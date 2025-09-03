Teleshow

Emmanuel Horvilleur recordó el incidente policial que protagonizó durante los 90: “Me puse a llorar”

Durante su visita a Mario Pergolini, el músico recordó el insólito altercado por el que casi termina en una comisaría

La anécdota fue compartida de Emmanuel Horvilleur durante una entrevista con Mario Pergolini en "Otro día perdido"

El recuerdo de una detención policial en los años 90 marcó una de las anécdotas más llamativas que Emmanuel Horvilleur compartió durante su paso por Otro día perdido. El músico relató que fue liberado tras un episodio de llanto, una reacción que, según sus palabras, convenció a los agentes de dejarlo ir. Durante la entrevista, Mario Pergolini le preguntó directamente por el motivo de su detención. Horvilleur explicó que todo ocurrió en la intersección de Cabildo y Juramento, una esquina emblemática del barrio de Belgrano.

El cantante recordó: “Yo estaba en la vidriera de una disquería de esas de Cabildo y Juramento, de las de esa época tan conocidas”. En ese momento, un policía se acercó y le solicitó los documentos, pero el diálogo se volvió tenso, tal como recordó el artista entre risas: “Y me dice ‘documentos’. ‘No tengo’ le dije, no tenía realmente. Y me dice ‘su nombre’, y le dije ‘no me acuerdo’. ‘Ah, no se acuerda, ok, venga conmigo”. La tensión aumentó cuando el conductor quiso saber quién había intervenido para que lo liberaran. Horvilleur confesó que su reacción emocional fue determinante: “Me dejaron salir porque me puse a llorar”.

Emmanuel Horvilleur explicó que todo ocurrió mientras observaba la vidriera de una disquería en la intersección de Cabildo y Juramento

El miedo lo invadió al recordar el contexto de la época, mencionando que aún se sentía la influencia de casos como el de Walter Bulacio, un joven que apareció muerto en una comisaría luego de ser detenido ilegalmente antes de un show de Los Redonditos de Ricota. “Me puse a llorar de verdad, porque me agarró como miedo en un momento. Era la época también de Bulacio, habían pasado como unos años, pero era esa onda”, rememoró. Finalmente, el episodio concluyó cuando el policía le indicó que se marchara, cerrando el relato con humor: “Andate pibe, no rompas más las pelotas”.

Un cumpleaños muy especial

Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron los 21 años de su hijo André Horvilleur, compartiendo imágenes y mensajes que reflejaron la profundidad de sus lazos familiares. A través de publicaciones en Instagram, ambos artistas rindieron homenaje a su primogénito, transformando el aniversario en un testimonio público de afecto y memoria. Desde las primeras horas del día, Celeste Cid utilizó su perfil para expresar sus sentimientos hacia André.

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur por el cumpleaños de su hijo André

En una dedicatoria cargada de emoción, escribió: “Felices 21, amor de mi vida, no hay felicidad más grande que ser tu mamá”. Este mensaje, acompañado de una selección de fotografías, permitió a sus seguidores asomarse a momentos íntimos de la familia, donde el paso del tiempo se evidencia en miradas y gestos compartidos. Las imágenes difundidas por la actriz incluyeron escenas de distintas etapas de la vida de André.

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur homenajearon a su hijo André

En una de ellas, Cid aparece con una boina gris y camiseta blanca, sosteniendo la mano de su hijo cuando era un bebé, vestido con una camiseta azul y blanca. La complicidad entre ambos se refleja en sus expresiones relajadas y atentas. Otras fotografías muestran a André en la infancia, con el rostro en primer plano y la misma camiseta azul y blanca, así como retratos de madre e hijo posando juntos con gafas oscuras y realizando gestos con las manos

Celeste Cid y su pequeño André en brazos

La publicación de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur no solo celebró el cumpleaños de su hijo, sino que también evidenció la importancia de los vínculos familiares y la manera en que las redes sociales pueden convertirse en un espacio para preservar y compartir recuerdos significativos. “No hay felicidad más grande que ser tu mamá”, reiteró Celeste Cid en su mensaje, subrayando el valor que otorga a su rol materno y la alegría que le produce acompañar a André en cada etapa de su vida.

