El look de Pampita que recordó un icónico vestido de Kate Middleton

Un impactante vestido dorado marcó la última aparición de Pampita Ardohain en un evento realizado en Buenos Aires y despertó la memoria colectiva de la moda, al evocar una de las elecciones más recordadas de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, en una alfombra roja internacional. La modelo optó por el dorado y los destellos para destacarse en la noche porteña, mientras que la royal británica eligió un diseño similar para la premiere de una de las películas más relevantes de la saga James Bond.

La moda de las figuras muchas veces trasciende fronteras, y el reciente look de la conductora de Los 8 Escalones (Eltrece) en un evento de Buenos Aires lo confirma. La modelo se presentó con un vestido largo compuesto por centenares de flecos dorados que cubrían de manera estratégica toda la prenda, generando movimiento y destacando el juego de brillos bajo las luces. El diseño incluyó una capa fabricada en el mismo tejido dorado, lo que aportó volumen y un carácter distintivo al conjunto.

Pampita deslumbró en Buenos Aires con un vestido dorado que evoca el icónico look de Kate Middleton

Este atuendo de Pampita no solo acaparó los flashes locales, sino que también revivió el recuerdo de uno de los outfits más icónicos de la realeza europea: el vestido que lució Kate Middleton durante la premiere de “No Time To Die”, película de la franquicia James Bond, celebrada en Londres en 2021. La duquesa de Cambridge se mostró con un vestido dorado largo, profusamente decorado con pedrería y lentejuelas, cuyo diseño también incluyó una capa que caía desde los hombros hacia el suelo.

Ambas propuestas sumaron accesorios en línea con la apuesta cromática y estética: Pampita eligió sandalias de tiras finas y aros dorados, además de un peinado de efecto mojado y maquillaje con labios en rojo intenso. Middleton, en tanto, acompañó su vestido con grandes aros y un peinado recogido, resaltando la elegancia del conjunto.

El vestido de Kate Middleton, bautizado 'Goldfinger', fue creado para el 60 aniversario de la saga James Bond (CAMERA PRESS/ROTA)

El diseño elegido por Kate Middleton incluyó transparencias en la parte inferior, hombros estructurados y una caída prolija que acentuó una silueta lineal. Sobre la espalda, el vestido alcanzaba su punto máximo de brillo, intensificándose hasta convertirse en una semitransparencia adornada con delicadas líneas de lentejuelas. La prenda, confeccionada por una de las diseñadoras favoritas de la royal para eventos formales, incorporó un escote en pico y una apertura frontal que daba soltura a la prenda.

Igualmente, el vestido de Pampita Ardohain apostó por el movimiento, incorporando capas y flecos que cubren distintas alturas, buscando dinamismo visual y un enfoque de fiesta, mientras que el look de la Duquesa, mantuvo una sofisticación rigurosa a través de transparencias y drapeados, adaptada al protocolo y la tradición monárquica británica.

El diseño de Middleton, valuado en 5.488 dólares, fue inspirado en un personaje clásico de la saga 007 (CAMERA PRESS/ROTA)

El vestido de Middleton se encuentra dentro de una colección cápsula vinculada al universo de James Bond, lanzado con motivo del 60 aniversario de la saga y fue bautizado “Goldfinger” en referencia directa a una de las películas emblemáticas del agente 007. La diseñadora se inspiró en Jill Masterson, personaje de la entrega de 1964. La pieza, al momento de su aparición, fue valuada en 5.488 dólares.

En cambio, el vestido de Pampita se presentó como una propuesta nacional para un evento de relevancia local, enfocada en las tendencias emergentes y anticipando la llegada de brillos y dorados como eje de la moda argentina para la próxima temporada.

El vestido dorado de Pampita, con flecos y capa, marca tendencia y anticipa la moda argentina de la próxima temporada

Como coincidencia central, ambos atuendos priorizaron la figura alargada, la caída hasta el piso, el uso de capas y la luminosidad extrema lograda mediante materiales reflectantes. La elección del dorado, tono asociado históricamente al lujo y la celebración, funcionó como eje de ambas narrativas visuales con resultados distintos, pero igual de potentes frente a los flashes y cámaras en cada ciudad.