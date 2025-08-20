Se conoció el video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray: la reacción de la China Suárez en el conflicto

El video viral muestra el momento exacto del altercado entre Mauro Icardi y un hincha en el aeropuerto de Estambul (Video: TikTok)

El video de un confuso altercado protagonizado por Mauro Icardi dentro de un establecimiento de Estambul se viralizó en las últimas horas y desató debate en redes sociales. La secuencia, registrada el 27 de julio de 2025 y difundida en TikTok en las últimas horas, muestra al delantero en una situación de tensión con fanáticos del Galatasaray, mientras lo acompañaban la China Suárez y sus hijos más pequeños. Si bien las imágenes circularon masivamente, no existen aún versiones oficiales confirmadas sobre el origen preciso ni sobre los motivos del incidente.

En la filmación realizada por los fanáticos, se aprecia cómo Icardi, rodeado por una multitud, se desplaza junto a la China y sus hijos por los pasillos del establecimiento. Entre los seguidores predominaban niños y adultos que intentaban acercarse al futbolista para saludarlo, pedirle autógrafos y tomarse selfies.

En un momento de la grabación, un hincha vestido con la camiseta del Galatasaray se aproxima al grupo y ocurre un contacto físico sin que la secuencia permita discernir con claridad la intención de las partes. En las imágenes, Icardi responde con un movimiento de la cabeza, lo que se interpreta como un posible cabezazo al aficionado, aunque no se observa por completo el desarrollo de la acción ni qué la provocó exactamente.

La presencia de la China Suárez y los hijos de Icardi en el incidente generó mayor tensión y confusión en el lugar

Otras escenas del video muestran a la China Suárez alzando la voz en medio del tumulto, cuando se golpea con un miembro de seguridad al alzar en brazos a su hija, generando más confusión. Algunos de los comentarios que publicaron en el TikTok original, afirmaron que la reacción de Icardi estuvo motivada por el deseo de proteger a su familia en medio del caos; otros sostienen que pudo tratarse de un malentendido por la tensión de la situación.

En las últimas horas, el futbolista también fue protagonista de otra noticia negativa. En medio de su conflicto legal con Wanda Nara, una determinación en su contra lo afectó. Durante la última emisión de DDM (América TV), el periodista Martín Candalaft informó sobre la resolución del juez que ordena la inclusión de Icardi en el registro de deudores alimentarios, equiparándolo a otros casos, como el de Elián Valenzuela (L-Gante).

En esta ocasión, el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió decretar un embargo sobre la participación social de Mauro Emanuel Icardi en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A. por una suma de 110.000 dólares estadounidenses en concepto de capital por alimentos, a solicitud de Wanda Solange Nara. La decisión, firmada el 19 de agosto de 2025 por el juez Adrián Hagopian, responde a la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del futbolista, según consta en el expediente 88891/2024.

Mauro Icardi enfrenta un embargo de 110.000 dólares por incumplimiento de la cuota alimentaria solicitado por Wanda Nara

La medida afecta directamente a Icardi, quien reside actualmente en Turquía por motivos laborales, y busca garantizar el derecho alimentario de las hijas menores de la expareja. El tribunal también dispuso la inscripción de Icardi en el Registro de Deudores Morosos una vez que la resolución quede firme, conforme a lo establecido en la ley 269 y el Decreto Reglamentario 230/2000.

El fallo se fundamenta en la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de Icardi. El juez señala en la resolución: “toda vez que no se encuentra acreditado en autos en cumplimiento de las obligaciones del demandado -ver liquidación aprobada a fs. 42-, corresponde decretar la medida cautelar solicitada a los efectos de garantizar a las menores su derecho alimentario”. El embargo incluye, además del capital, una suma adicional de 3.500 dólares para responder a intereses y costos de la ejecución.

El tribunal ordenó librar oficio al presidente del directorio de la sociedad mencionada para que se efectúe la traba del embargo y se remita copia de la anotación al expediente. Una vez cumplida la medida, se notificará formalmente a Icardi.