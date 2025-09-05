Teleshow

El nuevo trabajo de la China Suárez en Turquía: “En una marca de cosmética”

Según contaron en DDM, la actriz habría conseguido un nuevo empleo que no tiene nada que ver con su carrera

El resurgimiento profesional de Eugenia “La China” Suárez en Turquía marca un giro que pocos esperaban en el trayecto de la artista argentina. La mudanza a Estambul con su pareja, el futbolista Mauro Icardi, no solo modificó su rutina diaria y la estructura de su vida familiar, sino también reconfiguró por completo su panorama laboral, tras un periodo turbulento en el que las redes sociales y la crítica virtual influyeron gravemente en su vínculo con marcas y empresas nacionales e internacionales.

Recientemente, se conocieron detalles sobre la nueva ocupación que tendría Suárez en Turquía, donde comenzó a desempeñarse como relacionista pública (RR.PP.)de una marca de cosméticos. Atrás quedó, al menos por ahora, su tradicional trabajo en la actuación. Así lo afirmó el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV): “No sé si esto se sabía, pero me contaron que La China Suárez tiene un trabajo en Turquía”.

El propio Candalaft detalló: “Trabaja de relaciones públicas. Es RR.PP. de una marca de cosmética. No es la imagen, trabaja de relaciones públicas”. La precisión resulta clave, ya que Suárez, pese a su popularidad y trayectoria en los medios latinoamericanos, en esta oportunidad opera en un rol de gestión y networking, no como la imagen visible de la firma ni la cara principal de campañas publicitarias. El panelista subrayó los cuestionamientos surgidos respecto a su capacidad para desempeñarse en ese ámbito, apuntando: “Es la mujer de un tipo muy conocido. Estaban bastante preocupados porque acá (en Argentina) no tiene trabajo La China Suárez. Esto más allá de que tiene un novio que es recontra millonario, acá en Argentina no tiene ni una marca, se le cayeron todas”.

La China disfruta de su
La China disfruta de su nuevo hogar, de sus hijos y del tiempo en Estambul

El contexto laboral de Suárez en Argentina atravesó una transformación profunda en los últimos años. Distintos episodios expusieron su figura a la controversia pública y al escrutinio mediático intenso, lo que desembocó en un distanciamiento evidente de las marcas y del circuito de trabajo en su país natal. Según los testimonios recabados por Candalaft, cada nuevo acuerdo comercial o participación de la actriz generaba una respuesta polarizada: “Las marcas que la contratan dicen, desde el lado de La China Suárez, que cada vez que ella promociona un producto, la cantidad de hate y de comentarios negativos que tiene ese producto, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas”. Esta caída en apoyos comerciales marcó un quiebre concreto en su carrera local, y dejó a la actriz con escasas oportunidades para ejercer su profesión de manera rentable en el mercado argentino.

En la descripción del panorama actual, el periodista resaltó: “Le queda una sola marca con la que tiene una cápsula y es por canje, no es por dinero aparentemente”. Además, según los allegados a Suárez, la situación en Turquía estaría lejos de significar un estado de stand by. Las versiones indican que tiene “cuatro ofertas de trabajo en Turquía para hacer eventos, presencias y series”, y que también se encuentra “cerrando un contrato para filmar una novela en Turquía y estaba viendo de hacer algo en España”. Si bien aseguran que no tiene trabajo con marcas nacionales, en el ámbito de la televisión tiene varios estrenos por venir y un contrato con una de las plataformas.

Esto viene en un momento en el que está peleando con Benjamín Vicuña por los dos hijos que tienen en común, Magnolia y Amancio. A causa del acuerdo que tienen actualmente los niños tiene que viajar cada 20 días para reencontrarse con su mamá, lo que planteó la pregunta acerca de la escolaridad de los niños, la rutina y la estabilidad por esta decisión de mudarse al otro lado del mundo junto al delantero del Galatasaray.

