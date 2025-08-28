Teleshow

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

En pleno programa, la modelo dejó en claro que no olvida la particular actitud de la artista y se animó a bromear sobre los presuntos planes de casamiento con Rodrigo de Paul

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
En plena competencia, Pampita dio a conocer la inesperada situación que vivió por Tini Stoessel (Los 8 Escalones – El Trece)

En el set iluminado de Los 8 Escalones (El Trece), la presencia de Pampita brilla como nunca. Su carisma y espontaneidad han renovado el ciclo de preguntas y respuestas, donde cada emisión ofrece no solo tensión y emoción, sino también destellos de su vida personal y un humor que contagia al público y al jurado por igual. En la última jornada, la conductora sorprendió al convertir una simple consigna sobre Tini Stoessel en una auténtica perlita mediática y un inesperado pase de factura.

La noche avanzaba y uno de los participantes, Santiago, escuchó la pregunta: “La artista argentina Tini Stoessel nació en la década del ’90, ¿verdadero o falso?”, disparó la presentadora con su habitual sonrisa. El joven respondió correctamente y la respuesta habilitó la chispa de Marcelo Polino, jurado del programa, que no tardó en agregar: “Vos sabés que se nos casa, ¿viste? Con (Rodrigo) de Paul”.

No conforme con la información, Pampita se sumó al ida y vuelta con su estilo característico. “Pero todavía no lo dicen, yo le veo un anillo ahí que se le cae la mano directamente”, lanzó, provocando carcajadas en el piso. La conversación tomó impulso cuando Polino contó: “Oriana Sabatini dio una nota y como que dio a entender que estaba invitada, entonces ahí empezamos a atar cabos…”. Pampita, auténtica, retrucó con curiosidad: “¿Ya tiene fecha?”, quiso saber, mientras Polino aclaraba: “No, todavía no dio la fecha, pero dijo que estaba como convocada”.

Entre risas, la modelo se
Entre risas, la modelo se sinceró ante el "robo" que le hizo la cantante (Prensa El Trece)

En medio de risas y miradas cómplices, la conductora aportó su propio dato picante al tema: “¡Ay, Dios mío! Yo le voy a preguntar a Zacarías, que me peinó hoy, a ver si sabe algo. Que me lo robó Tini, porque se lo llevó como un mes. Después le saco info y te paso, Marce, ¿sí?”, prometió la modelo, dejando en claro que ni las estrellas escapan a la curiosidad y el juego del detrás de escena.

Las cámaras del ciclo no solo captan el costado más divertido de la presentadora, sino también una faceta mucho más íntima: aquella que la muestra cercana y genuina cada vez que revela detalles personales. Días antes, en plena emisión, sorprendió a todos al hablar sin filtros sobre sus rutinas estéticas. “¿Qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes?”, lanzó, abriendo la consigna que ponía en juego la cifra precisa. Pero antes de dejar avanzar la ronda, confesó sin rodeos: “Yo me hago siempre, les quiero decir, me encanta”.

El juego siguió con la lectura de las posibles respuestas: “Les doy las opciones: ¿31 por ciento, 41 por ciento o 51 por ciento?”. El jurado, en busca de pistas, pidió ayuda para adivinar el número correcto. Pampita cedió con simpatía: “Estos números se desprenden de las respuestas proporcionadas por los mil argentinos que encuestaron acerca de sus hábitos dentales. Se les preguntó ‘si pudieras tener un nuevo tratamiento dental para mejorar tu sonrisa, ¿cuál sería?’. Y la gente que contestaba ‘el blanqueamiento’ fue la ganadora.“.

En pleno programa, Pampita le compartió a los participantes cuál es el tratamiento que elige para cuidarse (Los 8 Escalones - El Trece)

Con la frescura que la distingue, giró la consigna y consultó al aire: “¿Alguien se hizo blanqueamiento acá alguna vez?”. Aprovechó, además, para compartir un secreto propio: “Pero tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes”, admitió, generando complicidad con todos en el estudio. Antes de avanzar al siguiente tramo del juego, no dudó en recomendar: “Tengo uno bueno para recomendarte, que es mi hermano y no duele nada”.

Así, entre confidencias, picardía y la soltura que la caracteriza, Pampita transforma cada emisión en un show donde lo personal y lo profesional se mezclan. Su rol de conductora continúa potenciando su figura y acercando su universo a quienes la siguen noche a noche desde el otro lado de la pantalla. Las preguntas nunca son solo preguntas en Los 8 Escalones, y la conductora lo demuestra a cada paso.

Temas Relacionados

PampitaTini StoesselLos 8 EscalonesEl TreceRodrigo de Paul

Últimas Noticias

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín

Teleshow conversó con Carlos Rottemberg, el organizador del encuentro que juntó a Claudio García Satur, Arturo Puig, Antonio Grimau y Germán Kraus. Una noche especial para celebrar la trayectoria de artistas que forjaron la cultura popular y el recuerdo del querido actor, fallecido el 16 de agosto

Fotos y anécdotas de la

La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”

Luego del arresto de la madre de la vedette acusada de integrar una red de trata de personas, la capocómica rememoró el duro episodio que partió su vida cuando su exmarido Santiago Bal tuvo un affaire con la joven

La fuerte respuesta de Carmen

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Del 13 al 15 de marzo, el festival vivirá tres jornadas únicas en el Hipódromo de San Isidro con 10 headliners. También estarán Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter,

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

La célebre conductora reconoció que sus comentarios “estuvieron fuera de lugar” al aire de Desayuno Americano

Mirtha Legrand se arrepintió de

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance

En medio de las versiones de un vínculo sentimental con el empresario y la batalla judicial con Mauro Icardi, la conductora enfrentó las especulaciones ante las cámaras

Wanda Nara contó la relación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Horror en Moreno: un pasajero

Horror en Moreno: un pasajero atacó a un chofer de colectivo y le cortó la cara tras una discusión por el boleto

Desempeño laboral, flexibilidad horaria e inflación: qué tener en cuenta a la hora de pedir un aumento de sueldo

Sangre y un tatuaje especial: detalles del hallazgo de la mujer enterrada en su propio jardín y las sospechas sobre su hija de 15 años

La Justicia reconstruye el origen de los audios de Diego Spagnuolo: declaró el periodista que los reveló

Condenaron a 19 años de prisión al acusado del crimen de Mariano Barbieri en Palermo

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto tarda un bosque en

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

Taiwán ante la historia: la soberanía no puede ser distorsionada

Cuba volverá a sufrir apagones simultáneos en casi la mitad de su territorio este jueves

La disputa con Venezuela se metió en la campaña electoral de Guyana

TELESHOW
Fotos y anécdotas de la

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín

La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance