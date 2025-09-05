Teleshow

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

La bailarina reavivó la polémica con la actriz luego de sus dichos contra Luciano Castro y la posterior respuesta de la pareja

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro: "Me sentí manipulada" (SQP - América)

La historia entre Flor Vigna y Luciano Castro parece que siempre está dispuesta a escribir un nuevo capítulo. La bailarina y el actor se separaron a comienzos de 2024 después de dos años y medio de relación. Al poco tiempo, y luego de algunos dardos en los medios, el protagonista de Caer y levantarse blanqueó su relación con Griselda Siciliani, lo que abrió inesperados frentes de conflicto tanto con Vigna como con Sabrina Rojas, la madre de sus hijos Esperanza y Fausto.

En los últimos días, Flor aseguró que Castro estaba “re loco” y que necesitaba ayuda. “La pasé recontramal con él”, aseguró. Cuando lo fueron a consultar, Luciano no quiso involucrarse en la polémica y defendió tanto su postura como la situación de su novia: “Cada uno puede decir lo que quiera, pero yo no hablo de la intimidad de nadie; obviamente no me gusta que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero”, sentenció.

Pasaron los días, Vigna editó su nueva canción “Apunta y dispara”, con referencias no tan veladas a Griselda Siciliani. El conflicto volvió a salir a la superficie, si es que alguna vez no lo estuvo, y la bailarina se refirió al tema, con un lenguaje que transitó tanto lo protocolar como lo irónico y cierta autocrítica: “Tengo que dejar de hablar del pasado. Pero a veces, cuando te persiguen tanto queriendo esas respuestas, entendí que es algo que tengo que afrontar como persona pública”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani le respondieron a Flor Vigna

En el mismo sentido, aseguró que la manera que ella eligió para expresarse es la artística: “Me sale componer, me sale armar un videoclip y en este momento la cago, ¿entendés? Por ahí no me siento conforme con esa versión mía”, admitió, pecando de cierta frontalidad.

A continuación, la consultaron sobre si había sentido genuinos los dichos de Siciliani sobre su acusación a Castro. “Respetemos lo que dice cada mujer. Si una mujer dice que vivió infiernos, seguramente los vivió, respetemos eso", había dicho la actriz. Y Vigna dejó su opinión: “Lo sentí genuino y me encantó que lo diga una artista muy grosa, porque a mí me gusta ella como artista. Incluso lo hizo delante de Luciano, como que yo digo ‘guau, qué ovarios’”, reconoció. Y concluyó con una frase que sonó cada vez más filosa. “Ella también seguramente tendrá algo que contar en un futuro”.

Luego de una sonrisa, Vigna aclaró su opinión respecto a la actual situación de su ex. “Le deseo lo mejor. Incluso creo que Griselda le va a hacer bien porque se nota que es una mina que tuvo su terapia, su inteligencia emocional. Ojalá que lo pueda recontra ayudar”, aventuró. Ante la apreciación de los cronistas, de que ella también es una mujer con terapia, fue contundente. “Sí, pero con 20 años menos. Entonces a mí me pegaron un baile total. Era muy fácil manipularme”, señaló con honestidad brutal. Y aun en ese panorama, eligió mirar hacia adelante: “Ahora espero que no me pasen. Por ahí me estoy entrenando para algo más grande”.

A todo esto, Sabrina Rojas se mantuvo al margen y se negó a dar su opinión sobre los dichos de la bailarina. Sin embargo, cuando le preguntaron por las supuestas infidelidades, reflexionó sobre cómo reaccionan la sociedad, los medios y las redes cuando es una mujer la que asume el engaño. “Siempre se apunta a la cornuda, se quiere saber cómo está, cómo se siente. Y mientras tanto, el hombre anda suelto. A mí, por ejemplo, me hacen preguntas con otra intención de las que quizás le hacen a mi exmarido", senteció la conductora aludiendo a Castro.

