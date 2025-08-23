Es artista callejero, perdió a sus padres, cría a su hermana y se luce en La Voz Argentina: “Me identifico con Ale Sergi”

Nicolás Behringer compartió su fuerte historia de vida en La Voz Argentina y cómo se identifica con Ale Sergi (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La última gala de los Knockouts de La Voz Argentina (Telefe) enfrentó sobre el escenario a Poppo Rígoli y a Nicolás Behringer, dos de los concursantes del equipo de Luck Ra que son dueños de historias de superación. El más joven de la dupla compartió parte de las duras vivencias que le tocó y contó el motivo por el que con Ale Sergi se siente identificado a un nivel muy profundo.

Soledad Pastorutti le pidió a Nicolás, quien interpretó esta noche “Imágenes paganas” de Virus, que hable de su vida en la que sufrió la muerte de su padre cuando recién estaba entrando en la mayoría de edad y el tener que hacerse cargo solo de su hermana menor. “Soy artista callejero y transité una cantidad de cosas bastante interesantes. Siento que viví muchas vidas en muy poco tiempo”, comenzó diciendo el participante.

“He vivido como hasta los 13 o 14 años una especie de situación de calle en distintos lugares, tanto abandonados... Un montón de secuencias bastante intensas”, recordó, sobre el escenario del show de talento de Telefe. “Vivimos juntos siempre con mi hermanita. Ella tiene diez años menos que yo, así que medio que para cuando yo ya estaba en esto de la música, ella recién estaba apareciendo”, aseguró.

“Hace diez años soy tutor de ella. Somos ella y yo, somos el núcleo familiar. Y me identifico mucho con vos, Ale, que hace poco me encontré justamente con la historia de tu viejo. Que también su muerte la sentiste como un precio a pagar lo sentías”, comentó el joven, que mencionó una entrevista de Ale Sergi en donde habló del gran apoyo que siempre tuvo de su padre y el sinsabor que le quedó al no haber podido disfrutar de los años en los que su carrera artística despegó.

Con la voz quebrada por la emoción, el concursante continuó. “Mi viejo falleció hace unos 6 años. Él era el único vínculo cercano familiar. Por eso también soy tutor de mi hermanita. En el momento en el que se fue, yo me estaba empezando a meter también en el canto. Él amaba que yo cantara. Cuando yo empecé a cantar, no llegó a verme. El mes anterior, falleció”, relató, al borde de las lágrimas.

“La primera fecha que yo tuve fue el Día del Padre y yo estaba guardando para hacerla con él. Y nunca llegó. Me identifiqué con tu historia”, afirmó, volviendo al integrante de Miranda! “Qué loco que hay veces en que vos apostás con todo por algo y la gente que más te ama también y que te apunta a eso, no llega tampoco a presenciarlo”, se lamentó Nicolás.

Sergi en ese momento tomó la palabra: “Si lo pensás, yo creo que a tu papá y al mío le habrán dicho ‘miren, hagamos este negocio, si usted quiere que su hijo cumpla su sueño, tal vez el precio es este’. Entonces, yo pienso que si era mi papá, hubiera dicho que sí. Que él para que me fuera bien entregaba su vida”. ”Yo siento lo mismo. Tal cual", asintió el participante.

“Es un poco duro, pero es así. Me movilizó lo que dijiste porque es lo mismo”, resaltó el coach del programa, a flor de piel. Sus palabras sirvieron para que Nicolás Behringer comparta otra vivencia reciente. “Mi hermanita me dijo que mi papá se nos fue de una forma que ‘no fue digna por cómo lo admirábamos’. Y que hoy yo haciendo esto le doy a su apellido un honor”, concluyó, mientras el público lo premiaba con el aplauso y, unos minutos después, su coach lo elegía para avanzar a la próxima etapa.