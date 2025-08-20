Teleshow

La pregunta de Cazzu que incomodó a un participante de La Voz Argentina

Durante los ensayos del reality, la artista generó un momento divertido al consultar a Thomas Dantas sobre su vida sentimental

Cazzu sorprendió al participante al preguntarle sobre su estado civil durante los ensayos de La Voz (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Una inesperada pregunta de Cazzu, co-coach de La Voz Argentina, generó un momento de espontaneidad y risas durante los ensayos de la última semana de Knockouts del popular reality emitido por Telefe. En la emisión del martes 19 de agosto, la artista sorprendió a Thomas Dantas, uno de los participantes del Team Luck Ra, con una consulta personal que provocó una reacción inmediata y divertida en el joven.

El episodio se produjo en el marco del duelo entre Dantas y Francisco González (también conocido como Cacush), quienes se enfrentaron en el escenario por un lugar en los Playoffs. Durante la preparación, la cantante se dirigió a Dantas con una pregunta directa después de que él deslumbrara durante los ensayos. “¿Estás soltero vos?”, le consultó, en tono de broma, desmintiendo rápidamente su interés. El participante, sorprendido y halagado, respondió entre risas: “Ay, ay, ay. Que me lo digas vos…”. La situación hizo que Dantas se sonrojara, mientras la artista, apodada La jefa del trap, aclaró que se trataba de una broma y agregó: “Era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”. El concursante, aún divertido, replicó: “Me porto bien”.

Tras la distensión de los ensayos, el Knockout entre Dantas y González se llevó a cabo con gran expectativa. Cacush interpretó “Aquellas pequeñas cosas”, una canción que, según sus palabras, le resulta muy cercana y que suele cantar junto a su padre. Por su parte, a Dantas le tocó “You are the reason”, tema que consideró un verdadero desafío y que, según expresó, le permitía mostrar su mejor faceta artística.

Durante la evaluación, la artista oriunda de Jujuy destacó el desempeño de ambos concursantes. Sobre Dantas, la co-coach señaló: “Esta canción te queda perfecta. Parecía fácil como si fuera tuya”. En cuanto a González, resaltó la conexión especial que logró en esta ocasión: “Lo de Francisco me pareció hermoso, conecté de una forma distinta a la de la última vez”. Luck Ra, coach principal del equipo, coincidió en la dificultad de la decisión, subrayando la calidad y el contraste entre las canciones elegidas por los participantes.

Luego de las presentaciones, llegó el momento de la devolución de los coaches. La instancia se tornó compleja cuando ninguno de los integrantes del jurado quiso inclinarse por uno de los participantes, lo que llevó a Luck Ra a señalar con sinceridad: “Hoy estamos tibios, muchachos”. Tras escuchar las opiniones y percibir la dificultad para tomar una decisión, el coach principal propuso un giro inesperado y le pidió a Cazzu que asumiera la responsabilidad en la definición.

Ante la solicitud, La Jefa del trap quiso aclarar la situación y expresó: “No era así”. Sin embargo, Luck Ra insistió: “Pará, yo vengo decidiendo todas, tirame un centro”, lo que generó una reacción divertida entre los presentes. En un clima relajado, pero con la seriedad que implicaba la decisión, la cantante respondió a su compañero: “Pero, si este es tu trabajo”. La interacción mostró la buena onda y complicidad que existe entre ambos coaches.

Finalmente, y tras unos instantes de intercambio, Cazzu tomó la palabra para anunciar la resolución del equipo. “Decidimos que Thomas sigue en su team Luck Ra”, expresó, confirmando el avance de Dantas a la siguiente instancia y cerrando una jornada que combinó competencia, espontaneidad y momentos de distensión para los participantes y el jurado.

Francisco González, que inicialmente había sido parte del Team Lali, quedó definitivamente fuera de la competencia. En sus últimos momentos en la pantalla, aprovechó para agradecer, tanto a los coaches como al conductor del certamen. “La verdad, gracias a todos y gracias a vos”, le dijo a Nico Occhiato. Luego, reveló: “Me explotó el Instagram. La exposición que necesitaba la conseguí, y a eso vine”.

