Patricia Grisales sufrió ataque de pánico en la última eliminación de ‘Masterchef Celebrity 2025’: “Quedé loca”

Un momento de alta tensión marcó la reciente prueba de eliminación en Masterchef Celebrity Colombia 2025, cuando la actriz Patricia Grisales sufrió un ataque de pánico y rompió en llanto tras verse obligada a modificar su receta por la asignación de un ingrediente inesperado.

El episodio, emitido la noche del 26 de agosto, culminó con la eliminación de Julián Zuluaga, que se convirtió en el octavo eliminado de la competencia culinaria.

La dinámica de la jornada estuvo definida por una exigente prueba: los participantes debían preparar un plato utilizando mantequilla clarificada, pero con un giro adicional.

David Sanín, comediante y poseedor del pin de inmunidad, recibió la responsabilidad de asignar a cada concursante un sabor específico para incorporar en su receta.

A Grisales le correspondió la mantequilla clarificada con ajo y la consigna de dar a su plato un enfoque asiático, lo que alteró por completo sus planes iniciales y la dejó visiblemente desconcertada.

La presión del reto se reflejó en la actitud de Grisales, que, al verse forzada a abandonar su idea original, manifestó inseguridad y confusión durante toda la preparación.

“Me bloqueé, qué te puedo decir; tenía una idea y me llegó una inspiración asiática y quedé loca”, confesó la actriz tras finalizar el reto.

La frustración se intensificó en los minutos finales, cuando, al presentar su plato ante los jurados Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, la actriz no pudo contener las lágrimas y se retiró al lounge del set, donde fue consolada por varios compañeros.

El apoyo no tardó en llegar. Alejandra Ávila, que había asegurado su permanencia en la competencia tras ganar el reto de salvación, se acercó a Grisales para acompañarla y conversar sobre los ingredientes de su preparación.

Ávila reconoció el impacto emocional que la situación tuvo en la actriz, describiéndola como “muy afectada” y “bloqueada” por la presión del momento.

La reacción de los demás participantes también reflejó la tensión vivida en el set. Violeta Bergonzi, otra de las concursantes en riesgo, dirigió un comentario directo a David Sanín: “Espero que estés contento con lo que hiciste, David”. Sanín, por su parte, asumió el papel de “el malo” del capítulo y admitió que no esperaba que su decisión afectara de tal manera a Grisales, aunque reconoció que la competencia implica este tipo de estrategias.

Este fue el plato que convirtió a Julián Zuluaga en el octavo eliminado de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’

El más joven de MasterChef Celebrity, 10 años, abandonó la competencia tras una jornada marcada por la emoción y las palabras de despedida de sus compañeros y jurados.

Durante la deliberación final, la chef Belén Alonso explicó que tanto Julián como Violeta Bergonzi presentaron platos con errores similares en técnica, sabor y presentación, pero fue el actor quien debió dejar el programa. “Quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity para siempre eres tú, Juli”, anunció Alonso, subrayando la paridad en las fallas cometidas.

El plato que selló la salida de Zuluaga fue una versión personal de la causa limeña, bautizada como ‘inspiración peruana a la Juli’, en la que utilizó mantequilla clarificada. Aunque el jurado valoró la salsa y el puré, coincidió en que el pollo carecía de sazón y que la inclusión de tomates sin procesar fue un error determinante. Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría destacaron la falta de sabor como el principal motivo de la eliminación.

Tras el anuncio, las celebridades expresaron su afecto por Julián y lamentaron su partida. Belén Alonso le aconsejó confiar en sí mismo y reconoció su calidad humana, mientras que Rausch auguró que se convertirá en una figura reconocida. Claudia Bahamón también se despidió con palabras de aliento, recordándole su valor personal.

Tras la deliberación de los jurados, la resolución del reto trajo consigo la eliminación de Julián Zuluaga, quien se sumó a la lista de concursantes que han abandonado la cocina en esta temporada, junto a Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bossa, Andrea Guzmán, Mario Alberto Yepes y Jorge Herrera.

Al cierre del episodio, Grisales compartió una reflexión sobre su experiencia, mostrando serenidad ante los cambios inesperados de la competencia y una disposición abierta a lo que el futuro le depare en el programa.