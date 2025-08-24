Teleshow

El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul y la reacción de Mauro Icardi

La actriz sorprendió al compartir imágenes de su recorrido por la mezquita Çamlıca, donde lució un atuendo tradicional

Sol de María

Por Sol de María

La China Suárez sorprendió con un look tradicional para visitar la mezquita Çamlıca en Estambul (Video: Instagram)

La jornada dominical de la China Suárez en Estambul se viralizó en las redes sociales tras la publicación de imágenes que la muestran recorriendo la mezquita Çamlıca, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad. Las fotos, compartidas a través de su cuenta de Instagram, llamaron la atención de miles de seguidores y generaron una ola de comentarios en su publicación.

Durante su estadía en Turquía, ciudad a la que se mudó junto a su pareja Mauro Icardi, la actriz se dedica a mostrar habitualmente detalles de su vida cotidiana en el país. Este domingo, optó por explorar algunos de los rincones más destacados de la ciudad más importante de la nación, poniéndole especial énfasis en la mezquita Çamlıca, considerada la más grande de Asia y una de las más importantes de la zona.

Las imágenes publicadas dejan ver tanto la magnitud arquitectónica del lugar como la impresión que causó en la actriz, que se mostró emocionada por la experiencia.

La actriz compartió imágenes de su recorrido por la mezquita más grande de Asia y su experiencia cultural en Turquía
El outfit de la China Suárez, diseñado por Natalia Antolín, respetó las normas islámicas para ingresar al templo
La publicación de la China Suárez en Instagram superó los 150.000 likes y generó cientos de comentarios positivos
La artista mostró su admiración por la arquitectura de la mezquita Çamlıca y la tradición musulmana

El respeto por las normas del templo se evidenció en la elección de su atuendo. Para ingresar a la mezquita, lució un vestido con estampado en tonos verdes, diseñado por Natalia Antolín, acompañado de un velo blanco que cubría su cabello, tal como exige la tradición islámica para las mujeres visitantes. Completó su atuendo con zapatillas negras de plataforma. Las fotos la muestran posando tanto en el patio como en el interior del templo, donde adoptó una actitud más reservada y contemplativa. Además, eligió acompañar las imágenes con un emoji de corazón, gesto que evidenció su satisfacción por la vivencia.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. El posteo superó los 150 mil likes en pocas horas y recibió una avalancha de comentarios. Entre las reacciones más destacadas se encuentra la de Icardi, quien escribió “Hermosa” en la sección de comentarios. Otros usuarios sumaron mensajes como “Sos extremadamente hermosa y eso le duele a muchas”, “hermosa Chini”, “qué diosa”, “bella si las hay”, “qué lindo ese vestido, te queda muy bello” y “sin palabras, una reina”. La publicación también incluyó videos en los que la ex Casi Ángeles enfocó uno de los minaretes de la mezquita durante el llamado al rezo musulmán y se la vio recorriendo el interior del templo junto a otros turistas, deteniéndose para admirar la magnitud de la estructura.

La China Suárez recorrió la mezquita Çamlıca en Estambul y compartió su experiencia en redes sociales
La actriz eligió un look respetuoso de la tradición islámica para visitar el templo más grande de Asia
Suárez mostró detalles de la arquitectura de la mezquita y su emoción por la experiencia cultural
Tras la visita religiosa, la China Suárez recorrió un mercado de antigüedades y compartió fotos de objetos artesanales

Posteriormente, tras su paso por la mezquita, se dirigió a un mercado de antigüedades, donde fotografió diversos objetos artesanales y artísticos, como tazas y teteras de porcelana, cubiertos de plata, campanas, platos y lámparas.

El itinerario de la China en Estambul no se limitó a la visita religiosa y cultural. Más temprano, la actriz compartió imágenes de un hotel lujoso, con vistas privilegiadas al Bósforo. Allí, jugó a elegir y probar algunos de los postres más exquisitos que ofrece la pastelería turca: éclairs de variados colores y rellenos, tortas con crema y chocolate, frutos frescos y golosinas de todo tipo. El broche lo puso una espectacular cascada de chocolate: frutas, macarons y hasta algunos dulces típicos, a disposición para sumergir en el baño de cacao, completando una postal de placer gastronómico.

Durante la noche anterior, se animó a compartir uno de sus mayores disfrutes: la degustación de postres y delicias de alto nivel. Todo arrancó con ella dedicándose un baño de inmersión y una sesión de mascarilla facial, de esas que terminan con una selfie relajada y la cara cubierta de blanco. A ese ritual de cierre de jornada le sumó un toque “bien argentino”: un alfajor de chocolate blanco, que apareció en su feed como guiño para todos los seguidores que la acompañan a la distancia. “Buenas noches”, escribió la actriz, sumando un emoji de corazón rojo al post, mientras dejaba claro que el relax y la nostalgia pueden ir de la mano.

