La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Pampita reveló en Los 8 escalones su técnica para recordar los años de las canciones

Desde procesos científicos hasta sucesos culturales, Los 8 Escalones (eltrece) pone a prueba el conocimiento general de todos sus participantes. Sin embargo, la memoria muchas veces representa una cuestión esencial en el juego. Es así como, ante una nueva consigna, Pampita puso en aprietos a diversos competidores y sorprendió al revelar la llamativa técnica para no olvidarse datos importantes.

Todo comenzó cuando la modelo le hizo una pregunta a sus participantes respecto del año de lanzamiento de la canción “Ven conmigo” de Christina Aguilera. Mientras el tema sonaba en el certamen, y los participantes pensaban que año podía ser el correcto, la figura de la televisión decía: “Según el canal oficial de la cantante, ¿en qué año se publicó esta canción?”. Al cabo de unos segundos, Carolina le pidió a los concursantes que dieran vuelta sus pizarras y mostraran sus respuestas: “¿La tienen? Den vuelta por favor”.

La tensión y la ansiedad gobernaban el ambiente. El participante que diera con la fecha correcta, o estuviera más cerca, sería quien avanzara al siguiente escalón. Fue así que Julieta puso 2002, Claudio, 2016, María Ángeles eligió 2010, Darío 2011, Gabriel 2001. Después de unos segundos de misterio, Pampita reveló: “‘Ven conmigo’, de Christina Aguilera es del año 2000… ¡Gabriel arriba con solo uno de diferencia. Me gusta que lo festejó”, expresó al ver el efusivo festejo del hombre.

El asombro de Pampita con las palabras de una participante en Los 8 Escalones (El Trece)

En un intento por justificarse, el participante afirmó: “Es que lo escucho todos los días”. Sin embargo, con sus caras, su familia mostraba sorpresa y desmentía la frase del competidor. Así las cosas Pampita comenzó a decir qué haría ella en esa situación: “Lo tenemos, lo oímos mucho en su momento. Ahí hay que calcular… ‘este tema, ¿qué estaba haciendo?’….”. “Cuando lo pasaban por ‘Much Music’”, respondió el jugador, haciendo referencia a un canal de música de cable de aquella época.

Al coincidir con el participante, la modelo comentó: “Ahí está, ‘¿qué estaba haciendo en ese momento?’, o ‘¿qué novia tenía?’, o ‘¿en qué año de la facultad estaba?’, no sé… Como que vas hilando y sacás la fecha”. En ese momento, Marcelo Polino decidió sumarse y comentar la forma que había encontrado él mismo para dar con la respuesta: “Yo los voy sacando por cuando trabajaba con Carmen Barbieri”. Siguiendo la línea de su compañero, Pampita resaltó y sorprendió a todos: “Y sí, qué etapa de la vida. Yo, por el novio o el marido de turno, más o menos te saco, ¿viste?”, le dijo la conductora, provocando la risa de todos.

En plena competencia, Pampita dio a conocer la inesperada situación que vivió por Tini Stoessel (Los 8 Escalones – El Trece)

En otro de sus divertidos ida y vuelta con los participantes, Pampita realizó un llamativo pase de factura a Tini Stoessel. Todo sucedió cuando la conductora le preguntó a un participante: “La artista argentina Tini Stoessel nació en la década del ’90, ¿verdadero o falso?”. El joven respondió correctamente y esto habilitó la chispa de Marcelo Polino, jurado del programa, que no tardó en agregar: “Vos sabés que se nos casa, ¿viste? Con (Rodrigo) de Paul”.

No conforme con la información, Pampita se sumó al ida y vuelta con su estilo característico. “Pero todavía no lo dicen, yo le veo un anillo ahí que se le cae la mano directamente”, lanzó, provocando carcajadas en el piso. La conversación tomó impulso cuando Polino contó: “Oriana Sabatini dio una nota y como que dio a entender que estaba invitada, entonces ahí empezamos a atar cabos…”. Pampita, auténtica, retrucó con curiosidad: “¿Ya tiene fecha?”, quiso saber, mientras Polino aclaraba: “No, todavía no dio la fecha, pero dijo que estaba como convocada”.

En medio de risas y miradas cómplices, la conductora aportó su propio dato picante al tema: “¡Ay, Dios mío! Yo le voy a preguntar a Zacarías, que me peinó hoy, a ver si sabe algo. Que me lo robó Tini, porque se lo llevó como un mes. Después le saco info y te paso, Marce, ¿sí?”, prometió la modelo, dejando en claro que ni las estrellas escapan a la curiosidad y el juego del detrás de escena.