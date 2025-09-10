Teleshow

Daniela Celis contó cuáles son sus requisitos para volver a estar en pareja: “No busco un padrastro para mis hijas”

La ex Gran Hermano detalló las condiciones que debe cumplir un hombre para salir con ella tras su separación de Thiago Medina

Daniela Celis revela sus requisitos para volver a salir con alguien tras su separación de Thiago Medina (Video: Patria y Familia, Luzu TV)

Daniela Celis sorprendió a la audiencia al detallar en el programa Patria y Familia de Luzu TV cuáles son sus "requisitos para chonguear" que debe cumplir un hombre para salir con ella, tras su reciente separación de Thiago Medina, padre de sus hijas gemelas. En su intervención, la exparticipante de Gran Hermano dejó en claro que, en esta nueva etapa, su único objetivo es divertirse y no buscar una relación formal.

La separación entre la panelista y el influencer, según ella misma ocurrida formalmente hace algunos meses, marcó un punto de inflexión en su vida personal. La exconcursante del reality compartió que, tras el fin de la relación con el padre de Laia y Aimé, se encuentra “solterísima” y con una perspectiva renovada sobre sus vínculos afectivos. “Estoy tan soltera... Hace dos semanas y media estoy más soltera”, expresó entre risas durante la transmisión.

En ese contexto, fue enfática al explicar que sus criterios actuales no apuntan al enamoramiento, sino a lo que en la jerga popular se denomina “chonguear”, es decir, mantener relaciones casuales sin compromiso. “Yo siento que tengo requisitos diferentes a los de antes, pero no requisitos para enamorarme, sino para chonguear. Yo no quiero pareja. Yo quiero vivir la vida”, afirmó en el ciclo de Luzu TV.

La ex Gran Hermano prioriza relaciones casuales y descarta buscar una pareja formal en esta nueva etapa

La lista de condiciones que expuso la creadora de contenido para quienes deseen acercarse a ella incluye, en primer lugar, que el interesado esté separado desde hace más de seis meses. Además, subrayó la importancia de que la persona esté dispuesta a vivir una aventura y a eliminar los chats tras cada encuentro, evitando así cualquier tipo de evidencia digital. “No mezclar las vidas: no busco padrastro, busco pasarla bien”, remarcó, dejando claro que no pretende involucrar a sus hijas ni a su entorno familiar en sus nuevas experiencias.

Además, contó que no tiene preferencias en cuanto a lo sexual, sino que tiene solo una condición esencial: “No hay tamaños, pero para mí tiene que ser ideal que el ‘forrito9 sea su mejor amigo”, explicó, . Además, continuó dando los motivos de esta decisión: “Nada de estar renegando, tenés, no tenés, que me pongo, que te pongo, que me cuidás, que no te cuidás. No, no, no”. Esto también tiene que ver con la experiencia que transitó, donde en una entrevista previa con su expareja, relató: “Tuvimos un embarazo bastante fuerte. Yo tenía las hormonas multiplicadas, tenía dos niñas y la verdad que no la pasamos bien ninguno de los dos”.

Hace pocas semanas habló cara a cara con Thiago Medina y recordaron etapas de su relación y su proceso de embarazo (Video: Luzu TV)

Entre los requisitos adicionales, Celis mencionó que prefiere hombres de su edad o mayores, hasta un máximo de 40 años. Considera indispensable que el candidato tenga trabajo y estabilidad económica, descartando a quienes aún dependen de sus padres o no cuentan con ingresos propios. Otro punto que consideró fundamental es la salud mental: “Es importante y no puede pasarse desapercibido que haga terapia. Porque si tiene su cabeza con la salud mental cuidada es porque se cuida entero”, explicó en el programa.

La mediática también estableció condiciones especiales para quienes pretendan vincularse con ella. Prohibió expresamente las fotos, argumentando que los recuerdos deben permanecer en la memoria y el corazón, y no en imágenes digitales. “Están prohibidas las fotos. Los recuerdos se quedan en la mente y en el corazón. Yo paso por tu vida, lo vas a sentir en alguna parte de tu cuerpo, pero en las fotos no va a estar”, expresó.

Finalmente, la influencer manifestó su rechazo a la insistencia posterior a los encuentros: si no responde a un mensaje, no espera que la sigan contactando. “No le respondo que no me vuelva a escribir, no insistan”, enfatizó.

