L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Tras encontrar su hogar cubierto de hollín y sin respuestas claras, el cantante compartió su desconcierto y cómo el apoyo familiar lo ayuda a sobrellevar este difícil momento

Sol de María

Por Sol de María

L-Gante enfrenta incertidumbre tras la destrucción de su casa en Canning (Video: DDM, América)

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, atraviesa días de incertidumbre y angustia tras el episodio que dejó su casa alquilada en Canning completamente destruida y cubierta de hollín. El hecho ocurrió este fin de semana, mientras él se encontraba fuera, y hasta el momento no hay una explicación certera sobre el origen del daño. La palabra directa del músico, brindada al ciclo televisivo DDM (América TV), constituye el testimonio de una historia donde predominan la confusión, el silencio de los vecinos, la sospecha de un desperfecto eléctrico y, sobre todo, el shock emocional.

Durante la emisión de este lunes en el programa conducido por Mariana Fabbiani, el cantante expuso con mayor claridad lo ocurrido tras su arribo a la vivienda. “La noche que pasó eso estaba en mi casa del barrio, en General Rodríguez. Fui a ver a mi mamá, que hizo una obra de teatro con sus compañeros. Después, organicé una fiestita para ellos y de ahí fuimos a la casa donde pasó esto”, detalló el artista ante la presentadora. En ese entorno familiar y de descanso, el músico nunca imaginó que al llegar se encontraría con una situación irreversible.

El cantante halló la vivienda que alquila cubierta de hollín y sin explicación clara sobre el origen del daño

El primer indicio llegó de la mano de un amigo, quien ingresó al domicilio y dio el alerta. “Me dice: ‘No, salí’, ‘¿qué pasó acá?’, me pregunté”, narró el artista en diálogo con el programa. El propio Elián decidió acercarse a la guardia del country y consultar a los vecinos sobre lo sucedido. Su inquietud fue respondida con un desconcertante silencio: “Pregunté lo normal: ‘¿Nadie vio nada en mi casa? ¿Sintieron algo, una luz, un fuego?’ La verdad que no hubo explicación, nadie vio nada. Nada de nada por ningún lado”.

Ya dentro de la casa, el panorama era devastador. “La casa completamente negra. Encontramos todo negro”, describió en DDM. Consultado sobre los objetos personales perdidos, el cantante aclaró: “Todo lo que era de otro color, que no sea negro, ahora está de color negro”.

El episodio tomó dimensiones públicas porque, en un primer momento, el propio L-Gante compartió imágenes de su hogar afectado a través de Instagram, aunque luego decidió borrar la publicación. De acuerdo con lo explicado en el ciclo conducido por Fabbiani, esta actitud correspondió a la necesidad de resguardarse y procesar el golpe psicológico.

El silencio de los vecinos y la ausencia de testigos aumentan el misterio en torno al incidente

En cuanto a las posibles causas del daño, el cantante optó por la cautela: “No sé, estoy yendo a ver. Mi casa la había dejado como está. No sé cómo fue, si fue sin querer o intencional. O si se va a manejar con algún seguro”. Los primeros indicios hablaban de un posible desperfecto en la plaqueta del aire acondicionado, aunque Martín Candalaft, periodista de DDM, precisó que “no hubo fuego, no intervinieron los bomberos”, y vinculó la destrucción con la masiva presencia de humo negro. Otros allegados sostuvieron la sospecha de un siniestro provocado, dada la rareza del incidente y la ausencia de alarmas o de visibilidad externa.

La destrucción abarcó ambas plantas de la vivienda y fue lo suficientemente severa como para obligar al artista a buscar refugio en otra propiedad durante los días posteriores. “Yo estaba medio deprimido, me dediqué a descansar en otra casa”, explicó con voz pausada. Ante la pregunta de Fabbiani sobre el motivo de su tristeza, aclaró: “Porque se me complican las cosas... te oscurece la mente y hay que tener energía para dar lo mejor”.

A pesar de las adversidades, el joven señaló una forma de resignificación de la desgracia: “Ahora me voy a ir a filmar un videoclip a mi casa, así como está incendiada”. Lo justificó en función de una canción reciente, “muy sentimental, muy espiritual”, y dejó en claro su decisión de transformar el golpe en materia prima artística.

