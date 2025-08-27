Teleshow

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

La cantante apareció en el reality con peluca azul y atuendo de jean brillante, homenajeando a su colega y generando risas durante la gala de los Playoffs

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Una peluca azul, un conjunto de denim con brillos y el humor marcaron uno de los momentos más comentados de la tercera gala de los Playoffs en La Voz Argentina. Lali Espósito, jurado del popular reality emitido por Telefe, sorprendió a su colega Luck Ra al aparecer en el estudio con un look idéntico al suyo, en un gesto que rápidamente se volvió viral.

La noche del martes 26 de agosto, el equipo del cordobés se jugaba su permanencia en la competencia. En ese contexto, la diva pop decidió rendir homenaje a su compañero y al cuarteto, luciendo una peluca azul y un atuendo de jean con brillos, replicando el estilo característico del artista. “Lo hice en honor a mi ‘Primo’. Esto es para vos”, expresó la cantante, quien además bromeó con el público y sus colegas: “Soy más parecida a la marioneta que trajo que a él”, provocando risas en el estudio.

Durante el ingreso, el conductor del ciclo Nicolás Occhiato la presentó al ritmo de la BZRP Music Sessions #61, tema de la actual pareja de La Joaqui. “¡Bienvenida Lali!”, anunció el animador, entre risas, al notar lo particular de su look, bastante distinto a lo habitual.

El homenaje no se limitó al vestuario. Durante la devolución a Lucía Lencina, participante del equipo de Luck Ra, el coach comenzó a compartir sus impresiones sobre la actuación, pero su explicación resultó confusa para el conductor y la propia concursante. En ese instante, Lali intervino con humor: “¿Qué te metes en su imaginación?”, defendió a su compañero. Aprovechando la complicidad de sus atuendos, la artista se autoproclamó “traductora oficial” del cuartetero, asegurando: “Es que te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”.

La reacción de Juan Facundo Almenara Ordóñez, su nombre real, no se hizo esperar. Visiblemente sorprendido y divertido, el cantante celebró el gesto de su colega, mientras el conductor la bautizaba como “Luckrita” al darle la bienvenida en el escenario. “Está mortalazo, ¿te gustó?”, preguntó Lali a su compañero con tonada cordobesa, algo que fue recibido con entusiasmo por el resto del jurado y el público presente. Luego, el joven debutante en el jurado compartió en sus redes sociales las fotos junto a su “prima favorita”, mostrando cuánto apreció el gesto del outfit.

Durante la anterior jornada, la coach había decidido mantener en su equipo a Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo. Quedaron entonces a la espera del voto del público seis concursantes: Franca Castro Videla (que interpretó “Lost on You”, de LP), Lucas Rivadeneira (quien cantó “Ain’t no mountain high enough” (clásico de Marvin Gaye y Tammi Terrell), Giuliana Piccioni (que se desempeñó en el escenario con el hit de Natalia Oreiro “Cambio dolor”), Iara Lombardi (representante del single de Cristian Castro “Vuélveme a querer”), Lucio Casella (quien se lució con “Fanky” de Charly García) y Nicolás Armayor (que se presentó con el tema “El Cardenal”, popularizado por Violeta Rivas). Ellos se mantienen en competencia hasta que la audiencia defina qué tres voces permanecerán en la siguiente etapa y cuáles deberán dejar el certamen.

El público definirá qué concursantes de los diferentes equipos seguirán en competencia (Video: La Voz Argentina, Telefe)

“Yo no puedo creer estos seis artistas increíbles, no sé qué va a hacer la gente, pero ahora nos van a entender a nosotros, lo difícil que es votar a alguien”, expresó Lali, orgullosa sobre el despliegue de talento que presentó en las dos primeras noches de esta instancia del show de talento. Ahora será el público el que tendrá la definición final. “Todos la rompieron, tuvieron una gran noche todos, cada uno en su personalidad, en su propuesta, es muy difícil esta elección”, había reconocido la artista antes de comunicar el resultado.

