El divertido video de Juana Repetto para anunciar el sexo de su bebé: “Todos estábamos convencidos”

Juana Repetto reveló el sexo de su bebé

Después de mucha expectativa, y con la idea de terminar con las especulaciones en torno al sexo de su tercer hijo, Juana Repetto decidió hacer un gender reveal en su casa junto a su familia. La influencer y sus seres queridos tuvieron una llamativa y tierna idea: ordenaron una torta cuyo colorido interior revelaría el sexo del bebé. Como si fuera poco, también pidieron un globo, el cual al estallar mostraría una nube de color. Así las cosas, esta noche, la actriz dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

Fiel a su estilo, la joven compartió ante sus casi dos millones de seguidores en Instagram el detrás de escena del gender reveal. El clip comenzaba con una íntima charla junto a sus hijos. En ese momento, Belisario decía: “Yo elijo, morado para las nenas y verde para los varones”. De acuerdo con el pequeño, Repetto repitió: “Me gusta, morado para la mujer y verde para el varón”.

Con la decisión tomada, el siguiente fragmento del video mostraba a Juana frente a una mesa, lista para cortar una torta y revelar, al mostrar el color de su interior, el sexo del bebé. A su espalda, Sebastián Graviotto sostenía un globo, el cual Toribio iba a pinchar para también revelar el sexo de su hermano. Junto al video, una frase explicaba la situación que estaban a punto de vivir: “Cada uno tenía porra del color que creía que iba a salir”. Acto, seguido, se escucha decir a una familiar: “Se viene la pinchada”.

Aún con dudas del procedimiento, se escucha a Graviotto decir: “Pero pará, ¿cuándo le tengo que decir a Toro que pinche?”. Sin siquiera darse vuelta, Repetto respondió: “Cuando yo corte”. Así, tras una breve cuenta regresiva, todo sucedió en un instante. Toribio pinchó el globo y dejó escapar una nube de polvo verde, al tiempo que la actriz cortó una porción de torta cuyo interior era del mismo color.

Segundos después, toda la familia explotó en emoción. “Y va el tercero”, decía la expareja de Repetto, mientras golpeaba un globo por el aire. En clip, Juana agregó una frase para explicar la sorpresa de todos sus seres queridos: “Todos tenían morado, salvo mi cuñada y yo. Las caras, todos juramos que era mujer, incluso yo sentía que era nena, pero cambié de opinión en ese mismo momento cuando tocó elegir color”.

En la descripción del video, la influencer escribió junto a tres emojis de corazones verdes: “Todos estábamos convencidos de que era mujer. Mi mamá y todas las brujas de la familia percibían mujer sin duda, era casi un hecho. Yo sentí que era mujer los primeros meses pero a su vez llevo una vida entera diciendo que jamás tendré hijas mujeres. ¿Que pesaba más? ¿Una convicción de siempre o la sensación actual? ¿Era una sensación o un deseo? No sé, nunca me vi mamá de nena y estoy feliz de tener a mis tres bebos”.

El llamativo video de Juana Repetto y Sebastián Graviotto para anunciar el sexo de su hijo

Luego, la actriz cerró su reflexión diciendo: “Bienvenido al team chiqui, tenés dos hermanos espectaculares que te esperan con mucha felicidad y amor, te sumás al mejor equipo del mundo bebito”.

Horas antes, la artista había sumado expectativa al compartir el video en blanco y negro, ocultando el resultado del gender reveal. Esta decisión visual borró cualquier pista cromática, dejando en suspenso la revelación e impidiendo que tanto los asistentes como los espectadores descubrieran si la familia espera un varón o una nena. El recurso generó sorpresa y risas, manteniendo el misterio y alimentando las teorías entre seguidores y familiares.

Juana subrayó la improvisación detrás de todo el evento al compartir: “Toro quería el #genderrevealparty de Julián Álvarez pero esto es lo que logramos, muy JuaRepetto style, improvisado, armado en dos días y con gestión de la tía Joy que recibió el resultado y se guardó el secreto y gestionó todito! Gracias Johan”. Esta declaración pone de manifiesto la autenticidad y el tono desenfadado con el que la familia suele asumir tanto los éxitos como las sorpresas inesperadas de la vida cotidiana.