Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Juana Repetto habló de su malestar durante su embarazo: "Estoy como deshecha" (Video: Instagram)

Después de comunicar públicamente su embarazo, Juana Repetto relató abiertamente a sus seguidores los problemas de salud que enfrentó en los días siguientes.

Utilizando su cuenta de Instagram, la mediática compartió: “Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe”. Este conjunto de síntomas la sorprendió tanto a nivel físico como emocional, marcando un contraste con la alegría reciente del anuncio.

La actriz también especificó que desarrolló un cuadro febril leve. “Tuve febrícula, 37 y medio, pero que para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal. Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha”, relató, describiendo cómo estos síntomas, que podrían considerarse leves para la mayoría, resultaron bastantes intensos para su caso particular.

Juana Repetto junto a sus hijos Toribio y Belisario (Instagram)

La noche anterior, experimentó un instante de sobresalto mientras dormía junto a sus hijos. “El domingo me desperté cerca de las tres de la madrugada toda chivada. Los nenes se quedaron en un lugar distinto de la cama, todos dormidos, y con la televisión prendida. Un desastre”, recordó.

En su reflexión sobre el motivo de estos malestares, reconoció el impacto que tuvieron los recientes cambios que viene experimentando: “Muchas cosas. Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque”. Además, vinculó de manera explícita la mudanza a su salud: “El cuerpo me exigió frenar”, enfatizó Juana, sugiriendo que el conjunto de situaciones vividas desembocó en la reacción física que tuvo.

El más reciente embarazo de Juana Repetto ocurre en un contexto de grandes cambios: la mudanza junto a sus hijos y el impacto emocional de asimilar la llegada inesperada de otro bebé.

Juana Repetto contó cómo su reciente embarazo de Sebastián Graviotto no cambió su situación sentimental

El embarazo fue definido por la mediática como “muy extremadamente sorpresivo” y, según su testimonio difundido por LAM, la probabilidad de concebir a los 37 años “era estadísticamente poco probable” y atribuyó el embarazo a un “one shot”, es decir “un disparo”. La hija de Nicolás Repetto confió en un audio enviado al programa que “ha querido venir y será recibido con muchísimo amor”, en referencia al bebé en camino, destacando la alegría y aceptación pese al desconcierto inicial de toda su familia.

En cuanto a su lazo con Sebastián Graviotto, su expareja y padre de su hijo menor, la influencer fue clara al afirmar que la llegada del nuevo bebé no modificará su situación sentimental actual: “No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte, hago los quehaceres yo sola. Así que muy contenta de la decisión de seguir de esta manera”, indicó en un mensaje de voz que hizo público el ciclo de Ángel de Brito.

Juana Repetto contó que levantó fiebre después de contar que estaba embarazada (Foto: Jaime Olivos)

Madre de Toribio y Belisario, la influencer vive su tercer embarazo mientras transita una etapa de cambios personales, recalcando que la prioridad será el bienestar familiar y la autonomía personal. Repetto y Graviotto pusieron fin a su relación a fines de abril, decisión de la que la mediática asegura no tener intenciones de retroceder.

Desde que lo comunicó en sus redes sociales, Juana continuó compartiendo detalles de su vida diaria. Uno de ellos se trató de la persona que se encuentra a su lado en todo momento en las primeras etapas de la gestación. Se trata de Toribio, su hijo mayor, que la emocionó con un gesto inesperado. “Él me hace el desayuno sorpresa y yo no puedo más de amor”, escribió la actriz junto a una foto que enterneció a todos sus seguidores.

Las palabras de Juana Repetto revelan una maternidad asumida con sinceridad en medio de vulnerabilidad física y emocional, acentuada por la exposición mediática y la actividad diaria con sus hijos, factores que, según su relato, influyeron tanto en su salud reciente como en la forma de encarar el futuro cercano.