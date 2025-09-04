La dulce rutina de Wanda Nara y sus hijas cuando vuelven del colegio: “Lo hacemos juntas”

En medio de un movilizado día, entre la muerte de Giorgio Armani, los preparativos para asistir a la despedida de Lionel Messi en Argentina, y el estreno de Masterchef Celebrity (Telefe), Wanda Nara se tomó un momento de relax para alejarse de sus compromisos laborales y disfrutar de la compañía de sus hijas.

Fue así como, luego de retirar a sus pequeñas del colegio, la mediática mostró la divertida actividad en familia que comparten. “Nosotros nunca dejamos de cocinar”, escribió la influencer junto a un video en el que se la veía de espaldas al lado de sus niñas. Segundos después, la cámara se acercó y mostró la preparación de la familia.

Mientras la menor cortaba frutillas en un plato, la mayor de las hijas de Wanda asistía a su madre con un pote de dulce de leche. Sobre la mesada también se veían dos paquetes de color negro, los cuales contenían confites de colores con chocolate. A la par, Nara desenrollaba un dulce pionono.

En la siguiente story, Wanda compartió más detalles del proceso, musicalizando el clip con la canción “Uwaie” de Max Carra. En este fragmento de video se veía a una de las niñas tomando un frasco y sacando su contenido con una cuchara. “Siempre que vuelven del cole hacemos el postre juntas”, escribió la influencer, junto a un emoji de corazón y un moño rosa, para describir el momento familiar que vivía con sus pequeñas.

El video de Wanda con sus hijas incluso podría leerse como una respuesta a Mauro Icardi, quien días atrás, realizó una presentación judicial denunciando que la madre de sus hijas estuvo fuera del país 36 de los últimos 40 días, señalando la ausencia de información precisa sobre el cuidado de las menores. La intervención de Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, acompañó este recurso en Tribunales y marcó el tono de una acción que apunta directamente a la responsabilidad parental.

De acuerdo con los documentos presentados por la defensa del delantero, el padre de las niñas sostiene que, durante extensos periodos en los que Nara realizó viajes laborales o personales a distintos destinos (incluidos España, México y Estados Unidos), él no contó con certezas sobre quién quedaba al resguardo diario de las niñas. “30 días afuera del país, en 41 días que las niñas estaban a la deriva”, consta en la denuncia a la que tuvo acceso y mostró la producción de DDM (América TV). Zaira Nara, hermana de Wanda, fue una de las figuras señaladas como cuidadora eventual, según dejaron ver las redes sociales.

Como si fuera poco, la merienda de Wanda tiene otra lectura, ya que representa una nueva coincidencia con la China Suárez. Dos horas antes de que la conductora publicara su video con sus hijas, la actriz había compartido postales de su tarde con sus hijas. “Picnic de amor”, escribió la novia de Icardi, junto a un emoji de corazón.

En la imagen podía verse a Rufina, Magnolia y Amancio, todos disfrutando el día bajo el sol turco. Los tres niños, con trajes de baño de colores vibrantes, y ella con un outfit total-black compuesto por musculosa y pantalón, se sentaron sobre una manta rayada extendida en el césped y rodeada de una variedad de platos para la ocasión. Sobre la tela apostaron a una propuesta variada: uvas verdes, tortas, gelatinas, macarons, papas fritas y palitos. Las opciones, pensadas para conquistar el gusto de los chicos, dejaron en evidencia el costado más dedicado y presente de la artista en la vida cotidiana de sus hijos.

El picnic no solo fue retratado en imágenes: la actriz también subió un breve video que se llevó todas las reacciones. Allí se la ve disfrutando junto a los pequeños cuando Amancio, el más chico del clan, la agasaja desde su ternura. El nene le da para probar uno de los snacks, y ella, con una sonrisa, responde: “Gracias, mi amor”. La devolución del niño fue inmediata y colmó de dulzura la escena. “Vos sos mi amor porque yo te amo, mamá”, expresó Amancio, logrando que la actriz lo abrace sin dudarlo mientras él continúa concentrado en su plato favorito.