir: “Toro quería el #genderrevealparty de Julián Álvarez pero esto es lo que logramos, muy JuaRepetto style, improvisado, armado en dos días y con gestión de la tía Joy que recibió el resultado y se guardó el secreto y gestionó todito! Gracias Johan”. Esta declaración pone de manifiesto la autenticidad y el tono desenfadado con el que la familia suele asumir tanto los éxitos como las sorpresas inesperadas de la vida cotidiana.

Temas Relacionados

Juana RepettoSebastián Graviotto

Últimas Noticias

Eugenia Tobal mostró sus dotes en la cocina mientras se prepara para MasterChef Celebrity: “Practicando”

La actriz compartió en redes sociales su preparación de merengue italiano al tiempo que entrena para el reality culinario

Eugenia Tobal mostró sus dotes

Premios Martín Fierro 2025: todos los nominados de la gran fiesta de la televisión argentina

En un especial conducido por Vero Lozano y Luis Ventura, en su rol de presidente de Aptra, anunciaron los programas y figuras ternados

Premios Martín Fierro 2025: todos

Daniela Celis contó cuáles son sus requisitos para volver a estar en pareja: “No busco un padrastro para mis hijas”

La ex Gran Hermano detalló las condiciones que debe cumplir un hombre para salir con ella tras su separación de Thiago Medina

Daniela Celis contó cuáles son

Charly García firmó el contrato para el lanzamiento de su colaboración con Sting

Tras su encuentro en febrero, el ídolo del rock nacional se prepara para lanzar su nuevo single. Cómo inició su relación en 1988, durante el recital de Amnistía Internacional en el estadio de River Plate

Charly García firmó el contrato

Pampita contó sus fallidos intentos de cortarles el pelo a sus hijos: “Lloraron, pobrecitos”

La animadora recordó en Los 8 escalones las oportunidades en las que se animó a jugar a ser peluquera con Bautista, Benicio y Beltrán

Pampita contó sus fallidos intentos
ÚLTIMAS NOTICIAS
La flexibilidad reproductiva de tiburones

La flexibilidad reproductiva de tiburones y rayas depende del alimento disponible, según un estudio

Cuatro menores con antecedentes fueron detenidos tras intentar robar una camioneta en Recoleta

Una mujer intentó estacionar su camioneta, perdió el control y terminó chocando contra un supermercado

Investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación laboral

Más de 200 camiones están varados en Jujuy por el cierre de un paso fronterizo entre Argentina y Chile

INFOBAE AMÉRICA
Polonia confirmó la incursión de

Polonia confirmó la incursión de drones rusos en su territorio y activó la defensa aérea tras un ataque masivo en Ucrania

El movimiento “Bloqueemos todo” amenaza con colapsar Francia en medio de la crisis gubernamental

Una segunda embarcación de la flotilla humanitaria Sumud sufrió otro presunto ataque con un dron en Túnez

Donald Trump cuestionó el ataque de Israel a Qatar: “No estoy contento con lo que sucedió”

Quién es Sébastien Lecornu, el “animal político” que Macron eligió para estabilizar Francia

TELESHOW
Eugenia Tobal mostró sus dotes

Eugenia Tobal mostró sus dotes en la cocina mientras se prepara para MasterChef Celebrity: “Practicando”

Premios Martín Fierro 2025: todos los nominados de la gran fiesta de la televisión argentina

Daniela Celis contó cuáles son sus requisitos para volver a estar en pareja: “No busco un padrastro para mis hijas”

Charly García firmó el contrato para el lanzamiento de su colaboración con Sting

Pampita contó sus fallidos intentos de cortarles el pelo a sus hijos: “Lloraron, pobrecitos”