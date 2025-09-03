Julieta Ortega contó cómo fue la mejor noche de sexo de su vida: “Un experto ese hombre”

Julieta Ortega habló de su mejor noche de sexo (Video: Radio con Vos)

Julieta Ortega sorprendió con su honestidad en una reciente entrevista en Radio con Vos, donde habló abiertamente sobre intimidad, vínculos y soltería junto a Ernesto Tenembaum. En una charla distendida, la actriz compartió su mirada sobre el sexo en la adultez, las dificultades para emparejarse y una experiencia memorable con una figura pública, dejando en claro que a esta altura de su vida prioriza el disfrute, la independencia y las relaciones sin compromisos formales.

Durante la conversación, Ortega relató cómo el paso del tiempo influyó en su vida amorosa y en su modo de entender las relaciones. Comenzó mencionando que “el sexo, la verdad, ahora fuera de joda, se pone bueno. En general, es con gente que conocés y querés”, remarcando que la confianza y el afecto suelen estar presentes en sus experiencias más gratificantes. La actriz eligió además compartir al aire una anécdota singular, su mejor noche de amor, a la que calificó de extraordinaria: “Hubo una sola noche de amor que fue extraordinaria, de sexo, que fue con una persona pública, pero que no vive en el país y no sé cómo se dio ese milagro y fue extraordinario. Te lo voy a decir cuando termine la nota, no lo puedo decir ahora. Que era como un experto en el sexo ese hombre”. Si bien optó por el misterio al no revelar el nombre, la intensidad de su recuerdo quedó explícita.

La artista, reflexiva acerca de los vínculos, opinó sobre lo complejo de lograr relaciones duraderas: “Emparejarse es un asunto muy complicado, muy complicado. Siempre lo vi así, como casi milagroso cuando funciona”. Ortega añadió que las vivencias y la autosuficiencia que aporta la edad modifican lo que una espera de los vínculos: “A veces a la edad lo que pasa es que no te bancas nada, básicamente. No es que no te bancas un marido, no te bancas un novio tampoco. Con la edad, pensás: La vida está muy bien, mi vida está lista, todas las cartas sobre la mesa. Yo soltera hace un montón. Cada vez vas teniendo como la mecha más corta”. De este modo, la actriz naturalizó el hecho de no sentirse obligada a proyectar una vida en pareja y recalcó que el bienestar propio puede prescindir de la búsqueda constante de compañía romántica.

Julieta confesó que su mejor noche de sexo fue con una figura pública que vive en el exterior (Foto: RS Fotos)

Frente a la pregunta directa de Tenembaum sobre si su soltería implica ausencia absoluta de vínculos, Ortega aclaró: “No, cada tanto conozco a alguien que me gusta y puedo estar con la persona, pero no proyecto una relación”. Así, diferenció entre encuentros personales y vínculos formales, reflejando un enfoque libre y realista sobre las posibilidades afectivas en la adultez.

La actriz se animó también a contar su experiencia en el universo de las aplicaciones de citas. Admitió que “estuve y me deprimió un poco”, señalando que estas alternativas tecnológicas no cumplieron con sus expectativas. Más adelante, sumó detalles sobre el funcionamiento de la app en la que actualmente participa: “Y ahora estoy en otra que es peor porque es internacional. Tenés que pagar un montón de plata, sí, te tienen que aceptar”. Ortega observa que, aunque la plataforma le permite ver perfiles de distintas partes del mundo, surge una contradicción: “¿Sabés qué pasa? Que ves gente espléndida que está en Tokio, en New York, en Londres o en Los Ángeles, o sea, es al pedo total. Y cuando ves gente de Argentina, ves tres personas que conocés. Es al pedo y a la vez no me voy porque no puedo creer que me aceptaran, entonces no me voy”.

De esta manera, el relato de Ortega se transformó en un testimonio cargado de humor y libertad, abriendo el juego para quienes no se sienten identificados con los modelos clásicos de pareja y celebran la decisión de vivir los afectos desde la autonomía y la sinceridad. Sus palabras, lejos de respuestas prefabricadas, aportaron una visión auténtica sobre la adultez, la intimidad y la búsqueda individual de la felicidad.