Teleshow

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”

La exparticipante de Love is Blind se mostró arrepentida de la decisión que tomó meses atrás, cuando lo había echado

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Emily Ceco explicó por qué volvió a contratar a Roberto Castillo como abogado

Cuatro meses atrás, en medio de su denuncia por violencia de género contra su exesposo, Emily Ceco decidió cambiar su defensa y apartar de la misma al abogado Roberto Castillo. En aquel momento, la exparticipante de Love is Blind decidió reestructurar su equipo luego de que se viralizaran imágenes del letrado insultando a su expareja. Sin embargo, en las últimas horas la joven sorprendió al anunciar que volvió a contratar al marido de Cinthia Fernández para su representación en la Justicia.

A través de sus redes sociales, Ceco comunicó la decisión ante sus 159 mil seguidores. “Hoy vuelvo a confiar en quien desde el primer momento me cuidó y me creyó. Gracias Roberto, no solo por ser un excelente profesional, sino por algo mucho más valioso: por ser una buena persona. Tomé una decisión sin conocer en profundidad absolutamente nada”, comenzó diciendo en su story de Instagram.

Acto seguido, la joven ratificó su decisión y mostró su confianza hacia el abogado: “Hoy decido terminar este camino que me reconstruyó como mujer y como ser humano con la confianza de que seas vos el abogado que lo lleve hasta el final”.

El posteo de Emily Ceco
El posteo de Emily Ceco anunciado el regreso de Roberto Castillo como parte de su defensa (Instagram)

En un intento por explayarse con más detalles, Ceco dialogó con Bondi, el canal de streaming, y contó cómo fue su reencuentro con el abogado: “Sí, tuvimos una charla muy extensa de muchísimas horas y me quedó super claro que la persona que está más capacitada para acompañarme en el caso es Roberto. Más que nadie, él sabía cómo iba la causa, cómo se había iniciado, en qué situación encare yo la causa. Gracias a él pude declarar y pude ampliar mi declaración en un montón de cosas que en un principio no había dicho. Y él me ayudó a esclarecer y poner en palabras todas estas cosas que yo había vivido. Y la verdad que después de muchas horas de charla llegué a la conclusión que Roberto es una buena persona”.

A principios de abril, Emily había anunciado su decisión de apartar a Castillo con un comunicado en redes. “Hoy me toca tomar una decisión difícil pero necesaria”, fueron las primeras palabras que eligió Ceco para comunicar, a través de redes sociales, el final de su vínculo con Castillo. Luego, la joven continuó: “Ante los hechos de público conocimiento que involucran al doctor Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente en la causa que llevo adelante”.

Acto seguido, Ceco expresó el fundamento de su tajante decisión: “Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal, sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender”.

Emily de Ceco expresó que
Emily de Ceco expresó que volvió a confiar en Roberto Castillo para su defensa en la causa contra su exmarido

Fue entonces cuando Fefe Bongiorno le preguntó: “¿Qué pasó con la parte de Payarola? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Tiene que ver con las causas que tiene él?”. La joven respondió, aunque sin entrar en detalles en la situación legal del abogado: “Sabemos que la situación de Payarola está un poco complicada y él también necesita el espacio y el tiempo para esclarecer sus causas, sus situaciones. La verdad que lo que yo hoy priorizo es mi causa. Él tiene una vida personal bastante complicada, más sabiendo que es el abogado de una de las personas más mediáticas del país. Lo sentí y es una conversación que tuvimos ambos y la verdad que me superentendió”.

Aprovechando el contexto de la charla, Pepe Ochoa habló sobre el video de Roberto Castillo insultando a su expareja: “Él no tiene en la justicia ningún tipo de denuncia de violencia, nada. Para mí lo interesante es que vaya la justicia y sea la justicia quien decida sobre una situación que han dicho que se vivía de tal o cual manera puertas adentro. Más allá de ese video. Por supuesto que el video es contundente y es repudiable, y también sé que están tomando medidas con respecto a esos chats que vos acabás de contar”.

Por último, Bongiorno retomó la polémica respecto a Santiago Martínez, la cual destaca que el denunciado le escribiría a diversas personas desde el interior de la cárcel: “Respecto al uso de celulares, nosotros vamos a realizar un planteo porque la utilización de los dispositivos de ninguna manera habilitan que intenten infundir temor o amedrentar a la víctima”. Hay preocupaciones más allá de si tiene uno un celular en la cárcel, que lo podemos debatir eternamente, hay dos cosas: la primera, que él mismo o a través de otras personas, quieran intimidar a Emily, y la segunda, que siga cazando víctimas con las redes sociales, porque aparte él, la persona con la que yo mostré los chats, él les ponía como que fingía demencia con la situación".

Temas Relacionados

Emily CecoRoberto CastilloLove is Blind

Últimas Noticias

Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo: el emotivo video del anuncio y la relación que las une desde hace 33 años

Se trata de Mona Trinidad López, que fue su niñera cuando la actriz y cantante tenía 5 años, y luego se encargó de cuidar a Momo y Arturo

Jimena Barón eligió a la

Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”

La actriz confirmó que no participará en la nueva versión teatral de la exitosa serie juvenil

Laura Esquivel reveló el motivo

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El conductor comunicó la feliz noticia mediante un posteo en su perfil de Instagram. La primera foto de su beba

Nació Cata, la hija de

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Luego de regresar al país tras la muerte de su nieta, Mila Yankelevich, y a días del inicio de las presentaciones de la banda surgida de Rebelde Way en Argentina, la productora y los actores tuvieron una reunión

El cálido encuentro de Cris

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La modelo compartió su interés por lo que describió como una vía para el el análisis personal

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un policía de Misiones le

Un policía de Misiones le salvó la vida a un hombre que se desvaneció en un supermercado

Menús saludables y rutinas a medida: así se preparan los actores en los rodajes de Pedro Almodóvar

Hallaron muerta a una docente en un auto en Mendoza e investigan un femicidio: su novio está detenido

Un hombre ignoró una pequeña herida y casi pierde la pierna: la innovadora técnica que evitó la amputación

Según un estudio, la actividad económica cayó 1% en julio, pero mejoró 3,6% en relación al año pasado

INFOBAE AMÉRICA
Rafael Grossi confirmó que inspectores

Rafael Grossi confirmó que inspectores de la OIEA ya se encuentran de nuevo en Irán

Los grupos afines a Evo Morales amenazaron con movilizaciones masivas si la Justicia de Bolivia libera a Jeanine Áñez

La Justicia de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho y la libertad para Marco Pumari

Cumbre en Ginebra entre Irán y potencias europeas: el régimen persa podría sufrir más sanciones de la ONU contra el programa nuclear

Crisis política en Francia: el líder del principal partido opositor dijo que Emmanuel Macron debe convocar a elecciones anticipadas o renunciar

TELESHOW
Jimena Barón eligió a la

Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo: el emotivo video del anuncio y la relación que las une desde hace 33 años

Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”