Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

El abogado lanzó en DDM una versión acerca del futuro de la cantante y el futbolista, en medio de rumores de una inminente ceremonia y la firma de un acuerdo prenupcial

Sol de María

Por Sol de María

Mauricio D’Alessandro descartó el casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en DDM (Video: DDM, América TV)

La posibilidad de un casamiento formal entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fue descartada por Mauricio D’Alessandro, panelista en DDM (América TV). El abogado aseguró que la pareja no tiene intención de legalizar su unión ni de firmar un acuerdo prenupcial, pese a los rumores y especulaciones que han circulado en los últimos meses. La declaración del letrado sorprendió tanto a la conductora, Mariana Fabbiani, como al público, que consideraba inminente la boda de la cantante y el futbolista.

D’Alessandro fue enfático al afirmar que “no se van a casar” y que “no va a haber firma”, desestimando así cualquier posibilidad de un acuerdo prenupcial entre la pareja. El abogado explicó que, al no existir un casamiento legal, tampoco se contempla la firma de un acuerdo que regule los bienes de la pareja. Este hecho no descartaría la posibilidad de una “boda simbólica” sin su paso por el Registro Civil. Esta postura surge en un contexto donde los rumores sobre el futuro de la relación fueron constantes, alimentados por supuestas propuestas de matrimonio, preparativos de vestido y la elección de un lugar exclusivo para la celebración.

Durante las últimas semanas, periodistas y programas de espectáculos dieron detalles sobre la supuesta boda. La periodista Cande Mazzone, por ejemplo, durante una emisión de LAM (América TV), sostuvo que la pareja planeaba casarse en Argentina durante la segunda quincena de diciembre, con fechas tentativas entre el 16 y el 20 de ese mes. Se habla de una boda que se llevaría adelante en diciembre en El Dok Haras, un predio en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Tini Stoessel y Rodrigo de
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, juntos en sus vacaciones

Este espacio abrió la posibilidad de asistencia de otras parejas famosas como las de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y cuenta con una infraestructura que, según el periodista Pepe Ochoa, “no baja de los 150 mil dólares” para casamientos multitudinarios. En la lista de posibles asistentes figurarían Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Chris Martin, Leandro Paredes, Emilia Mernes, Duki y Nicki Nicole, entre otros. Incluso, las fechas propuestas coincidirían con el cierre de Futttura y el final del calendario futbolístico, lo que facilitaría la organización y la asistencia de las celebridades.

Además, el anillo de diamantes en la mano izquierda de Tini comenzó a ser visto por los seguidores de la artista durante la presentación de Rodrigo De Paul como nuevo jugador del Inter de Miami. El mismo desató una ola de rumores de compromiso entre la cantante y el futbolista, que estaría a punto de ser confirmado. El evento, realizado en Miami, fue rápidamente viralizado en redes sociales, donde la joya fue interpretada como una señal de que la pareja podría estar lista para formalizar su relación.

Rumores sobre la boda de
Rumores sobre la boda de Tini y De Paul crecieron tras la aparición de un anillo de diamantes

La artista, vestida con la camiseta rosa del Inter de Miami y rodeada de fanáticos, fue vista abrazando a Francesca, una de las hijas de De Paul, mientras el anillo con piedras brillantes en su dedo anular izquierdo acaparaba la atención. Las imágenes, difundidas por cuentas de fans circularon ampliamente y alimentaron los rumores sobre un posible casamiento. Comentarios como “tiene un anillo de compromiso, es inminente”, “¿podemos hablar del anillo que lleva Tini?” y “ese anillo debe pesar más que yo” reflejaron el entusiasmo y la curiosidad de los seguidores que debatieron en X (anteriormente Twitter).

Tini también confesó que siempre tuvo en mente la posibilidad de tener hijos y que ese deseo volvió con fuerza este año. “Me encantaría ser mamá”, declaró. “Lo digo desde que soy muy chiquitita”, señaló la intérprete de “Miénteme” y “Pa”, quien sigue cosechando logros y siempre va por más. Tras un periodo de distanciamiento, la pareja se reconcilió y el futbolista habría realizado una propuesta de compromiso en Marruecos semanas atrás.

