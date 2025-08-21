Mario Pergolini busca la reconciliación con Susana Giménez: “Tiene derecho a estar enojada”

Mario Pergolini reconoció públicamente el daño causado a Susana Giménez y pidió disculpas (Video: ODP, Eltrece)

“Fuimos muy crueles con ella. Hicimos chistes con cosas que no correspondían”. De esta manera, Mario Pergolini sorprendió a la audiencia de Otro Día Perdido (Eltrece) al reconocer públicamente el daño causado a Susana Giménez, una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina. El conductor, que regresó a la pantalla el 14 de julio, admitió su responsabilidad en el conflicto que los distanció hace más de dos décadas y expresó su deseo de reparar el vínculo. Sin embargo, la palabra de la diva cuando le habían consultado por la posibilidad de asistir al late night show fue tajante: rechazó cualquier posibilidad de reconciliación y descartó rotundamente participar en el ciclo televisivo.

Durante la emisión del pasado miércoles 20 de agosto, el conductor abordó el tema en diálogo con Susana Roccasalvo, quien le sugirió que pidiera perdón a Giménez “de rodillas”. El conductor reiteró su autocrítica: “Susana tiene derecho a estar enojada. Nosotros fuimos muy crueles con ella. Hicimos chistes con cosas que, la verdad, no correspondían.” El dueño de Vorterix insistió en que su comportamiento formó parte de una época en la que el humor televisivo permitía excesos que hoy considera inaceptables. “Eran otras épocas... reconocemos que era una época que hacía chistes que no había que hacer y teníamos cierta saña sobre todo con los que eran número uno”, reflexionó ante su equipo y la invitada.

Susana Giménez había sido consultada por los cronistas de LAM (América TV) sobre la posibilidad de reconciliarse o asistir al programa de Mario Pergolini. Sin embargo, la conductora fue contundente: “Jamás lo veré. No iría nunca a su programa ni aunque me pida perdón de rodillas”, sentenció. La presentadora, quien en reiteradas ocasiones manifestó su malestar por el trato recibido, sostuvo que el conductor “me odiaba, siempre hablaba mal de mí”. Incluso, al ser consultada sobre otros colegas, la diva remarcó que su enojo con Pergolini es profundo y no tiene intención de revertirlo.

El origen del conflicto se remonta a los años en que el presentador lideraba el programa CQC, espacio en el que, según él mismo reconoció, se realizaron chistes y burlas sobre la edad, la vida personal y el físico de Susana. “Eras muy de hablar del cuerpo ajeno”, le recordó la panelista Laila Roth durante la transmisión, a lo que Mario asintió: “Sí, totalmente. Eran otras épocas, realmente, esto no limpia ninguna excusa”. El conductor subrayó que, aunque el contexto era diferente, hoy no repetiría ese tipo de humor y lamenta el daño causado.

En su reflexión, Pergolini insistió en que la responsabilidad es suya y que comprende la postura de Giménez: “Tiene toda la razón del mundo en estar enojada. Ojalá entienda que fue una maldad de ese momento y que hoy en día no pienso así”, se sinceró. El conductor remarcó que su intención es pedir disculpas sinceras y que no busca justificar sus acciones por el contexto de la época.

La intervención de Susana Roccasalvo aportó un matiz adicional al intercambio. La periodista, invitada al programa, animó al conductor a dar un paso más en su pedido de disculpas y le sugirió que intentara una reconciliación en vivo. Los panelistas, por su parte, bromearon sobre la posibilidad de “ablandar” a la diva, aunque reconocieron que la decisión final no depende del conductor.

Pergolini, consciente de los límites de su iniciativa, resumió su posición actual: está dispuesto a dar el paso hacia la reconciliación, pero reconoce que la última palabra la tiene Susana Giménez, quien, por ahora, mantiene firme su distancia. Dijo que si ella quiere ir, tiene las puertas de ODP abiertas, pero ante la insistencia de Roccasalvo, manifestó: “Lo haríamos, pero está muy enojada”.