Teleshow

Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero hablaron de sus padres y contaron cómo son en la intimidad

Por primera vez, Allegra, Sienna e Indiana charlaron toda juntas frente a las cámaras sobre sus primeros pasos en el mundo de la moda

Lucas Terrazas

Lucas Terrazas

Por primera vez, las hijas de Nicole Neumann y Fabian Cubero hablaron frente a las cámaras

Lejos del escandaloso conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, el cual marca un nuevo capítulo en su interminable guerra, las hijas de la modelo y el exfutbolista hablaron por primera vez frente a las cámaras. Con total soltura, demostrando su carisma, las jóvenes fueron consultadas por la relación con sus padres y sus primeros pasos en el mundo de la moda.

Todo sucedió en un evento de moda en el que también coincidieron Nicole y Pampita. Así, en su paso por la alfombra roja, las jóvenes fueron consultadas por la prensa: “¿Cómo están en el mundo de la moda? ¿Cómo es seguir los pasos de mamá?“. Entre las hijas de Poroto, quien tomó la posta fue Allegra. “Todo bien. Muy contentas. Siempre mamá está aconsejandonos, cómo posar, cómo vestirse, siempre está la moda”, comentó junto con el apoyo de sus hermanas.

Luego, los periodistas les preguntaron: “¿Cómo es la relación de su madre en las redes sociales con ustedes? ¿Su mamá es media policía? ¿Controla que suben o que no suben?“. Luego de reflexionar unos segundos, las adolescentes revelaron: “No, es re libre con las redes, siempre que hagamos cosas acordes a nuestra edad”.

Pampita y Nicole Neumann compartieron tapa después de años de enemistad

Acto seguido, la prensa se refirió a la exfigura de Vélez Sarsfield y sus permisos en redes sociales: “¿Tu papá cómo es? ¿Es más controlador? ¿Les pone más límites? ¿Les molesta que se hable mucho de su mamá y de su papá?”. Lejos de evitar la preguntas, las jóvenes manifestaron con seguridad: “No, papá también, los dos son libres con las redes, pero bueno, es de familia, somos públicas desde muy chiquitas. Ya estamos acostumbradas”.

En ese marco, Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain, dos figuras con una histórica enemistad en el mundo de la moda, compartieron por primera vez una producción fotográfica para los 103 años de la Revista Para Ti. Aunque ya habían vuelto a coincidir laboralmente como jurados en el programa Los 8 Escalones de El Trece, nunca antes habían posado juntas para una cámara fuera del set televisivo.

La instancia reunió a ambas modelos en una gala especialmente preparada, en un contexto cargado de expectativas y comentarios en torno al reencuentro público de quienes protagonizaron una de las rivalidades más comentadas del espectáculo argentino. Cada una llegó acompañada: Pampita, en medio de una etapa de reconciliación, asistió junto a Martín Pepa, y Nicole fue escoltada por sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, quienes comienzan a seguir los pasos profesionales de su madre.

Pampita y Nicole Neumann a pura foto

Durante la gala, ambas optaron por atuendos de alta costura reflejando su rol icónico dentro de la industria. Pampita lució un modelo de Fabián Zitta color uva con detalles dorados, mientras que Nicole eligió un vestido blanco con motivos plateados, complementado por una corona en tonos similares. Sin embargo, la atención no estuvo tanto en la moda elegida como en el hecho de reunir a estas dos personalidades frente a los flashes, dejando de lado—al menos temporalmente—las diferencias que durante años alimentaron historias de desencuentros y competencia.

Durante la sesión de fotos, Neumann y Pampita optaron por mostrar una actitud profesional, concentrándose en cumplir con el objetivo de la jornada pese a la tensión latente. Ambas modelos se acercaron lo suficiente ante las cámaras para lograr tomas conjuntas, aunque sin mostrar gestos de familiaridad o afecto que sugirieran una reconciliación auténtica.

El ambiente estuvo marcado por la incomodidad, percibida a través de gestos y posturas. Alternaron sonrisas de compromiso con miradas más serias, manteniendo una cierta distancia física que denotaba la falta de confianza y cercanía. El lenguaje corporal de ambas fue observado en detalle por los presentes y por quienes siguieron las repercusiones en redes sociales, constatando que pese a coincidir en el plano laboral, no existió espacio para muestras espontáneas de simpatía.

Al sonar el último clic de la cámara y apagarse las luces, Pampita y Nicole retomaron la distancia acostumbrada. Si bien llegaron a posar juntas, lo hicieron manteniendo un contacto mínimo, apegadas al protocolo que impone el profesionalismo pero sin dejar lugar a gestos que pudieran interpretarse como un acercamiento personal genuino.

