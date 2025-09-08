Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”

Hace 5 años Fede Bal relató a través de un emotivo video que había sido diagnosticado con cáncer de colon. Su misión desde las redes sociales fue hacerlo público para mostrar los tratamientos a los que se sometió para sanar. Durante 130 días, el conductor de Resto del mundo (Eltrece) abrió la intimidad de su cuadro médico y este lunes, volvió a realizar un acto de concientización desde su cuenta de Instagram, grabándose mientras se hacía una colonoscopía, o más precisamente, una videocolonoscopía.

El actor se filmó en una camilla de la Fundación Gedyt acompañado por el doctor Luis Caro y el equipo, mientras estaba bajo los efectos de la anestesia total: “Un estudio médico, en este caso una videocolonoscopia, se puede vivir de otra manera… Desactivemos el miedo a la anestesia, al estrés de la preparación, a la ansiedad por todo el proceso. Lo único que importa es SABER CÓMO ESTAMOS. Como está nuestra salud".

“Este video que les comparto muestra lo que pasó antes de mi videocolonoscopia anual. Entrando en los hermosos efectos de la anestesia que, como experiencia en sí, es una suerte de trip surrealista“, afirmó, desde la red social en la que cuenta con casi 2 millones de seguidores. “Para este estudio necesario y valioso, me pongo en las manos del gran doctor Luis Caro y su centro la Fundación Gedyt, Un equipo maravilloso que te acompaña en todo el proceso”, destacó.

El doctor Luis Caro junto a Fede Bal luego de su videocolonoscopia (Instagram)

“Recordá que un estudio a tiempo TE SALVA LA VIDA. Y este estudio es la única forma de saber cómo estamos por dentro. El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel global. Si tenés un familiar que tuvo cáncer de colon, o si ya tenés más de 40 años, es recomendable hacerse este estudio periódicamente.

Allí aparece el hijo de Carmen Barbieri bromeando con el personal médico y contando que tiene un “chimento que va a impactar”, para unos segundos después y bajo los efectos de la anestesia, comenzar a reírse. “Hoy estoy sano, pero es importante entender que siempre voy a ser un paciente. Y como tal, enfocado en repetir estos estudios de forma anual”, enfatizó, desde su publicación.

“El chiste del video era no terminar de contar alguna falsa primicia. Lo que no entiendo es como entró, en mi relato lisérgico, el equipo de Escucho ofertas. Será que los tengo muy metidos en mi corazón”, señaló, divertido al final del posteo sobre la mención de sus compañeros del ciclo del canal de streaming Blender, en el que participa, cuando estaba sedado.

Fede Bal filmó la incoherencia que decía bajo los efectos de la anestesia

Fede Bal, antes de la anestesia, en su videocolonoscopía. "Desactivemos el miedo a la anestesia", escribió

En una entrevista con Tatiana Schapiro en Infobae, en febrero de este año, Fede Bal se abrió sobre el momento más difícil de su vida: “Fue duro, increíble y revelador, pero me dio un lado luminoso de la vida. Después de ese momento, cuando lo superé y se fue. Hoy sigo con mis chequeos y soy consciente de que voy a ser un paciente de cáncer toda la vida, pero no me duele nada porque entendí que el dolor es otro. Trato de no quejarme. Le bajé a la ambición. Soy bastante feliz”.

“A los 30 no suelen hacer estudios de rutina. Empecé a tener sangrados al ir al baño y era cada vez más fuerte. No me hice el estudio por un año, hasta que Sofía, que se portó tan bien conmigo en esto, me llevó casi de los pelos y me hice una colonoscopía. Estaba haciendo temporada y a los tres días me llamó el doctor Huertas. Me dijo que tenía cáncer maligno y me sugirió ir a Buenos Aires a empezar el tratamiento”, rememoró.

El actor aseguró que el momento más doloroso fue tener que hablar de su diagnóstico con Carmen Barbieri y cuando racionalizó que podía llegar a morirse: “Ninguna madre está preparada para que su hijo le diga ‘tengo cáncer’. Mi cabeza estaba más preocupada por ella que por mí. Los gritos de ella tirada en el piso. Me decía: ‘Levanto la temporada’. Yo le respondí que no me iba a morir de esto, que en algún momento me iba a morir pero no de esto, y que ahora tenía que hacer el tratamiento”.