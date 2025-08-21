La reacción de Graciela Alfano a la infidelidad de Gimena Accardi: “Yo lo dije en 2021”

Ya sea a favor o en contra, este martes, cientos de voces se pronunciaron sobre la infidelidad que Gimena Accardi confesó en su relación con Nicolás Vázquez. En ese marco, Graciela Alfano fue consultada al respecto y dio su opinión sobre este tipo de revelaciones. Además, la exvedette recordó sus antiguos vínculos y resaltó que ella también había optado por decir la verdad en su momento.

“Grace. te consulto por el tema del día, Nico Vázquez y Gimena Accardi, ella dijo: “Sí, fui infiel””, le comentó un cronista de Los Profesionales de Siempre (El Nueve) a la figura del espectáculo. Con un gesto de sorpresa en su cara, Alfano expresó: “Ah, qué bueno. Está bueno reconocerlo, te sacaste un peso de encima. Me parece fabuloso”.

Luego de referirse a la situación de la actriz, la modelo hizo memoria de sus relaciones pasadas y de su juventud y afirmó: “Ahora como que las mujeres dicen que son infieles. Yo lo dije en el 2021. Me parece que está todo bárbaro”.

Graciela Alfano habló sobre la infidelidad de Gimena Accardi: “Yo lo dije en 2021”

Fue entonces cuando el periodista le repreguntó: “¿Has sido siempre fiel vos o has sido infiel?”. Firme en su postura, y con tono de orgullo, Alfano destacó que más allá de equivocarse, ella había sido de las primeras en reconocer su infidelidad: “No, yo dije en el 2021 que la fidelidad no era mi fuerte. Ahora tengo fidelidad”.

Tal como recordaba la exvedette, Alfano confesó este aspecto de sus relaciones pasadas al ser invitada a Nosotros a la mañana (eltrece) y, a propósito de su efímera relación con el Potro Rodrigo. “Estaba sola, pero cuando yo estoy sola, nunca estuve sola... No es que estuve con alguien. La fidelidad no es mi fuerte: cuando estaba sola, no es que había uno. Yo soy gauchita, yo abro mi corazón. ‘Probamos con éste, éste me gusta para una cosa, éste para la otra’. Así soy yo”, se autodefinió Alfano antes de dar un detalle de la relación. “Habré salido tres meses con él. Él tenía 27 y yo 47. Veinte años de diferencia o algo así”.

En ese punto, Carlos Monti agregó un dato que sorprendió a Graciela y a todos en el piso: “Este fue un secreto que se guardó por mucho tiempo el de la relación de Rodrigo con Grace. En el medio habían otras mujeres famosas... Rodrigo estaba casado con Patricia Pacheco, con quien tuvo a Ramiro, su único hijo”, contó el periodista. Y Alfano preguntó: “¿Estaba casado? Pero no se veían. Yo no me acuerdo”.

En medio de las versiones sobre su affaire, Gimena Accardi tomó la palabra y contó cómo fue la situación (Sería increíble – Olga).

Además de Alfano, otras mujeres del medio se solidarizaron con Accardi y mostraron su apoyo. Una de las primeras en tomar la palabra fue Georgina Barbarossa, quien, a través de su programa, analizó el discurso de la actriz y subrayó: “Un amor, me parece re valiente, pero sinceramente reitero no tiene por qué salir a hablar delante de cámara. Quizás para limpiar la imagen de su compañero. Chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la cag...? Dejame de j...No sabemos, no se puede juzgar”.

Otra de las indignadas con la situación mediática que afrontaba Accardi fue Sabrina Rojas. La modelo optó por manifestarse en sus redes sociales y expresarse ante sus 1.3 millones de seguidores: “Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio. Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su “pecado” (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar”.