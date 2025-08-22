Teleshow

Las confesiones de Tini Stoessel: dónde está construyendo su primera casa y sus deseos de ser mamá

En medio de rumores de casamiento con Rodrigo De Paul, la cantante se sinceró respecto a su futuro

Lucía Consiglieri

Tini Stoessel habló de sus ganas de ser madre (Video: Telenoche)

La carrera de Tini Stoessel se encuentra en uno de sus mejores momentos, planeando Futttura, el festival que reunirá a sus fanáticos bajo el mismo techo, el estreno de nuevas canciones y el lanzamiento de su nueva apuesta actoral en una de las grandes plataformas de streaming. Sin embargo, en lo personal, hay un cierto halo de misterio en lo que respecta a su relación con Rodrigo De Paul, con quien estaría comprometida.

Si bien la pareja no blanqueó su reconciliación, se dejaron ver en eventos masivos, como el torneo de tenis de Madrid o el debut del futbolista en el Inter Miami. En una reciente entrevista con Telenoche (El Trece), la cantante de “De Papel” -tema con links directos al mediocampista- habló de su presente sentimental, su deseo de ser madre y los planes que tiene para el futuro.

Ante la pregunta de si se imaginaba siendo mamá, contestó: “Sí, obvio. Lo digo desde que soy muy chiquita esto. Me encantaría ser mamá“. Acerca de cómo se ve en este rol decido no hacer futurología al respecto y reflexionó: “Es difícil porque uno piensa muchas cosas y, a la hora de ser madre, me parece que hay algo que vos decís o idealizás que va a ser de una manera y quizás van apareciendo cosas que no pensabas que iban a aparecer”. Y siguió: “Entonces, la realidad es que intento, obviamente, tener ciertas cosas o ciertos valores claros, pero también creo que voy a dejarme ser y a intentar fluir con esa nueva energía y esa nueva vida”.

Tini confesó que hace tiempo
Tini confesó que hace tiempo tiene la idea de ser madre: "Lo digo desde que soy muy chiquita esto"

En la charla también contó que no está en sus planes irse a vivir de manera permanente en el exterior, a pesar de que su carrera la obliga a viajar por largos periodos de tiempo. “Amo vivir acá. De hecho, me estoy haciendo mi primera casa y estoy muy emocionada porque voy a armarla de cero”, reveló, dejando en claro que la Argentina es donde proyecta establecerse.

“Imagínate, me estoy haciendo mi casa acá en Buenos Aires por primera vez. Significa un montón para mí. Siento que, no sé, que ojalá vea crecer a mis hijos”, aseguró. Cabe recordar que Rodrigo se encuentra instalado en Miami luego de ser fichado por el Inter de dicha ciudad, pero tiene dos hijos, fruto de su relación con Camila Homs, viviendo en el país, por lo que la idea de regresar una vez finalizada su carrera no suena tan descabellada.

Sin mencionar el nombre de De Paul, Sofía Kotler, la encargada de llevar adelante la entrevista, le consultó por los rumores de caminar al altar, lo que llevó a la artista a un perfil más esquivo: “Estoy en un momento de mi vida en donde prefiero, lo personal, dejarlo para mí. Pero estoy muy feliz, muy contenta”.

Oriana Sabatini confirmó el casamiento de Tini y Rodrigo de Paul: "Estoy muy feliz"

Si bien ellos no hablaron nunca acerca de la reconciliación y el casamiento, Oriana Sabatini, amiga de ambos y la persona cuyo casamiento hizo posible la reconciliación, habló sobre su presente al aire de LAM (América TV): “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”. Y ligando este presente con aquel festejo, la cronista Candela Mazzone apuntó sobre las versiones de casamiento. “Va a haber una boda nueva, pero ahora vos festejando”, indagó.

“Yo feliz. Cada vez que me invitan a un casamiento, estoy feliz de la vida porque amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”, expresó la artista. Entonces, la periodista le preguntó sobre qué podría regalarle a sus amigos Tini y De Paul ante un eventual festejo. “A veces, para los amigos que te importan, está lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje... O un detallito, como la bata con la que se despierte el día antes de su casamiento, algo para que te pueda tener presente”.

