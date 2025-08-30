Santiago Korovsky visitó la cancha de San Lorenzo junto a Celeste Cid y fue homenajeado en el clásico ante Huracán

Santiago Korovsky y Celeste Cid visitaron la cancha de San Lorenzo en la previa del clásico ante Huracán: el homenaje al actor

Santiago Korovsky y Celeste Cid viven su relación al frente de los reflectores compartiendo algunos fragmentos de su intimidad en las redes sociales. Durante la tarde del sábado vivieron un día a puro fútbol luego de hacerse presentes, junto a Gustavo, el papá del director, en la cancha de San Lorenzo para ser testigos del clásico ante Huracán.

Santiago Korovsky y Celeste Cid juntos en la cancha de San Lorenzo (Foto: RSFotos)

Mientras los cientos de hinchas se acomodaban en sus lugares, Santiago y Celeste entraron en el campo de juego para que el creador de División Palermo recibiera un regalo por parte de la institución. Antes de que esto sucediera, las cámaras lograron captarlos en momentos de pura complicidad: tomándose fotos ante las tribunas, Celeste en modo fan fotografiando a su novio en la cancha.

Mientras que el director eligió lucir un jean, una remera negra y una campera con los colores de San Lorenzo, Cid fue por un conjunto completamente deportivo de una reconocida marca y unos anteojos de sol para batallar contra la resolana.

Santiago fue junto a su papá Gustavo y Celeste a disfrutar del clásico

El look deportivo de Celeste para una día lleno de fútbol

La presencia de Santiago generó una respuesta inmediata desde la institución y entre los aficionados. San Lorenzo, a través de su cuenta oficial, dedicó un mensaje destacando la autenticidad del vínculo del actor con el club: “El genial Santiago Korovsky, director y protagonista de División Palermo (serie de enorme éxito, furor en Netflix), es un Cuervo de ley que vive a full la previa del clásico”. El saludo se completó con una referencia a la compañía de su padre: “Vino al Bidegain junto a su padre, Gustavo, y nos llenó de buena onda y alegría”, una referencia directa al clima de cercanía y entusiasmo que marcó la visita.

El reconocimiento se hizo extensivo en el mismo posteo, donde la identificación con el club fue subrayada a través de frases como “¡Sos crack, Santi Korovsky! ¡Gracias por estar siempre junto al Ciclón!“. La respuesta del director no tardó en llegar y respondió en los comentarios de la publicación: ”Vamos Ciclón. Gracias“.

La conexión con el Bidegain reflejó la tradición de generaciones que acompañan la pasión futbolera y resalta el efecto multiplicador que genera la aparición de personalidades en escenarios deportivos. La naturalidad en la interacción entre padre e hijo, sumada a la actitud cercana de Korovsky frente a la parcialidad azulgrana, evidenció el lazo genuino que une a la familia al club desde hace varios años.

El momento en el que Korovsky y su papá abrieron el regalo

La felicidad por el regalo de su club

Esta es la primera vez que se la ve a la actriz de Las Estrellas en una salida pública con el padre de Santiago, sin embargo, días atrás tuvieron una reunión familiar donde quedó clara la complicidad que hay con la familia de su novio. En esta oportunidad, la actriz intentó dar un paso más en su relación y decidió invitar a sus suegros a su casa para compartir una comida especial. La misión: impresionar a los padres de Santiago con una receta que había aprendido en una clase de cocina. Sin embargo, lo que prometía ser una velada perfecta terminó con una inesperada escena en llamas que desató carcajadas y risas entre los presentes.

“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió Cid al mostrar el video del blooper doméstico, y acompañó la publicación con el hashtag “Puede fallar”.

El propio Santiago no quiso quedarse al margen de la situación y decidió replicar el video en sus redes sociales. Con su característico sentido del humor, agregó: “Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como la esperás”, y enseguida aclaró, entre risas: “La receta no incluía el flambeado”. Los seguidores celebraron el intercambio y los guiños cómplices entre la pareja.

Crédito: RS Fotos