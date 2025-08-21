La China Suárez recibió un especial regalo en Estambul: qué significa y la coincidencia con Wanda Nara

La China Suárez recibió una pulsera con el símbolo de la media luna y la estrella, emblema de Turquía, generando comparaciones con Wanda Nara

La aparición de una nueva pulsera con el símbolo de la media luna y la estrella en las historias de Instagram de la China Suárez llamó la atención, ya que es uno de los emblemas con el que Mauro Icardi se ganó a los hinchas del Galatasaray. El interés no solo radica en el objeto en sí, sino en su historia y en los vínculos que traza, ya que Wanda Nara fue quien se había mostrado en primera instancia con aquella pieza.

Y es que el brazalete pudo ser visto primero en galerías de redes sociales y de campañas publicitarias en las que el futbolista y la modelo participaron como embajadores de una exclusiva marca de joyas turca. Años más tarde, la misma pulsera regresó a la agenda pública cuando la actual pareja del delantero compartió imágenes de la pieza, recibida esta vez como obsequio directo de Elio Letterio Pino, representante de Mauro Icardi.

El regalo, entregado por el representante de Mauro Icardi, reavivó la coincidencia con la exesposa del futbolista, quien popularizó la joya en redes sociales y campañas publicitarias

La pulsera con la media luna y la estrella, emblema nacional de Turquía, fue inicialmente popularizada por el goleador durante su período de exposición mediática en el fútbol turco. La primera vez que la joya acaparó flashes internacionales fue durante la campaña publicitaria en la que participaron tanto él como su entonces esposa. Un medio turco detalló que, finalizada la sesión de fotos, ambos recibieron una colección personal de estas joyas de parte de la marca, consolidando la pieza como objeto de unión dentro de su familia y de cara a los fans.

El contexto cambió tiempo después, cuando tras la ruptura con la conductora de MasterChef, Icardi inició su vínculo con la China y la pulsera regresó como tema de charla. Desde las primeras fotos de la relación, la actriz se mostró con el icónico brazalete en su muñeca. De todas formas, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el objeto llegó a sus manos a través del manager del delantero, quien destacó el gesto como una muestra de aprecio hacia la pareja del jugador.

La joya se popularizó durante la etapa de Icardi en el Galatasaray y fue parte de una campaña publicitaria junto a Wanda Nara

La pulsera con la media luna y la estrella se consolidó como símbolo de unión familiar y de identificación con el fútbol turco

Recientemente, mientras la actriz establece su nueva vida en Estambul junto al futbolista, en una propiedad que adquirieron para escapar de la sombra de Wanda, se mostraron en la ardua tarea de adquirir muebles y refaccionar el lugar que se convertirá su hogar. Fue entonces cuando Eugenia compartió una faceta desconocida del delantero del Galatasaray en modo Bob el Constructor, aunque los internautas recordaron una vieja historia de la conductora de Bake Off Famosos.

“Un hombre que resuelve vale x 1000″, es el título que le puso Suárez al video, en el que se puede ver a Icardi haciendo cosas alrededor de la casa, manejando y en momentos de plena intimidad. Esto no es extraño para las personas que hace años que siguen a Wanda, puesto que, cuando se mudó con sus cinco hijos a Turquía, tuvo la misma rutina y mostró a su expareja ensamblando los muebles de una reconocida marca sueca.

Eugenia Suárez compartió en redes sociales imágenes de Icardi en tareas domésticas, evocando rutinas que antes mostraba Wanda Nara

“¿Cómo fue mudarse a Turquía?“, fue la pregunta que le dejó un seguidor meses atrás y la respuesta no tardó: ”Lindo. La casa estaba amueblada, pero a mí siempre me faltan muebles y amo decorar“. Los muebles que le gustan son para armar en casa, por lo que se necesita seguir las instrucciones y aseguró: ”Confieso que no sé montar, tengo un especialista en montaje“.

Los comentarios entre los seguidores de Wanda se sucedieron, apuntando a las aparentes similitudes entre la empresaria y la actriz en su vínculo con Icardi. “Lo obsesionada que está la amante del marido con Wanda con ser y hacer todo lo que Wanda hacía con la familia”; “Que miedo cómo copia todo”; “Wanda hace ravioles, la China hace ravioles”, fueron algunas de las reacciones.