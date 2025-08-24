La dama de rojo: Mirtha Legrand volvió a apostar al color favorito de la temporada

La dama de rojo: Mirtha Legrand volvió a apostar al color de la temporada (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

Mirtha Legrand comenzó una nueva emisión de La Noche de Mirtha en la pantalla de Eltrece, manteniéndose fiel a su característico estilo de elegancia y apostando al rojo, color que es tendencia mundial esta temporada.

Durante la apertura, La Chiqui describió el atuendo que eligió para la ocasión: “Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un tailleur en crepé colorado, paillette y cristales. La pollera, larga. Divino. Es de Claudio Cosano”, expresó en referencia al diseñador del conjunto, uno de los que siempre la viste dentro y fuera del estudio de televisión.

El vestuario destacó por un color rojo intenso y consistió en un conjunto de dos piezas, integrado por un blazer y una falda larga. El blazer, de corte estructurado y entallado, ofrecía un cuello redondo con solapas satinadas, mangas largas con puños doblados y botones forrados al tono.

"Es un tailleur en crepé colorado, paillette y cristales. La pollera, larga. Divino. Es de Claudio Cosano”, detalló Mirtha Legrand sobre su look del sábado (La Noche de Mirtha, Eltrece)

Este diseño estaba completamente bordado con lentejuelas y pedrería, generando un brillo distintivo. La falda, hasta los pies y de caída recta, replicaba el bordado del blazer e incorporaba pedrería dispuesta en un diseño ondulado que aportaba textura y sofisticación a la prenda.

En cuanto a los accesorios y detalles de estilo, la conductora optó por aros grandes brillantes que complementaban el conjunto sin recargar la imagen. El peinado, acorde a su look característico, mostraba un cabello rubio platinado, suelto con ondas suaves y volumen, mientras que el maquillaje presentaba un acabado sofisticado, con énfasis en los ojos y labios trabajados en tonos naturales.

Mirtha eligió un color rojo intenso y consistió en un conjunto de dos piezas, integrado por un blazer y una falda larga (La Noche de Mirtha)

El sábado anterior, Mirtha había apostado también por el rojo, pero esta vez con un increíble vestido bordado con cristales en color borgoña, una tonalidad de rojo oscura e intensa. Mientras la tendencia arrasa en todo el globo, la diva se sumó a ella. El tono rojo cereza dominó el otoño, pero el “rojo Ferrari” se impuso durante la primavera, marcando el ritmo en pasarelas y en el street style de Nueva York. Esta predicción se apoya tanto en la opinión de expertos como en la popularidad observada en las tendencias actuales. El rojo no solo viene teñido prendas, sino también accesorios y elementos discretos, como medias, demostrando su versatilidad en la técnica conocida como “toque rojo inesperado”.

En 2024, este color se consolidó como el protagonista indiscutible: invadió las vidrieras de grandes firmas, destacó en desfiles y saturó las redes sociales, especialmente Instagram. Su impacto se manifestó en distintas piezas y tejidos, convirtiéndose en el símbolo de “microtendencias” como el cherry red.

Mirtha Legrand acompañada de Karina Iavícoli, Nazarena Casero, el doctor Alberto Cormillot, la periodista Camila Dolabjian y Marixa Balli

La moda no había presenciado una tendencia cromática tan perdurable. Esta fascinación por el rojo se remonta a historias memorables, como la inspiración de Valentino Garavani en la Ópera de Barcelona para crear su icónico rojo Valentino, o la elección de Christian Louboutin de pintar de rojo las suelas de sus famosos zapatos. Incluso el mítico labial rojo mantiene vigencia, respaldado por la teoría que vincula el auge en ventas de pintalabios rojos con periodos de crisis económica.

En su programa de este sábado, la legendaria animadora tuvo como invitados a Karina Iavícoli, Nazarena Casero, el doctor Alberto Cormillot, la periodista Camila Dolabjian y Marixa Balli, luego de una semana en la que regresó a la actuación en la publicidad de una reconocida empresa de combustible. Luciendo un vestido rojo, una vez más, Mirtha Legrand aparece circulando en un automóvil por las calles de Mar del Plata durante la publicidad.

A sus 98 años, la diva demostró su entusiasmo y carisma frente a cámaras. En el diálogo, La Chiqui le comenta a su chofer: “Está muy linda la noche. Demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel”. El conductor acepta la propuesta, pero aclara que primero deben cargar combustible, ante lo cual la diva responde: “Conozco este lugar como la palma de mi mano”. Al llegar a la estación, el empleado se muestra sorprendido al verla y ella despide la escena con un “Chau querido, te mando un besito”.