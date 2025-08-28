La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

Semanas atrás, Juan Otero, el hijo de Flor Peña sorprendió al contar detalles de su relación en una charla con Infobae. En ese diálogo, el influencer reconoció ser una persona tóxica y hasta confesó rastrear a su pareja a través de una aplicación en su teléfono. Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco de sus palabras, lo que generó que cientos de usuarios lo criticaran. Así las cosas, este jueves el joven dijo basta y se defendió del hate.

Todo comenzó cuando el joven fue invitado a Urbana Play para charlar, junto a su madre, con Andy Kusnetzoff. “Lo primero que siempre me fijo es el por qué me critican y si es una crítica vacía, y si no es algo constructivo para mi persona, no la tomo”, comenzó diciendo Otero sobre cómo se toma las críticas recibidas. Luego, el joven habló sobre su costumbre de rastrear a su novio: “Ese video se tomó a mal para mucha gente, pero para otra no. Yo dije que con mi novio nos tenemos rastreados en una aplicación donde podés ver si está caminando, en auto o si está hablando por teléfono”.

En ese marco, el hijo de la actriz también reflexionó sobre sus actitudes: “Además dije que era tóxico, que no estaba orgulloso de eso y la gente me empezó a decir que vaya al psicólogo, que voy dos veces por semana. Luego, el influencer también contó el motivo que lo llevó a tomar esa decisión: “Es más que nada para ver si está viniendo para mi casa, puedo ver cuánto tiempo tengo para prepararme. Las críticas me chupan un hue... No me importa lo que diga la gente. Mucho de esto viene también porque soy hijo de Florencia Peña”.

Sin embargo, lo único en lo que no está de acuerdo su madre es en los tatuajes que Juan decide hacerse dedicados a su novio. Según relató Otero, él lleva en su piel la inicial de sus nombres y la frase “Until the End” (“Hasta el final”).

La polémica inicial de Otero surgió cuando el Pollo Álvarez le consultó si su novio podía estar con una mujer. “No, no. Si está conmigo no puede darse ni un pico ni hablar con nadie (risas) sea hombre o mujer. Yo soy la persona más tóxica del mundo. Pero igual él también es un poco tóxico. Él aprendió a ser tóxico por mí. Él no era tóxico… Un bajón lo re enfermé. Estoy re chiflado...“, afirmó el joven.

Al preguntarle si hacía terapia, el hijo de Flor Peña respondió afirmativamente: “Lo hablo un montón. Creo que la terapeuta un poco me quiere ya. Como que se siente afectada conmigo (risas). Me pregunta: “¿Y Mateo?” Y yo le cuento todas las cosas. Pero no puede estar con nadie: ni un beso ni un abrazo. Nada. Es más, me ha pasado de tener que agarrarlo y decirle: “Vení”. Porque se le tiran…“.

Juan Otero presentó a su novio en medio de una escapada romántica a Pinamar: “Carrete del amor”

Luego de un intercambio, Otero confesó: “Es que yo soy una perra suelta. No puedo salir en pareja. Yo necesito estar desaforada (risas). No estoy con nadie, pero estoy en unísima. Pero bueno, me cuesta salir con él y me cuesta que salga. Nos tenemos rastreados igual, por cualquier cosa”.

Sorprendido, el Pollo le consultó desde dónde se rastreaban. “En una aplicación. Yo sé qué hace: si está caminando, si está en auto, si está comiendo o cargando el teléfono. Si no tiene batería...”, contestó el invitado.

En ese marco, el conductor le comentó que eso estaba mal y que debían ser libres, a lo que Juan reaccionó: “¡¿Qué libres?! No, ni en ped*. O sea, entro a la aplicación y veo que está en su casa…Yo quiero tener la tranquilidad de que está en su casa o que está trabajando. Ponele si sale del trabajo y no va a su casa, ¿qué hace? Yo tengo que saber qué hace...“.

Por último, Otero contó cómo reacciona cuando ve que su novio sale del trabajo y no se dirige a su casa: “Ahí le escribo: “Che, gordo. ¿Qué estás haciendo?” “¿Qué te importa?”, me dice. Obvio que me importa y lo videollamo: ¿Por qué viste que la videollamada te delata? Si está con alguien, en la videollamada, sale (risas)“.