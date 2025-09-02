Wanda Nara volvió al país de imprevisto tras su viaje a México: qué fue lo primero que hizo

Wanda Nara volvió de su viaje a México (Video: El Trece)

El 28 de agosto, Wanda Nara volvió a armar las valijas por cuarta vez en el mes y partió rumbo a México para seguir con las grabaciones de Love is Blind, el reality de parejas que conduce junto a Darío Barassi para Netflix. Luego de cuatro días junto al equipo, donde combinó trabajo y esparcimiento, la empresaria regresó al país el lunes por la noche y en sus redes sociales mostró lo primero que hizo al llegar.

Fueron las cámaras de Puro Show, el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito en El Trece, las que captaron el arribo de la presentadora. Vestida con un look completamente informal y relajado, con una sonrisa y tomándose fotos con las personas allí presentes, se fue abriendo camino hacia el automóvil que la esperaba para llevarla de vuelta a su hogar. A diferencia de cuando abandonó el territorio nacional, esta vez evitó hablar con el cronista del programa después del tenso ida y vuelta que mantuvo con la panelista del ciclo, Angie Balbiani, en la última oportunidad.

Una vez que llegó a su departamento ubicado en el barrio de Núñez, compartió las postales del esperado reencuentro con sus dos hijas. “Mis minis MasterChef”, escribió en la imagen de las dos pequeñas preparando el posteo sorpresa para recibirla luego de cinco días fuera de casa. La mediática no llegó con las manos vacías, sino que hizo una parada técnica para sorprenderlas con regalos a las dos.

Así la esperaban a Wanda sus hijas (Foto: Instagram)

Wanda subió una foto con la menor de las pequeñas, ambas sonriendo por estar juntas nuevamente y con los chocolates que eligió su mamá como regalo, uno de ellos el chocolate Dubai, todavía en sus manos. “Solo así soy feliz”, fue la reflexión que hizo la cantante de “Bad Bitch” en la postal.

Durante su tiempo en el exterior, la pelea que está llevando adelante con Mauro Icardi por la tenencia de las niñas volvió a ponerse en foco luego de las críticas que recibió por volver a viajar tras tan solo unos días en el país y, en especial, luego del posteo que hizo el delantero del Galatasaray en sus historias de Instagram. Por lo que las palabras de Nara dejan en claro que las niñas son uno de los pilares fundamentales en su vida.

En esta ocasión, las pequeñas quedaron a cargo de Zaira Nara, la hermana menor de la empresaria, quien se encargó de que las niñas se diviertan en todo momento junto a sus primos, Malaika y Viggo, e incluso con Emma Demichelis, la hija menor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Fue por esta razón que el departamento de Wanda se transformó en un verdadero escenario festivo, donde primos y amigos se dieron cita frente al televisor para participar de una sesión de Just Dance, el conocido videojuego de coreografías que se hizo popular en el mundo entero.

Así fue como los cinco hijos de la conductora de Bake Off Famosos, los dos hijos de Zaira, Carola Sánchez, la novia de Valentino, y Emma Demichelis, a quien la apodan Abrojito, pasaron la noche bajo la mirada atenta de su tía en medio de risas y nuevas anécdotas compartidas. La amistad entre la hija de Evangelina y Wanda no es algo nuevo, ya que viven en el mismo edificio y, antes de que se instalaran en México por la carrera de Demichelis, lograron entablar un vínculo que ni la distancia supo disolver y que hoy en día estás más fuerte que nunca.

La noche de fiesta de los niños de Wanda, Zaira Nara y Evangelina Anderson: baile, coreografías y amigos (Video: Instagram)

La interacción virtual no faltó. Francesca, la hija mayor de Wanda, capturó la complicidad del momento y envió un mensaje divertido a su madre: “Se adueñó de la casa. Zai. Nueva propietaria del Chateau”, acompañando el texto con una foto de Zaira en la cocina. Wanda, desde México, sumó su cuota de humor a través de las redes sociales: “Me muero, cuando yo no estoy manda ella. La madrina”, escribió, reflejando tanto el lazo de confianza como el desenfado familiar ante la distancia.