Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"

Jimena Barón dio otro paso en su vuelta a su rutina física

Se sabe que Jimena Barón es una de las referentes del fitness dentro del mundo artístico. Y que apenas pudo, luego de dar a luz, retomó en parte su rutina de entrenamiento. Por ejemplo, a cinco semanas del nacimiento de su segundo hijo, Arturo, compartió sus actividades físicas, entrenando en una habitación de su casa mientras el bebé permanece acostado en un gimnasio infantil con juguetes colgantes.

“El pibe se va quedando solito y se hace lo que se puede”, expresó Jimena Barón al compartir imágenes de su rutina de ejercicios en casa. En el video, la cantante aparece sobre una alfombra, enfocada en ejercicios de fuerza y control corporal. Se la ve trabajando piernas y glúteos mediante planchas, aperturas de piernas, patadas en posición de banco y elevaciones, todo sin utilizar máquinas ni contar con ayuda profesional. La grabación muestra un entorno doméstico, con Arturo, su hijo, acompañándola en lo que describió como el “gimnasio de bebés”.

Ahora, sumó otra meta: volvió a hacer ejercicios de cardio sobre una caminadora de cinta que compró por internet en 420 mil pesos. En una de las imágenes que compartió, expresó “volviendo”. Y en una posterior, sostiene a su hijo y con una sonrisa de satisfacción cuenta que sostuvo el ritmo durante “30:06”. Según describió, su adquisición es más chica que una cinta normal, lo que la hace plausible de guardarse debajo de una cama, a pesar de que el peso es importante.

Además, explicó que es para hacer pasos cortos: “para caminar está bien, para correr es incómodo”, señaló. En su opinión, la adquisición es ideal para quienes tengan poco tiempo y random. Es decir, no para una rutina preestablecida.

Y señaló que la compró porque “necesitaba moverme (graves dolores de espalda) y por ahora es un chino organizarme con Arturo que es mi prioridad, por ende me parece una opción espectacular”. Por último, publicó un afiche callejero de una carrera el próximo 31 de agosto y desafió: “¿Será que llego a correr 5 km.?“.

La manera en que Jimena Barón comparte su experiencia tras el nacimiento de su hijo Arturo ha generado un diálogo abierto sobre el posparto en redes sociales. A través de publicaciones recientes, la actriz y cantante ha mostrado cómo transita este período, priorizando la recuperación física y emocional y relatando con honestidad los desafíos y gratificaciones de la maternidad.

Desde el 14 de junio, fecha en la que nació su hijo fruto de la relación con Matías Palleiro, Barón ha comenzado a reincorporar gradualmente sus rutinas habituales. Entre ellas, el entrenamiento físico ocupa un lugar destacado, ya que la artista lo considera fundamental para su bienestar integral. En varias ocasiones, ha subrayado la importancia de retomar la actividad física sin presiones, adaptándose a las necesidades de cada madre y al contexto familiar. Esta perspectiva ha sido especialmente valorada por sus seguidoras, muchas de las cuales atraviesan el mismo proceso y han celebrado la visibilidad de una recuperación que no idealiza la exigencia, sino que respeta los tiempos individuales.

En una de sus historias de Instagram, Barón expresó: “Tengo muchas ganas de volver a entrenar pero Arturo por ahora no me larga ni un minuto y lejos de molestarme, me derrite de amor. Tiempo al tiempo”. Junto a este mensaje, compartió imágenes que muestran los cambios en su cuerpo tras el parto, eligiendo no ocultar las huellas de la maternidad y apostando por una representación auténtica.

Además de su vínculo con el ejercicio, la artista ha retomado el registro de sus hábitos alimentarios. En otro video, presentó lo que llamó su “desayuno de tortuga”, una bebida verde elaborada con verduras y frutas, que forma parte de su búsqueda por mantener una alimentación saludable en esta nueva etapa. Con humor, relató que aprovecha los momentos en que Arturo duerme para disfrutar de este jugo, reconociendo que el tiempo libre es limitado pero suficiente para reconectar con pequeñas rutinas que le aportan bienestar.

El trasfondo de estas publicaciones reside en la intención de naturalizar el cuerpo posparto y alejarse de los estándares irreales. En una serie de fotos sin filtros ni retoques, Barón escribió: “Mi cuerpo que de a poco va volviendo a ser la que fui antes, todavía algo hinchada pero vislumbro que los músculos tienen memoria y vale la pena hacer ejercicio y comer saludable”. En las imágenes, se la observa en ropa deportiva, relajada y sonriente, reafirmando un mensaje de aceptación y paciencia en el proceso de recuperación.