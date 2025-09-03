Teleshow

Gladys Florimonte recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: “El tipo estaba agrandado”

La humorista habló en Radio Rivadavia del encuentro que tuvo con el exfutbolista en un restaurante en Miami y el sinsabor que le dejó

Iván Basso

Por Iván Basso

Gladys Florimente recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: "El tipo estaba agrandado" (Video: Radio Rivadavia)

El encuentro entre Gladys Florimonte y Javier Mascherano en un restaurante de Miami no fue el que ella esperaba. La reconocida humorista dio detalles sobre el episodio y criticó abiertamente la actitud del actual entrenador del Inter de Miami dedicándole punzantes frases.

La anécdota, difundida por el periodista Guillermo Barrios en el programa Basta Baby de Radio Rivadavia, expuso el desagrado que sintió la actriz ante la actitud que habría tomado el exfutbolista con ella y unas amigas que la acompañaban en el local gastronómico.

Según la narración de Gladys, la coincidencia ocurrió cuando ella compartía una cena con amigos a las diez y media de la noche en la ciudad estadounidense, momento en el que Mascherano, acompañado de Pico Mónaco y otros dos comensales, fue reconocido por algunos presentes. La actriz relató que una amiga periodista se acercó a pedirle una foto al exjugador, a lo que ella respondió rechazando la idea: “Ni loca. No me interesaba, porque tenía mucha cara de orto el pibe”, se despachó, sobre su impresión inicial.

"No me interesaba sacarme una foto con él porque tenía mucha cara de orto el pibe”, aseguró Gladys Florimonte sobre la coincidencia que tuvo con Javier Mascherano en un restaurante de Miami (Telefe/ Reuters)

El relato continuó describiendo cómo Mascherano, al ser abordado por la periodista y otro amigo del grupo, pospuso la solicitud de la fotografía argumentando que prefería hacerlo más tarde. “Va ella con otro amigo, pero Javier le pide que la foto sea más tarde, a lo que mi amiga le pregunta ‘¿Cómo más tarde? Si ya no hay más nadie’”, relató la artista en el ciclo que conduce Baby Etchecopar.

Finalmente, Mascherano terminó tomándose la foto, aunque, según la comediante, la actitud del director técnico dejó que desear: “Al final, se terminó sacando la foto pero con mala cara. Yo se los había avisado, pero no me hacen caso cuando hablo”, se lamentó en el programa radial.

En otro tramo de la conversación, Florimonte subrayó la distancia y frialdad que percibió en el exfutbolista durante el breve intercambio. “El tipo estaba agrandado. Mi amiga se sacó la foto, pero no la publicó ni nada. Yo le dije que lo mate en redes”, se despachó la actriz, filosa al referirse al desenlace del episodio con el director técnico del Inter de Miami, el club estadounidense donde juega Lionel Messi.

“Al final, se terminó sacando la foto pero con mala cara", se lamentó Gladys Florimonte al recordar aquel momento con Javier Mascherano

En marzo de este año, Gladys Florimonte protagonizó un fuerte enfrentamiento con una agente de tránsito durante un control vehicular en el centro de Buenos Aires, según imágenes difundidas por el programa LAM en América TV. El incidente ocurrió cuando la actriz fue detenida para un control de rutina y, al ser requerida la documentación, mantuvo una discusión con la agente, a la que increpó con insultos y cuestionamientos a su autoridad.

En el video, la comediante aparece alterada y exige hablar con un superior, alegando que la agente no le brindó respuestas claras y que desconocía aspectos administrativos vinculados a la normativa de tránsito, en particular respecto a su licencia y seguro provenientes de la provincia de Córdoba. La humorista expresó frases como “¿Quién te crees que sos? ¿Estamos todos locos?” y “llamá a la policía, maleducada de mierda”, mientras denunciaba que la agente le faltó el respeto al pedirle los documentos y solicitarle que se retire.

“El tipo estaba agrandado", lanzó Gladys Florimonte sobre Javier Mascherano (Reuters)

Según la versión dada por Florimonte en el ciclo de Ángel de Brito, ella entregó toda la documentación solicitada—incluyendo licencia, seguro y cédula—y aseguró que el conflicto surgió cuando la agente insistió en recibir la póliza del seguro, exigencia que, según Florimonte, no tiene justificación dado que presentó los documentos al día a través de su teléfono móvil. La actriz atribuyó el altercado a un error administrativo y criticó la falta de conocimiento de la agente sobre la normativa aplicable a conductores con residencia fuera de la ciudad.

Las imágenes no tardaron en viralizarse, pero la comediante sostuvo su postura: “La pendeja me faltó el respeto”, y negó haber recibido una multa al esclarecer que tenía la documentación en regla. Añadió también críticas hacia los procedimientos de control en la ciudad y manifestó su molestia por la experiencia vivida durante el incidente.

