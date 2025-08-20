Ángel de Brito comenzó sus vacaciones en Europa: quién lo acompaña

Las vacaciones de Ángel de Brito en Madrid

El periodista Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores hace unos días cuando anunció, fiel a su estilo directo y cercano, que se tomaba unas merecidas vacaciones. Lo hizo desde su lugar favorito para interactuar, las redes sociales, y en especial mediante su emblemática sección de preguntas y respuestas, el #angelresponde, donde aclara dudas y cuenta detalles de su vida personal lejos de las cámaras. Como suele ocurrir, una de las preguntas, conocido que se ausentaría, fue: “¿Vacaciones dónde? ¿Calor o frío?”. No dudó en responder a su manera, cortito y al pie: “Calor”. Así, muchos empezaron a especular con un destino de playa, imaginando al conductor de LAM relajándose en alguna isla del Caribe.

Pero el misterio duró poco. Ángel compartió en su feed de Instagram un video de sus primeros momentos caminando por Madrid, primera escala de un periplo que se extenderá a otras ciudades del Viejo Continente, siempre sonriendo al sol y mostrando ese entusiasmo que lo caracteriza cuando arranca una nueva etapa de descanso. Apareció la salida de Ezeiza y el arribo a Barajas, imágenes del hotel donde para, y una caminata por La Gran Vía. Allí escribió sin vueltas: “Estaba esperando mucho estas vacaciones, las primeras del año. ¿Qué mejor que viajar con mi amor y con mis amigos? ¿Qué mejor que arrancar en este lugar?”. Así, dejó en claro la importancia de este viaje y también que no iba solo: según la pista que dejó, lo acompaña Javier Medina, su pareja, el estilista con quien está casado desde hace seis años, además de algunos amigos cercanos.

De Brito, en Madrid

Sobre su relación con Javier, de Brito suele ser bastante reservado. Rara vez da detalles o expone escenas de la intimidad, pero este año, en una charla relajada con Carmen Barbieri en su programa Barbierísima, se animó a abrir un poco más la puerta de su vida privada. La conductora quiso saber si discutían a menudo, y él respondió con naturalidad: “Sí, discutimos todo el tiempo, obvio. Yo como me muestro en la tele soy más o menos en la vida. Cuando hay que discutir discuto, no grito ni tiro cosas, no está en mi personalidad, soy re tranquilo. Tengo mamá, papá, hermanas, por suerte. Soy familiero”. Así, dejaron en claro que, lejos del escándalo o la tensión, lo que prima es un vínculo real, con sus idas y vueltas, pero marcado por la tranquilidad y el apego familiar.

La charla avanzó y surgió otra inquietud: ¿les gustaría ser padres?. La respuesta fue, una vez más, directa: “No”. Carmen quiso profundizar y preguntó si su pareja pensaba igual, a lo que Ángel explicó: “No, lo tengo clarísimo, me gusta mi vida así como es, con independencia, nunca me surgió. Si surge, bueno, surgirá, pero por ahora no pasó. Hay gente que no tiene feeling con nada, con los viejos, con los perros. Es otra vida y quizás no es el proyecto de uno”. Así, dejó muy claro su postura al respecto: disfruta su vida actual tal como está, sin presiones ni mandatos.

Esta decisión de priorizar el bienestar personal ya había quedado en evidencia en otras vacaciones anteriores. En abril de este año, de Brito aprovechó unos días libres y eligió un destino bien distinto al actual: el sur argentino. Durante sus días en la Patagonia, compartió con sus seguidores imágenes y videos de Bariloche y San Martín de los Andes, dos joyas cordilleranas conocidas por su belleza natural y su tranquilidad. Mostró la mítica Ruta 40 y el famoso Camino de los Siete Lagos, dos recorridos emblemáticos por paisajes espectaculares. Entre las fotos y videos, aparecían lagos de agua cristalina y bosques frondosos, todo acompañado por un clima de completa relajación.

Las minivacaciones de Ángel de Brito en la Patagonia: visitas a Parques Nacionales, paseos en barco y relax

Cada posteo revelaba detalles que para muchos pasan desapercibidos: “Me gusta caminar sin rumbo y sacar fotos, me encanta desconectarme”, contó en algún mensaje. Incluso en el Centro Cívico de Bariloche, uno de los puntos más turísticos, se lo vio disfrutando del lago Nahuel Huapi, caminando tranquilo y sin apuro. El tono en todas sus publicaciones era el mismo: calma, mucho disfrute de los paisajes y una clara intención de dejar de lado por un rato el vértigo de la rutina diaria.

Ahora, desde Europa y con altas temperaturas, Ángel de Brito sigue mostrando esa faceta personal y genuina que tanto conecta con la gente: un comunicador que, lejos de los flashes y los escándalos televisivos, sabe disfrutar el tiempo libre rodeado de afectos, eligiendo cuándo y cómo compartirlo con sus seguidores.