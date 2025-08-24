Teleshow

Las divertidas vacaciones de Ángel de Brito en España rodeado del amor de sus fans

El conductor de LAM se tomó un descanso, pero su fama lo siguió hasta Europa. Las redes y las calles fueron escenario de reencuentros emotivos con ciudadanos argentinos

Martina Cortés

En medio de sus vacaciones, Ángel de Brito fue sorprendido por el cariño de sus seguidores (Instagram)

Nada de debates ni escándalos en vivo: Ángel de Brito dejó el estudio, apagó las cámaras y puso rumbo a Madrid en busca de un merecido descanso. Pero curiosamente, la estrella de LAM (América) no logró pasar desapercibido ni siquiera a miles de kilómetros de la Argentina. Si bien paseó por algunos de los puntos icónicos de la capital española, los verdaderos protagonistas de su viaje fueron el calor y la devoción de los fanáticos argentinos que lo esperaban con los brazos abiertos y el celular en la mano.

Desde el momento en que puso un pie en la ciudad, el conductor empezó a vivir situaciones cargadas de afecto, admiración y simpatía. En el interior de un edificio, una pareja se acercó decidida a pedirle la foto típica, pero la escena se desvió hacia el humor cuando el hombre, nervioso ante la presencia de Ángel, olvidó su propio teléfono y debió improvisar para no quedarse sin prueba del encuentro y dárselo finalmente para capturarlo. La anécdota se robó una sonrisa de todos y anticipó el clima que se mantendría durante toda la estadía.

No solo los halls y ascensores madrileños fueron escenario de estos encuentros; en plena calle, la consigna era similar: selfie obligatoria y abrazo cálido. Una mujer se lanzó directamente a abrazar al periodista con emoción desbordada y, casi en la misma respiración, pidió inmortalizar el momento en una foto: “¡No lo puedo creer!”, exclamó llena de entusiasmo antes de despedirse y dejarlo seguir camino. El conductor, de look casual y fresco con camisa blanca y bermudas negras, mantuvo la cordialidad y repartió sonrisas y chistes a todo el que se cruzó en su camino.

Uno de los tantos mensajes que le dejaron los usuarios al periodista

Las horas y los días pasaron, pero el furor de la comunidad argentina no aflojó. Otra joven, fan absoluta, lo interceptó apenas lo reconoció para realizarle una emotiva declaración. “Sos todos mis días a la mañana”, logrando que el periodista acceda con buena onda a tomarse una foto más. La vorágine de encuentros se repetía a cada paso: besos, abrazos, alguna que otra confesión espontánea y el ritual indeleble de la selfie siguiendo a Ángel como sombra fiel por callejones, plazas y terrazas madrileñas.

Al día siguiente, de Brito vivió casi una repetición de la jornada anterior. Entre fans emocionados y pedidos de foto, una muchacha se le acercó, visiblemente nerviosa, para agradecerle y robarle el recuerdo de la postal. “No lo puedo creer, es muy fuerte esto, ¡estoy re nerviosa! Me encanta lo que hacés”, expresó antes de marcharse, mientras otra persona aprovechaba para confesarle su admiración por su labor. La imagen se multiplicaba: ciudadanos argentinos de todas las edades y recorridos, ahora radicados en España, encontraban en Ángel un lazo directo con la tierra y la televisión de su país natal.

El avión también fue otro de los lugares de encuentro entre el conductor y sus seguidores (Instagram)

El cariño no solo se sintió en las veredas y plazas. En sus ratos de relax, abrió la clásica sección “#Ángelresponde” en sus historias de Instagram, donde los mensajes de los seguidores no tardaron en desbordar la bandeja de entrada. Uno de los más emocionantes lo compartió con el resto: “No tienen idea el papel tan genial que cumplen para los que estamos fuera de Argentina”. Así, el conductor comprobó que su presencia atraviesa no solo distancias geográficas, sino también la nostalgia y la rutina de quienes extrañan su país.

Pero su periplo europeo no terminaba ahí. Tras despedirse de Madrid, el presentador se embarcó con destino a las playas de Ibiza. Allí, entre aguas cristalinas y paisajes paradisíacos, volvió a encontrarse con seguidores que celebraron su presencia. Incluso en el avión, el fenómeno fan se hizo sentir: le pidieron una foto, él accedió encantado y luego compartió la imagen titulando “Mis amigos del avión”, reflejando el costado más relajado y espontáneo de un viaje en el que lo único que faltó fue el anonimato.

Así, lejos del estudio y la polémica televisiva, Ángel vivió unas vacaciones llenas de afecto argentino en cada esquina. El encuentro con sus seguidores fue el verdadero momento destacado de un recorrido que, aun fuera de programa, le demostró que el cariño no entiende de fronteras ni distancias.

