Moria Casán se metió en la pelea de Wanda Nara con Mauro Icardi con un mensaje hacia la mediática: “Que suelte”

Moria Casán se metió de lleno en la batalla entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Lo hizo al responder una publicación de la red X, antes conocida como Twitter, en la que el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, ante las declaraciones que hizo la empresaria al llegar a Ezeiza, señaló: “Dos días tardó Wanda Nara en querer ser más noticia que lo de Nico Vázquez y Gimena Accardi. ¿Lo peor? La falta de agenda del mundo del espectáculo que le da entidad…” Y lo ilustró con un meme protagonizado por Moria en la época que era jurado del Bailando por un Sueño: “Quiere tener su momento de gloria… No tenía protagónico hoy”.

Ante ese comentario, Moria se expresó con su lengua karateca sobre la situación de Wanda: “Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor. Está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma, que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”.

La respuesta de Moria a la publicación del periodista Nacho Rodríguez: "Que suelte"

Es que luego de un pequeño período de relativa calma, hoy por la mañana, al llegar a Ezeiza tras permanecer unos días en Los Ángeles junto a su estilista Kennys Palacios, Wanda Nara generó una revolución mediática. “Hay muchas situaciones que ustedes no conocen... Si ustedes escucharan las declaraciones de Kennys, no hay una persona que no se largue a llorar”, expresó al referirse al dolor que le producen los últimos acontecimientos en su vida personal, relacionados con su conflicto con Mauro Icardi. La empresaria destaca la gravedad de los hechos recientes, declarando su agotamiento ante la situación: “Estoy cansada y no voy a hablar más de esto”.

Al regresar a la Argentina, Nara se encontró con la prensa interesada en su versión sobre el conflicto actual con el futbolista del Galatasaray, el cual se ha acentuado por diferencias económicas y la reciente polémica en el Día del Niño. La situación tomó un rumbo inesperado cuando la empresaria aseguró haber sido víctima de violencia por parte del jugador y trazó comparaciones con el caso de Julieta Prandi y Claudio Contardi, cuya resolución incluyó una condena de 19 años de prisión para Contardi por abuso sexual agravado.

Durante la transmisión, la discusión se tornó tensa cuando la panelista Angie Balbiani hizo referencia a la lectura de expedientes judiciales al aire. Frente a esto, Nara reaccionó: “Es muy violento lo que vos leés, no deberías alimentar las amenazas. El tiempo me va a dar la razón, esperemos porque la Justicia es lenta. A Julieta también la trataron de loca, la ningunearon, no la escucharon. Y después terminamos todos conmovidos llorando”.

Por su parte, el conductor Pampito intervino señalando la gravedad de las comparaciones expresadas en vivo: “Vos estás por primera vez en televisión comparando a Mauro Icardi con un violador y un violento, con una persona que le dieron 19 años de prisión por violento”. Ante esta observación, Nara insistió en que no le corresponde juzgar: “Yo no soy juez y no soy abogada y no sé cuánto le pueden llegar a dar. Seguramente va a haber un juicio oral”.

En el intercambio, también surgieron preguntas sobre el carácter de la violencia alegada. Pampito preguntó: “¿Pero vos viviste violencia física por parte de Mauro Icardi? ¿Vos estuviste secuestrada en algún momento?”. Nara respondió: “Tres veces estuve encerrada, secuestrada con testigos. Sí, tres veces. Ya que a Angie le encanta leer, que vaya a los expedientes penales y que lea. A ver si después tan cocorita va a leer cosas que me siguen maltratando públicamente”.

Wanda Nara aseguró que fue golpeada por Mauro Icardi

La conversación giró después hacia la cuestión de la documentación personal tras una intervención de Matías Vázquez, quien recordó un audio donde la madre de la mediática mencionaba el secuestro de documentos. Nara confirmó: “Me sacaban los documentos míos para que no viaje”. Consultada sobre la salud mental de Icardi, respondió que “eso lo va a determinar la justicia y lamentablemente se pidió bajo apercibimiento de multa que empiece diferentes terapias que nunca pudo empezar y nunca hizo”. Sobre el alcance de la violencia, fue enfática: “Hubo violencia con todos”.

La empresaria describió el panorama legal y su preocupación por el bienestar de sus hijos: “La verdad que me estoy ocupando de los psicólogos de todos mis hijos. Se pidió a la justicia que mis hijas empiecen terapia. Del otro lado, se niegan a pagar esa terapia”. Según explicó, la negativa a los tratamientos psicológicos plantea más interrogantes: “Generalmente, como dice mi psicóloga, cuando una de las partes se niega a que los menores hagan terapia, por algo será”.

Durante el móvil, la panelista Pochi aportó su impresión al ver a Nara distinta a otras oportunidades: “Debe ser agotador estar vos ocupándote de todas las dinámicas. Otras veces te noté más plantada. Hoy te noto con la voz quebrada”.

El conflicto también incluyó diferencias por la celebración del Día del Niño, cuando Nara relató: “Les compré un regalo a mis hijas y les puse que era de parte de Mauro. Se lo di el jueves y le dije: ‘Papá se adelantó, les hizo este regalo’ y él habló con ellas el viernes y les dijo: ‘Su mamá es una mentirosa de mierda, yo no les regalé nada’”. Nara concluyó: “Entonces, yo hago todo lo que puedo y más. Pero yo hasta acá llegué, no voy a hablar más de este tema”.