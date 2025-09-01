La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita (Instagram)

La reacción de Anita Espasandín ante los comentarios sobre la relación de Benjamín Vicuña con Pampita mostró el otro lado de la economista, quien desde que comenzó su romance con el actor siempre prefirió mantenerse al margen de las polémicas.

En su última publicación de Instagram, donde compartió imágenes de sus viajes junto al actor chileno, una usuaria le escribió: “A la única persona que Benjamín ama realmente es a Carolina. Si no volvieron fue por vergüenza ya que su pelea fue escandalosa y ella tenía orgullo. Se siguen amando, estoy segura que más adelante vuelven y se casan”.

Lejos de esquivar la provocación, Espasandín optó por una respuesta cargada de ironía. “¡Ay no, Nancy! ¡Con lo linda que es la vida, que estén con vergüenza hace más de diez años! Ojalá se les vaya pronto”, replicó, acompañando sus palabras con emojis sonrientes. Esta intervención marcó un quiebre en el perfil bajo que había mantenido hasta el momento.

La empresaria, que celebró recientemente su primer aniversario de pareja con el chileno, no solo enfrentó comentarios sobre el pasado amoroso del actor, sino también cuestionamientos sobre su vida personal. A otra seguidora que le preguntó “¿En qué momento trabajás?”, Espasandín contestó: “Son fotos de hace un año, no te estreses”.

Anita Espasandín ironizó por un comentario que le dejó una seguidora sobre el vínculo de Benjamín Vicuña y Pampita (Instagram)

En medio de estas interacciones, Vicuña le expresó públicamente su amor a su pareja. “El mundo se hace pequeño a tu lado”, le escribió el actor en los comentarios de la publicación, demostrando que sus sentimientos hacia ella están intactos y que es la única persona con la que busca compartir la vida en el presente y en el futuro.

El vínculo entre Vicuña y Pampita volvió a estar en el centro de la escena hace pocas semanas, tras coincidir ambos en el cumpleaños de Anita, la hija de la modelo con Roberto García Moritán, celebrado en Villa La Angostura durante las vacaciones de invierno de sus tres hijos en común. Para disipar rumores de reconciliación, el actor declaró en Desayuno Americano (América TV): “Se armó un tema porque coincidimos en el cumpleaños de Anita. Fuimos con mi novia y con sus hijos, pero después salió como que habíamos vacacionado juntos, cualquier cosa”.

Sobre la relación actual con su expareja, Vicuña enfatizó: “No hay nada nuevo, es lo que vengo haciendo como muchas personas lo han visto durante muchos años, intentar tener un buen vínculo, intentar construir una familia, de contrato, con maneras”.

Además, sobre el vínculo con exparejas, también se refirió a la China Suárez recientemente. Vicuña decidió dar una entrevista para Velvet, una revista chilena, y en LAM (América TV) mostraron algunos de los fragmentos de sus declaraciones. “Es lamentable lo que está pasando. Con ella estando separados tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto. Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa… pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños”, fue una de las declaraciones que dio el actor a un medio de su país natal.

En el posteo que subió Suárez, que luego de varias semanas lo borró, lo definió de manera irónica como “el papá del año” y sobre esto Benjamín dijo: “Quiero ser el papá que mis hijos necesitan. Un papá con días buenos y malos, con errores, real y cercano”. Mientras que en otro momento de la nota, Vicuña fue más allá. “Cuando le preguntaron sobre qué fue lo que más le dolió de esta situación que ha vivido en los últimos meses, Vicuña manifiesta que se insinuaron cosas que no son ciertas y que se cuestionó su rol de padre sin conocerlo tanto”, opinaron en el ciclo de Ángel de Brito.