Mirtha Legrand causó impacto en su programa con un elegante look de cristales y plumas

Mirtha Legrand apostó por un vestido de Claudio Cosano (Foto: Prensa El Trece)

A las 21.30 en punto de este sábado, La Noche de Mirtha (El Trece) dio inicio a una nueva emisión. Fiel al estilo que mantiene hace años, Mirtha Legrand comenzó con su característica elegancia, apostando a un look lleno de brillo y glamour que sorprendió a los presentes.

La Chiqui volvió a marcar tendencia en la noche del sábado al aparecer en televisión con un vestido aguamarina diseñado exclusivamente por Claudio Cosano. El diseño, de silueta larga y elegancia, destaca por un elaborado trabajo a mano: el género base presenta una textura delicada y translúcida sobre la cual se desplegaron bordados de cristales en diferentes tamaños y formas, creando reflejos sutiles que aportan luminosidad en cada movimiento de la conductora. Las plumas, presentes en mangas, escote y terminaciones, añaden un efecto etéreo y sofisticado que completó la escena con un aire de glamour clásico y renovado.

El corte recto del vestido realza la figura sin perder el porte majestuoso, mientras que los hombros suavemente marcados y las mangas largas suman una impronta señorial y contemporánea. El cuidado en la confección se advierte en los apliques de pedrería espigada que dibujan líneas y ramificaciones sobre la superficie, generando profundidad visual y dinamismo al conjunto. Los detalles en plumas se ubican estratégicamente, enmarcando el escote y bordeando los puños, lo que le otorga movimiento y delicadeza en cada uno de sus gestos frente a cámara.

Plumas, cristales y hombreras, los elegidos por Mirtha para la noche del sábado

Mirtha eligió un maquillaje en tonos rosa y grandes anillos de diamantes (Fotos: Prensa El Trece)

Mirtha completó su estilismo con accesorios cuidadosamente seleccionados, destacando unos pendientes colgantes de brillo intenso que acompañaron la sofisticación del vestido sin competir con él. Eligió también un maquillaje de tonos suaves en la gama de los rosados y un peinado clásico de ondas voluminosas, que realzaron su porte distinguido.

La conductora recibió a Nora Cárpena, quien se prepara para el estreno de la obra Viudas e Hijas el próximo 17 de septiembre. También formó parte de la “mesaza” el actor Luciano Cáceres, listo para conversar sobre Adiós, Madrid, su más reciente película en la que participa junto a un elenco internacional.

Los acompañó el conductor de Solo otra vuelta más, Diego Sehinkman, voz reconocida en el periodismo contemporáneo, que suma siempre análisis y reflexión. Y, como broche, la virtuosa del tango, Mora Godoy, quien presentará detalles de su show La máquina tanguera, espectáculo que recorre el país y el exterior con ovaciones.

Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte

El recuerdo de Mirtha Legrand a una de las visitas de Antonio Gasalla a su programa (Video: Instagram)

Días atrás, la Chiqui vivió un emotivo momento en su programa al recordar a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte. El mes de marzo pasado marcó un antes y un después en el ambiente artístico argentino. La noticia de la muerte de Antonio Gasalla, a los 84 años, dejó un vacío imposible de llenar. Con una trayectoria de décadas que alternó escenarios y pantallas, su partida sigue generando homenajes, recuerdos y una profunda sensación de nostalgia no solo entre sus colegas, sino también en el público que lo siguió durante generaciones.

Así las cosas, entre las tantas muestras de cariño, la diva le rindió tributo desde sus redes sociales, donde recuperó uno de los tantos momentos memorables que compartieron en su mítico programa, con el actor personificando a la inolvidable la Abuela.

Fue a través de un video entrañable donde Mirtha quiso compartir su admiración y afecto hacia el humorista. “¡Un gran recuerdo de mis programas! En esta ocasión, compartiendo un momento muy gracioso junto al gran Antonio Gasalla”, escribió la conductora, acompañando el posteo con una escena que disparó risas y añoranza, entre quienes aún celebran el humor ácido, la ternura y la inteligencia del artista.

En el registro se los ve a ambos, distendidos y cómplices, protagonizando uno de esos diálogos que quedaron grabados a fuego en la memoria de la televisión argentina. La conductora le preguntaba: “¿Usted conoce a un amigo mío que se llama Antonio Gasalla? Es un actor, que yo lo quiero mucho”. El humorista, en plena caracterización de la Abuela, respondía con picardía: “Lo veo por la televisión”. La charla avanzaba en ese tono inconfundible, con la diva insistiendo: “Es bueno, talentoso”. El actor devolvía: “Boca sucia”. Mientras provocaba risas en el estudio, Mirtha recogía el guante: “¿Boca sucia? Por ahí se le va poquito”.