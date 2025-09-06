En video: así quedó el auto de Mauro Icardi, involucrado en un accidente en Turquía

El auto de Mauro Icardi estuvo involucrado en un accidente de autos (Video: Instagram)

Luego de meses alejado de las canchas, Mauro Icardi volvió a lucir la camiseta del Galtasaray se encuentra instalado en la ciudad de Estambul junto a la China Suárez, sin embargo, en las últimas horas el nombre del delantero se vio involucrado en un accidente de tránsito.

El incidente, ocurrido la noche del viernes en un centro comercial. El vehículo, valuado en millones de liras, terminó con considerables destrozos materiales. Las imágenes difundidas muestran los daños visibles sobre la carrocería.

Fue el periodista Barış Ağıl de B! Kanal TV el que dio la información acerca de lo que sucedió en la escena del accidente. Según sus reportes, el accidente afectó a varios automóviles; el de Icardi se llevó la mayor parte de los daños por el lugar y el momento en que ocurrió, a pocos metros de uno de los polos comerciales más importantes de la capital turca.

Uno de los aspectos que trajo mayor tranquilidad a los fanáticos y allegados al futbolista fue que Icardi no se encontraba al volante ni en el interior del automóvil en el momento del choque. Pasado el primer momento de incertidumbre, los partes oficiales recalcaron que no hubo en el resto de los vehículos ni entre los transeúntes. Hasta el momento el delantero no se pronunció en sus redes sociales acerca del accidente que lo puso en el centro de la tormenta.

Se conoció el video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha de Galatasaray (Video: Tik Tok)

El historial de situaciones tensas para Mauro en centros comerciales de Estambul suma un nuevo episodio con el accidente sufrido por su coche de lujo. Este escenario urbano ya había sido el telón de fondo, semanas atrás, de un incidente diferente con fuerte repercusión. El 27 de julio de 2025 circuló en TikTok una grabación en la que el delantero quedó envuelto en un enfrentamiento con seguidores del Galatasaray. En aquella ocasión, las cámaras de los propios fanáticos documentaron el momento en que Icardi recorría los pasillos del shopping en compañía de la China Suárez y sus hijos más pequeños, en medio de una multitud que buscaba su atención.

La secuencia difundida mostró a decenas de personas, incluidos numerosos niños y adultos, tratando de acercarse al futbolista para obtener fotos, autógrafos y saludos. A medida que el grupo avanzaba, el clima en torno a la familia se volvió más agitado, hasta que se produjo un contacto físico cuya naturaleza exacta no puede deducirse con certeza a partir de las imágenes. En el registro se observa una reacción de Icardi, quien mueve la cabeza en un gesto interpretado por algunos observadores como un cabezazo, aunque la grabación resulta incompleta para determinar de manera inequívoca lo que sucedió y los motivos que desencadenaron esa conducta.

La confusión aumentó en los minutos posteriores durante el cruce de la multitud, cuando la China, intentando preservar a sus hijos, levantó la voz visiblemente alterada tras chocar con un miembro de seguridad mientras sostenía a su hija en brazos. Esa secuencia añadió dramatismo al video y desató debate en la red social acerca del comportamiento de los protagonistas y el nivel de exposición de las figuras públicas en espacios concurridos. Los comentarios publicados en la red social china reflejaron distintas percepciones sobre la actitud del futbolista, algunos defendieron el gesto como un intento de proteger a su familia dentro del caos, mientras otros consideraron que la tensión pudo haber influido en la escalada de los acontecimientos, interpretando la reacción como un posible desencuentro entre fan y jugador.

En ese contexto, Icardi eligió no brindar declaraciones personales sobre lo sucedido, una actitud que replicó tras el reciente accidente automovilístico. Tanto en el episodio registrado a través de redes sociales como en el incidente vial, el futbolista prefirió alejarse del escrutinio mediático directo, manteniéndose en silencio pese a la viralización de los hechos.