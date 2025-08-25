Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

Iara Lombardi interrumpió su actuación en La Voz Argentina por una crisis de nervios en los Playoffs (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La tensión marcó el inicio de los Playoffs en La Voz Argentina (Telefe) cuando Iara Lombardi, integrante del Team Lali, atravesó un momento de crisis durante su actuación en vivo. La joven interpretaba “Vuélveme a querer”, de Cristian Castro, cuando, en medio de la canción, dejó de cantar y bajó el micrófono, lo que generó preocupación entre los coaches. La situación evidenció la presión que enfrentan los participantes en esta etapa decisiva del show de talento.

El episodio ocurrió este domingo, en el arranque de esta nueva etapa del certamen. La concursante estuvo a punto de abandonar la performance, visiblemente afectada. El respaldo inmediato de los coaches y el público en el estudio fue fundamental para que pudiera recomponerse y completar la canción.

Al finalizar la presentación, Lali Espósito, su coach, se acercó rápidamente a abrazarla y la animó con palabras de aliento: “¡Vamos! Arriba, che. Qué hermosa”, la consoltó la cantante. En ese momento, la participante confesó entre lágrimas que los nervios la habían superado. “No sé qué me pasó, fue como en el medio, y...”, admitió Iara, sin poder precisar exactamente qué la llevó a interrumpir su interpretación.

El apoyo de los coaches y el público fue clave para que la participante pudiera recomponerse y terminar la canción

La reacción de los coaches no tardó en llegar. Soledad Pastorutti e transmitió su comprensión y apoyo: “Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo. Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro. Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción. Si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada”, le dijo la artista. El respaldo de los coaches y el equipo fue clave para que Iara pudiera sobreponerse al mal momento.

Luego de la actuación, la propia joven agradeció el apoyo recibido y reconoció que la presión del vivo le jugó una mala pasada. La cantante no logró entender del todo qué le sucedió en ese instante, pero valoró el acompañamiento del jurado, que le permitió terminar la canción y no abandonar la competencia.

La presión y la emoción marcan el inicio de los Playoffs en La Voz Argentina, con un nuevo mecanismo de selección

El comienzo de los Playoffs en La Voz Argentina 2025 representa uno de los momentos más intensos del reality, donde la presión y las emociones se potencian por la importancia de cada presentación. En esta fase los participantes deben defender su lugar en la competencia ante la mirada atenta del jurado y del público, lo que incrementa el nivel de exigencia y la carga emocional sobre el escenario.

El mecanismo de selección en los Playoffs introduce una dinámica inédita. Al finalizar las presentaciones, el coach de cada equipo deberá elegir a cinco participantes para salvarlos de la eliminación. Los seis restantes quedarán sujetos al voto de la audiencia, que podrá elegir a sus favoritos a través de los canales habilitados. De estos seis, solo los tres más votados continuarán en la competencia, mientras que los otros tres quedarán eliminados. Así, cada equipo reducirá su número de integrantes de once a ocho, en un proceso que combina la mirada experta de los coaches con la voz del público.

En esta última emisión, quien fue salvado por Lali en primera instancia fue Valentino Rossi. El joven cantó “Don’t stop believin’”, un clásico de la banda estadounidense Journey. Nicolás Occhiato, conductor del ciclo, le consultó al joven si esperaba tal resultado, a lo que él respondió: “La verdad que no. Sé que me salió mejor que la vez pasada pero no me lo esperaba. Quise venir a mostrar un poco de lo que estoy viviendo acá, no parar de soñar. Pensar que fui un chico cantando delante de un espejo y ahora estoy acá“.