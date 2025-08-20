Teleshow

Majo Martino soñó con un número y lo jugó a la Quiniela: cuánto dinero ganó

La panelista de Sálvese quien pueda contó las señales que siguió y le permitieron hacerse con el premio

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Majo Martino ganó en la Quiniela (Video: América TV)

En una jornada marcada por las noticias de la farándula, América TV dedicó especial atención a la separación de dos figuras reconocidas del espectáculo: Gimena Accardi y Nico Vázquez. El ciclo Sálvese Quien Pueda enfocó su emisión en las especulaciones sobre este final de pareja, situación que acaparó comentarios y análisis en el estudio. Sin embargo, Majo Martino aportó un respiro en el tema.

Durante la transmisión, un giro inesperado transformó, por unos minutos, el eje de la conversación. La panelista tomó la palabra para contar un hecho personal relacionado con la suerte. Hizo saber a la conductora que traía “algo que le iba a gustar”, invitando a todos a escuchar. Inició relatando detalles de una secuencia de circunstancias que la llevaron a hacer una apuesta. Narró que en una noche previa soñó con un número y, más tarde, observó la cifra estampada en la matrícula de un coche. Esas coincidencias la convencieron para acercarse a una agencia y probar fortuna.

El otro día soñé con el número 247. Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije ‘tengo que jugarlo a la Quiniela’. Me fijo, y salió el número 247 y gané”, compartió frente a las cámaras. Para disipar dudas sobre la veracidad de su relato, exhibió el comprobante de la apuesta. Explicó que invirtió $2.000 y el resultado fue un premio de $1.200.000, suma que sorprendió tanto por la rapidez del desenlace como por el monto alcanzado. Remató su testimonio con una frase que resumió la experiencia: “Hay que estar atento a las señales”.

Majo no fue la única que tuvo suerte en las apuestas nacionales. En el mes de febrero Horacio Pagani ganó dos veces la Quiniela y también lo celebró en vivo. Todo sucedió mientras Beto Casella hacía su clásica publicidad, un PNT más en su larga carrera como conductor. En el estudio, sin embargo, algo extraño comenzaba a gestarse. Primero, un murmullo apenas perceptible, después una risa contenida, finalmente un estallido. El revuelo crecía detrás de cámaras.

Horacio Pagani se ganó la lotería (Video: El Nueve)

Algo pasaba en la mesa de panelistas, algo grande. Casella, impávido, intentó terminar su pauta como un profesional. Pero cuando giró para ver qué ocurría, el estudio se había transformado en una fiesta: Pagani estaba desbordado de felicidad, saltando como si acabara de ver el gol de su vida.

“¿Qué pasa?“, preguntó Casella, entre la sorpresa y la complicidad. Lo que pasaba era simple y extraordinario al mismo tiempo: Horacio Pagani acababa de ganar a la quiniela. La historia tenía todos los condimentos de un guion de cine. La noche anterior, Pagani había llegado tarde a jugar su número de la suerte y lo perdió. La frustración lo embargó, pero como todo buen quinielero, no se rindió. Volvió a intentarlo con otro número de cuatro cifras: 1717, en la Lotería de Santa Fe. Y esta vez, la suerte le sonrió.

“Los 242 mil pesos que había perdido, los gané ahora”, exclamó, todavía incrédulo. A las dos semanas de esto, volvió a ganar. Nuevamente, en plena transmisión de Bendita TV, Pagani volvió a sorprender a sus compañeros al anunciar que había ganado 10.500 pesos en la Quiniela Nocturna de la Provincia. Según explicó, esta vez apostó a tres números y el que le dio la victoria fue el 49.

El 49 me salvó”, afirmó el periodista, ante la sorpresa del resto del panel. Sin embargo, a diferencia de la primera vez, en esta ocasión no hubo festejos desbordantes ni expresiones de euforia. Casella, conductor del programa, fue quien hizo las cuentas en vivo y aclaró que, si bien Pagani había ganado 10.500 pesos, en realidad su ganancia neta fue de 4.500 pesos, ya que había apostado 6.000 pesos.

Temas Relacionados

Majo MartinoQuinela

Últimas Noticias

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

Entre caminatas por mercados, amaneceres frente al Bósforo y salidas turísticas, la actriz encuentra en su compañero incondicional un pilar emocional mientras Mauro Icardi entrena en el Galatasaray

El álbum de fotos de

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

La mascota fue un obsequio del productor a la modelo cuando recién empezaban a salir ante los ojos de todos en la pista de ShowMatch

Paula Chaves celebró los 15

Afirman que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un jugador de Boca: de quién se trata

Según contó Pepe Ochoa en LAM, la nieta de Susana Giménez y el futbolista habrían comenzado una relación hace pocos meses

Afirman que Lucía Celasco estaría

Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”

La bailarina habló del inicio de su relación con el mediático en El Hotel de los Famosos y reveló cómo pudo superar el mal momento

Melody Luz recordó el inicio

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

Las parejas coincidieron en un evento a beneficio de la Fundación de Margarita Barrientos y despertaron la atención de todos

El primer encuentro de Pampita
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: rebota la Bolsa mientras

Mercados: rebota la Bolsa mientras las tasas de interés en pesos buscan un punto de equilibrio

Cómo influye el horario de ingreso escolar en el rendimiento académico y la salud de los estudiantes, según los expertos

Tratamiento del colesterol: qué son las estatinas y por qué despiertan polémica

La fuerte suba de tasas ya impactó al mercado de autos 0 km y las ventas caerían 10% en agosto

Comenzó el juicio contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años en Salta

INFOBAE AMÉRICA
Cate Blanchett, “el regalo inesperado”

Cate Blanchett, “el regalo inesperado” para la nueva película de Paolo Sorrentino

Paraguay declara al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro como grupo terrorista

Iván Fund, Daniel Hendler y Lucrecia Martel competirán con sus películas en el Festival de San Sebastián

Paul McCartney revela cómo John Cage y Stockhausen revolucionaron el sonido de Los Beatles

“Data Week”: anuncian descuentos en cursos y programas de Excel, Power BI, SQL y Python

TELESHOW
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

Afirman que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un jugador de Boca: de quién se trata

Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala