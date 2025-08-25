Juana Viale contó el problema de salud por el que casi no pudo hacer su programa: “Estuve en cama durante una semana”

Juana Viale relató el problema de salud que la obligó a permanecer en cama y cómo logró recuperarse (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale comenzó su programa contando que atravesó una semana especialmente difícil debido a un problema de salud que la obligó a permanecer en cama, apartada de sus actividades habituales. La conductora de Almorzando con Juana (Eltrece) compartió en televisión y en sus redes sociales cómo este episodio la afectó y cómo logró recuperarse.

Durante la apertura de su programa, relató el impacto que tuvo la enfermedad en su rutina diaria. “Ya no sé si hace frío o si hace calor porque me retiré del mundo. Estuve una semana en cama absoluta”, expresó, sin entrar en detalles de cuál era el diagnóstico médico que había recibido.

La conductora también abordó las consecuencias físicas que experimentó durante ese periodo. Con un tono distendido, comentó sobre la pérdida de peso sufrida a raíz de su malestar. “Perdí un poco de kilos, sino no sé cómo entraba acá adentro”, bromeó mientras mostraba el vestido elegido para la ocasión.

A través de su cuenta de Instagram, Viale amplió el relato sobre los días en los que debió guardar reposo absoluto. Compartió que el tratamiento incluyó la administración de antibióticos y que la situación le impidió entrenar o alimentarse con normalidad. “Lloré, no podía comer”, reconoció en sus publicaciones.

La recuperación de la conductora le permitió retomar sus compromisos profesionales y la impulsó a desafiarse a sí misma. Tras superar el episodio de salud, completó la Media Maratón 21K de Buenos Aires, una meta que llegó tras una ardua etapa de esfuerzo, obstáculos y mucha preparación física.

A través de sus historias de Instagram, Juana mostró el momento exacto en que alcanza la meta de la competencia porteña, que este domingo reunió en la ciudad de Buenos Aires a más de 27.000 personas de distintos puntos del país y del exterior. En el breve clip, se la puede ver de espaldas, corriendo hacia la línea final con determinación y una mezcla de alegría y cansancio en el cuerpo. “Después de siete días en cama, antibiótico, no poder entrenar, no poder comer correctamente... ¡lo logré!”, escribió la nieta de Mirtha Legrand junto al video que refleja el esfuerzo y el valor de no bajar los brazos.

El festejo no terminó ahí. “Lo que lloré cuando llegué. ¡Ahí me terminé de deshidratar!”, sumó, dándole un toque de humor y sinceridad, sello personal de cada uno de sus posteos. Además, no se olvidó de los afectos, y le dedicó unas líneas a su pareja y compañero de aventuras, pieza clave en el desafío: “¡Gracias a mi eterno compañero Yago Lange, que sin él no lo hubiese logrado!”, cerró, dejando en claro el valor que tiene el equipo personal en cada reto asumido.

Esta no es la primera vez que la animadora comparte con su comunidad digital su pasión por la vida sana y el deporte. En julio pasado, ya había publicado una reflexión en la que anticipaba un nuevo objetivo personal, en sintonía con la disciplina y el entrenamiento constante que forman parte de su día a día. “Todo acto tiene su efecto. Tiempo de descuento para mi objetivo. ¡Ya les contaré más… pero el gimnasio me ha llamado! ¡21 de septiembre es el día!”, escribió en esa oportunidad, generando expectativa e intriga entre sus fans, que suelen seguir paso a paso cada iniciativa de la conductora.

Junto a ese mensaje,subió varias imágenes que muestran cómo fue su entrenamiento para llegar en óptimas condiciones a la fecha estipulada por ella misma. En una de las postales, aparece sentada en una máquina de pesas, fortaleciendo los cuádriceps. En otra, está acostada sobre un banco, levantando mancuernas por encima de la cabeza, trabajando brazos y pectorales. En la tercera foto, la imagen la encuentra haciendo plancha sobre una fitball roja, en pleno ejercicio de estabilidad y fuerza. El registro visual es parte del relato: la constancia y la pasión por el deporte son pilares que Juna busca contagiar y compartir con quienes la siguen día a día.