Nicole Neumann y un nuevo capítulo en su guerra eterna con Fabián Cubero: “Yo estoy mucho más allá”

Nicole Neumann habló de su conflicto con Fabián Cubero

Promediando el año, Nicole Neumann hizo las valijas y partió en plan familiar con destino europeo. Con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero, su actual marido Manu Urcera y el pequeño hijo de ambos, Cruz, estuvo por Dinamarca y Suecia y aprovechó para visitar a su padre. Además del emotivo reencuentro, que también incluyó a su hermana menor Clara, recorrieron paisajes de ensueño y recargaron energías de cara a la segunda parte del año.

A su regreso, la modelo fue retomando sus actividades habituales, sin embargo, algunas cuestiones llamaron la atención. Primero, su ausencia como jurado habitual en Los 8 Escalones, que coincidió con la incorporación de Pampita como conductora, lo que avivó la histórica rivalidad entre las modelos que parecía aplacada. Por el otro, su conflicto permanente con Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas, con quien cada tanto suma un nuevo capítulo de la guerra post separación.

De todos estos temas habló Nicole en un móvil con LAM (América), donde contó todavía la emoción latente del viaje: “Las chicas no habían ido nunca, y pudieron ver dónde vive su abuelo, de qué trabaja. Y siempre es lindo disfrutar, recorrer lugares nuevos, culturas nuevas. Me parece que los viajes en familia son súper enriquecedores”, sintetizó respecto a su aventura europea.

También fue la primera experiencia de un viaje largo con Cruz, y la experiencia también fue satisfactoria en ese sentido. “La llevó bien. Eran como 20 horas para llegar hasta allá, con cambios de avión, tren, y la verdad que el gordo se portó divino, durmió todo el vuelo”, contó con una sonrisa antes de entrar en un terreno un poco más pantanoso.

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann

Consultada por su ausencia en el programa de El Trece, argumentó razones organizativas. “Cruz está más grande, súper demandante y no lo puedo llevar ahora al canal porque también está muy inquieto. Sigo amamantando y está como muy pegado a mí”, señaló respecto al niño de un año y un mes. “Y estoy con mucho trabajo también en redes y qué sé yo, que eso te lleva muchísimo tiempo, por más que parezca que no. También vivo lejos y estoy necesitando más tiempo”, agregó al listado de explicaciones.

En este punto, Marcela Feudale le preguntó desde el piso si el paso de Pampita a la conducción había tenido que ver con la decisión. “Me imaginé que lo iban a decir, era obvio, pero yo ya había hablado con la producción antes de irme de viaje. Recién volviendo me enteré de que empezaba a conducir Carolina”, aseguró.

A continuación, Pepe Ochoa, a cargo de la conducción por las vacaciones de Ángel de Brito, le preguntó por su vínculo actual con Cubero. Y la modelo se mostró algo esquiva. “Yo todo bien con mi vida, por suerte, feliz, trabajando con una familia divina. La verdad que no tengo lugar para estar pensando en cosas que no... Qué sé yo, a esta altura de mi vida solo quiero el disfrute, lo lindo”, atinó a responder, y evitó hacer referencia a las acusaciones de Cubero de que había incumplido un acuerdo en los plazos para entregarle a sus hijas.

“Estoy en paz conmigo y con mi familia, así que no tengo ni idea qué dicen”, señaló ante la consulta de Feudale. “De verdad, te juro, ni me interesa escuchar. Estoy mucho más allá”, sentenció respecto a los reclamos del exfutbolista. “Teníamos planificado un viaje. Ya tenemos dividido los días que cada uno iba a poder disfrutar de las vacaciones de invierno con las nenas. Y se decidió de parte de ella no traerlas el día que le correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas y todo lo que eso conlleva”, había afirmado Poroto en relación con el conflicto del que su exmujer no quiso hablar y que puso en manos de sus abogados.