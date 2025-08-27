Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”

Emily Ceco explicó por qué volvió a contratar a Roberto Castillo como abogado

Cuatro meses atrás, en medio de su denuncia por violencia de género contra su exesposo, Emily Ceco decidió cambiar su defensa y apartar de la misma al abogado Roberto Castillo. En aquel momento, la exparticipante de Love is Blind decidió reestructurar su equipo luego de que se viralizaran imágenes del letrado insultando a su expareja. Sin embargo, en las últimas horas la joven sorprendió al anunciar que volvió a contratar al marido de Cinthia Fernández para su representación en la Justicia.

A través de sus redes sociales, Ceco comunicó la decisión ante sus 159 mil seguidores. “Hoy vuelvo a confiar en quien desde el primer momento me cuidó y me creyó. Gracias Roberto, no solo por ser un excelente profesional, sino por algo mucho más valioso: por ser una buena persona. Tomé una decisión sin conocer en profundidad absolutamente nada”, comenzó diciendo en su story de Instagram.

Acto seguido, la joven ratificó su decisión y mostró su confianza hacia el abogado: “Hoy decido terminar este camino que me reconstruyó como mujer y como ser humano con la confianza de que seas vos el abogado que lo lleve hasta el final”.

El posteo de Emily Ceco anunciado el regreso de Roberto Castillo como parte de su defensa (Instagram)

En un intento por explayarse con más detalles, Ceco dialogó con Bondi, el canal de streaming, y contó cómo fue su reencuentro con el abogado: “Sí, tuvimos una charla muy extensa de muchísimas horas y me quedó super claro que la persona que está más capacitada para acompañarme en el caso es Roberto. Más que nadie, él sabía cómo iba la causa, cómo se había iniciado, en qué situación encare yo la causa. Gracias a él pude declarar y pude ampliar mi declaración en un montón de cosas que en un principio no había dicho. Y él me ayudó a esclarecer y poner en palabras todas estas cosas que yo había vivido. Y la verdad que después de muchas horas de charla llegué a la conclusión que Roberto es una buena persona”.

A principios de abril, Emily había anunciado su decisión de apartar a Castillo con un comunicado en redes. “Hoy me toca tomar una decisión difícil pero necesaria”, fueron las primeras palabras que eligió Ceco para comunicar, a través de redes sociales, el final de su vínculo con Castillo. Luego, la joven continuó: “Ante los hechos de público conocimiento que involucran al doctor Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente en la causa que llevo adelante”.

Acto seguido, Ceco expresó el fundamento de su tajante decisión: “Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal, sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender”.

Emily de Ceco expresó que volvió a confiar en Roberto Castillo para su defensa en la causa contra su exmarido

Fue entonces cuando Fefe Bongiorno le preguntó: “¿Qué pasó con la parte de Payarola? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Tiene que ver con las causas que tiene él?”. La joven respondió, aunque sin entrar en detalles en la situación legal del abogado: “Sabemos que la situación de Payarola está un poco complicada y él también necesita el espacio y el tiempo para esclarecer sus causas, sus situaciones. La verdad que lo que yo hoy priorizo es mi causa. Él tiene una vida personal bastante complicada, más sabiendo que es el abogado de una de las personas más mediáticas del país. Lo sentí y es una conversación que tuvimos ambos y la verdad que me superentendió”.

Aprovechando el contexto de la charla, Pepe Ochoa habló sobre el video de Roberto Castillo insultando a su expareja: “Él no tiene en la justicia ningún tipo de denuncia de violencia, nada. Para mí lo interesante es que vaya la justicia y sea la justicia quien decida sobre una situación que han dicho que se vivía de tal o cual manera puertas adentro. Más allá de ese video. Por supuesto que el video es contundente y es repudiable, y también sé que están tomando medidas con respecto a esos chats que vos acabás de contar”.

Por último, Bongiorno retomó la polémica respecto a Santiago Martínez, la cual destaca que el denunciado le escribiría a diversas personas desde el interior de la cárcel: “Respecto al uso de celulares, nosotros vamos a realizar un planteo porque la utilización de los dispositivos de ninguna manera habilitan que intenten infundir temor o amedrentar a la víctima”. Hay preocupaciones más allá de si tiene uno un celular en la cárcel, que lo podemos debatir eternamente, hay dos cosas: la primera, que él mismo o a través de otras personas, quieran intimidar a Emily, y la segunda, que siga cazando víctimas con las redes sociales, porque aparte él, la persona con la que yo mostré los chats, él les ponía como que fingía demencia con la situación".