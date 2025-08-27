El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal

Nicki Nicole celebró su cumpleaños número 25 en Rosario con una fiesta íntima tras confirmar su romance con Lamine Yamal (Video: Instagram)

Nicki Nicole organizó un festejo íntimo de cumpleaños en su tierra natal tras hacer público su vínculo amoroso con Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona. Este regreso marcó una pausa en la agenda internacional de la artista, que eligió compartir el día con su círculo más cercano lejos del ruido mediático.

La cantante argentina de 25 años optó por una celebración reservada en una vivienda de un barrio privado en Funes, ciudad aledaña a Rosario. La ubicación fue mantenida en secreto por pedido expreso de su entorno, con el objetivo de preservar la intimidad del evento y evitar la concentración de fanáticos a las afueras del lugar.

La cantante argentina eligió un festejo reservado en Funes, rodeada de familia, amigos y su mascota, lejos del ruido mediático

El evento se realizó en una vivienda privada, con ubicación secreta para preservar la intimidad y evitar la presencia de fanáticos

La decisión de Nicki de celebrar en su tierra natal se produjo luego de su reciente estadía en Europa, donde la prensa la vinculó sentimentalmente con Yamal, delantero del club catalán. El vínculo entre ambos generó gran repercusión en medios y redes sociales, sin embargo, los rumores terminaron tras la publicación de una foto juntos, lo que fue visto como una confirmación de noviazgo. De todas maneras, la artista eligió un ambiente doméstico para el evento, rodeada de familia, amigos y su mascota, Goku.

Las imágenes difundidas por los invitados mostraron a Nicki Nicole soplando las velitas, tanto en el patio de la casa como adentro, sonriente y acompañada de su perrita. Las postales evidenciaron el clima cálido y relajado de la tarde/noche. La artista compartió luego retratos con su mascota y algunos allegados, reafirmando la cercanía que mantiene con su entorno.

Las imágenes del cumpleaños mostraron a Nicki Nicole sonriente, soplando las velitas y compartiendo momentos con su perrita Goku

La decoración y la comida del festejo fueron encargadas a emprendimientos locales, reforzando el carácter familiar y sencillo del evento

La ambientación del festejo combinó una decoración pensada para un encuentro íntimo. La cantante encargó alimentos y dulces a emprendimientos de la zona, según reconstruyó el medio local Info Funes. El evento, lejos de fastuosos salones y grandes despliegues, cobró un carácter de reunión entre seres queridos.

Cada imagen mostró a la homenajeada vestida de forma casual, sentada en sillones y puffs junto a amigos y familiares. La torta de cumpleaños y la ornamentación, en tonos claros y rosas, completaron el clima de familiaridad. La misma estaba decorada con bengalas y velas y fue la protagonista de las fotos que funcionaron como saludos del círculo cercano.

Nicki Nicole compartió en Instagram un mensaje reflexivo sobre los desafíos personales y profesionales vividos en el último año

El cumpleaños 25 de Nicki expuso algunos momentos de introspección frente a sus 22 millones de seguidores en Instagram. La cantante publicó un extenso mensaje en el que repasó el impacto emocional de su último año, marcados por desafíos personales y profesionales. La dedicatoria incluyó algunas frases textuales que reflejaron la madurez artística y vital de la artista rosarina.

“Dicen que del caos nacen las estrellas y que hay un arte en no encajar en el mundo y no temblar de soledad. Todo lo que fue rompiendo mi corazón aclaró mi visión, y sí, hay vida después del dolor”, escribió en su cuenta oficial. La cantante profundizó: “Fue un año de enseñanzas, de conectar con mi yo más creativo para crear con mis vivencias y carencias un concepto que transcienda todo tipo de tiempo, una gran pérdida fue el pilar que marcó mi camino de darle tiempo a las cosas”.

Nicki Nicole celebró su cumpleaños número 25 en Rosario con una fiesta íntima tras confirmar su romance con Lamine Yamal

Nicki agradeció el apoyo de sus seguidores y destacó la importancia de acompañar a sus seres queridos y valorar los tiempos personales

El texto, expuso las implicancias de un período atravesado por el fallecimiento de su padre, ocurrido en febrero pasado, circunstancia que marcó emocionalmente el comienzo de 2025 para la cantante. Durante ese episodio, la artista no pudo asistir al velatorio por encontrarse cumpliendo compromisos laborales en el exterior.

“Hoy es mi cumpleaños, 25 años tardé en darme cuenta que mi vida es mía y que mis tiempos son míos, 25 tardé en entender que cada persona tiene su camino y su lucha interna. Sigo aprendiendo, y a la par que aprendo, acompaño a la gente que amo, y disfruto mucho de las personas que me siguen y acompañan a través de mi música”, redactó la intérprete, que agradeció los mensajes de apoyo recibidos tanto de parte de sus seguidores como de su círculo más cercano.