La llamativa respuesta de Oriana Sabatini cuando le preguntaron por la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La influencer recordó que en su casamiento con Paulo Dybala hace poco más de un año, la cantante y el futbolista habrían iniciado el camino de la reconciliación que podría terminar en el altar

Oriana Sabatini confirmó el casamiento de Tini y Rodrigo de Paul: "Estoy muy feliz"

Si bien no hubo confirmación oficial de las partes, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul hablaron a través de los hechos y dejaron ver su reconciliación. La cantante y el futbolista vienen de compartir románticas postales en las playas europeas y ella lo acompañó en su estreno en el Inter Miami. Allí, donde el volante comparte equipo con Lionel Messi, ella se mostró con Antonela Roccuzzo y festejó efusivamente un gol durante una definición por penales.

La pareja se había separado en agosto de 2023, cuando lo anunciaron al difundir respectivos comunicados en sus redes sociales. Desde entonces eligieron caminos diferentes que se volvieron a cruzar casi un año después, el 20 de julio de 2024, en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Allí se ubicaría el kilómetro cero de esta reconciliación, de la que hasta ahora solo se conocieron algunas fotos in fraganti y pruebas sueltas en sus redes sociales.

Durante su actual paso por Buenos Aires, Oriana Sabatini fue consultada al respecto en LAM. Entre cuestiones vinculadas a su futuro profesional, y la fallida posibilidad de sumarse a Masterchef Celebrity, la cantante se refirió a la situación de sus amigos. Y si bien se mantuvo alineada en no confirmar ni desmentir abiertamente ninguna información, dejó algunos indicios de una posible boda.

Consultada por la reconciliación de Tini y De Paul, señaló: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”. Y ligando este presente con aquel festejo, la cronista Candela Mazzone apuntó sobre las versiones de casamiento. “Va a haber una boda nueva, pero ahora vos festejando”, indagó.

La reacción de Tini Stoessel ante el gol que hizo Rodrigo de Paul en su segundo partido en el Inter Miami

“Yo feliz. Cada vez que me invitan a un casamiento, estoy feliz de la vida porque amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”, expresó la artista. Entonces, la periodista le preguntó sobre qué podría regalarle a sus amigos Tini y De Paul ante un eventual festejo. “A veces, para los amigos que te importan, está lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje... O un detallito, como la bata con la que se despierte el día antes de su casamiento, algo para que te pueda tener presente”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse, y si bien sigue sin haber ningún tipo de confirmación oficial, tampoco hay desmentidas. Y todos los caminos conducen a que la cantante y el futbolista pasen en algún momento por el altar.

Una canción con muchos indicios

Tini Stoessel eligió la previa del lanzamiento de su nueva canción, “De Papel”, para compartir señales de acercamiento con Rodrigo De Paul. Radicada en Miami, la artista reveló parte de la letra, que en su mensaje refiere a momentos de dificultades superadas en pareja.

Tini Stoessel lanzó su nueva canción "De papel"

En su cuenta de TikTok, sentada con el mar de fondo y la ciudad en el horizonte, compartió parte de la letra con sus seguidores: “Quiero volver a empezar/Tantas veces la cagamos/Tantas veces lo arreglamos/Hoy pasó otra vez, pero esta vez no nos alejamos/ O me llamas tú o te llamo yo, esto no acabo/Nadie va a ganar en este juego”.

El lanzamiento fue el 7 de agosto, una fecha que los seguidores vincularon de inmediato con el dorsal que utiliza De Paul tanto en su club actual como en la selección argentina. El título del tema también despertó interpretaciones aludiendo al apellido del jugador. Acostumbrados a este código de decir mucho de manera sutil, ellos no necesitaron ninguna otra palabra. Martina y Rodrigo transitan por una segunda oportunidad.

