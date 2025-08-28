La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

En plena competencia, Pampita dio a conocer la inesperada situación que vivió por Tini Stoessel (Los 8 Escalones – El Trece)

En el set iluminado de Los 8 Escalones (El Trece), la presencia de Pampita brilla como nunca. Su carisma y espontaneidad han renovado el ciclo de preguntas y respuestas, donde cada emisión ofrece no solo tensión y emoción, sino también destellos de su vida personal y un humor que contagia al público y al jurado por igual. En la última jornada, la conductora sorprendió al convertir una simple consigna sobre Tini Stoessel en una auténtica perlita mediática y un inesperado pase de factura.

La noche avanzaba y uno de los participantes, Santiago, escuchó la pregunta: “La artista argentina Tini Stoessel nació en la década del ’90, ¿verdadero o falso?”, disparó la presentadora con su habitual sonrisa. El joven respondió correctamente y la respuesta habilitó la chispa de Marcelo Polino, jurado del programa, que no tardó en agregar: “Vos sabés que se nos casa, ¿viste? Con (Rodrigo) de Paul”.

No conforme con la información, Pampita se sumó al ida y vuelta con su estilo característico. “Pero todavía no lo dicen, yo le veo un anillo ahí que se le cae la mano directamente”, lanzó, provocando carcajadas en el piso. La conversación tomó impulso cuando Polino contó: “Oriana Sabatini dio una nota y como que dio a entender que estaba invitada, entonces ahí empezamos a atar cabos…”. Pampita, auténtica, retrucó con curiosidad: “¿Ya tiene fecha?”, quiso saber, mientras Polino aclaraba: “No, todavía no dio la fecha, pero dijo que estaba como convocada”.

Entre risas, la modelo se sinceró ante el "robo" que le hizo la cantante (Prensa El Trece)

En medio de risas y miradas cómplices, la conductora aportó su propio dato picante al tema: “¡Ay, Dios mío! Yo le voy a preguntar a Zacarías, que me peinó hoy, a ver si sabe algo. Que me lo robó Tini, porque se lo llevó como un mes. Después le saco info y te paso, Marce, ¿sí?”, prometió la modelo, dejando en claro que ni las estrellas escapan a la curiosidad y el juego del detrás de escena.

Las cámaras del ciclo no solo captan el costado más divertido de la presentadora, sino también una faceta mucho más íntima: aquella que la muestra cercana y genuina cada vez que revela detalles personales. Días antes, en plena emisión, sorprendió a todos al hablar sin filtros sobre sus rutinas estéticas. “¿Qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes?”, lanzó, abriendo la consigna que ponía en juego la cifra precisa. Pero antes de dejar avanzar la ronda, confesó sin rodeos: “Yo me hago siempre, les quiero decir, me encanta”.

El juego siguió con la lectura de las posibles respuestas: “Les doy las opciones: ¿31 por ciento, 41 por ciento o 51 por ciento?”. El jurado, en busca de pistas, pidió ayuda para adivinar el número correcto. Pampita cedió con simpatía: “Estos números se desprenden de las respuestas proporcionadas por los mil argentinos que encuestaron acerca de sus hábitos dentales. Se les preguntó ‘si pudieras tener un nuevo tratamiento dental para mejorar tu sonrisa, ¿cuál sería?’. Y la gente que contestaba ‘el blanqueamiento’ fue la ganadora.“.

En pleno programa, Pampita le compartió a los participantes cuál es el tratamiento que elige para cuidarse (Los 8 Escalones - El Trece)

Con la frescura que la distingue, giró la consigna y consultó al aire: “¿Alguien se hizo blanqueamiento acá alguna vez?”. Aprovechó, además, para compartir un secreto propio: “Pero tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes”, admitió, generando complicidad con todos en el estudio. Antes de avanzar al siguiente tramo del juego, no dudó en recomendar: “Tengo uno bueno para recomendarte, que es mi hermano y no duele nada”.

Así, entre confidencias, picardía y la soltura que la caracteriza, Pampita transforma cada emisión en un show donde lo personal y lo profesional se mezclan. Su rol de conductora continúa potenciando su figura y acercando su universo a quienes la siguen noche a noche desde el otro lado de la pantalla. Las preguntas nunca son solo preguntas en Los 8 Escalones, y la conductora lo demuestra a cada paso.