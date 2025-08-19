Teleshow

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

La actriz, a través de un video, mostró al futbolista realizando tareas dentro de su flamante casa, poniendo cortinas, utilizando una amoladora y también su tiempo para el relax

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
La China Suárez mostró el lado más hogareño de Mauro Icardi en Estambul, tras su regreso al fútbol (Video: Instagram)

Un video publicado por la China Suárez en sus redes sociales llamó la atención de miles de seguidores este lunes, al mostrar una faceta poco conocida de Mauro Icardi en su nueva vida en Estambul, Turquía. En las imágenes, el futbolista del Galatasaray aparece realizando tareas domésticas y de acondicionamiento en su hogar, mientras la actriz lo elogia en la descripción de la publicación con la frase: “Hombre que resuelve vale por mil”.

El posteo, acompañado de emojis y musicalizado con el tema “Tengo celos” de Myke Towers, se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios en Instagram. El video, compartido tras el reciente regreso de Icardi a las canchas después de una lesión de rodilla que lo apartó durante 9 meses, muestra de manera íntima la rutina de la pareja en el país que es parte tanto de Europa como de Asia.

Las escenas muestran al delantero utilizando herramientas, colocando muebles y decoraciones, y participando en la puesta a punto de su nuevo hogar. Además, se incluyen momentos de esparcimiento, como paseos en yate por el Bósforo, tardes de sol junto a la piscina, paseos nocturnos en monopatín y momentos de complicidad en el patio de la casa, siempre acompañados por su mascota. Actualmente, la pareja se encuentra a solas en Estambul, a la espera de la llegada de los hijos de la actriz, y aprovecha cada instante para disfrutar de su convivencia y adaptar la vivienda a su gusto.

La China Suárez mostró la
La China Suárez mostró la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar (Instagram)

Minutos después de la publicación del video del goleador, fue Wanda Nara quien reapareció en la red social X con un mensaje dirigido a él. En su descargo, la empresaria hizo alusión a cuestiones familiares y económicas, señalando que el futbolista no habría saludado a sus hijas por el Día del Niño y que continúa sin cumplir con obligaciones como la obra social y la cuota alimentaria. Además, afirmó que su expareja estaría cubriendo el costo del colegio al que asistirá la hija de su novia actual en Turquía, mientras que hace dos años no abona la escuela de sus hijas.

Cabe recordar que, inicialmente, la pareja residió en la misma casa donde Icardi había convivido con Wanda y su familia. Sin embargo, hace poco lograron mudarse a una nueva vivienda, lo que les permitió comenzar una etapa más privada y personal. Este cambio de residencia también coincidió con el regreso de Icardi al fútbol profesional que llegó con gol incluido, tras lo cual el delantero expresó públicamente su agradecimiento a la actriz por el apoyo recibido durante el proceso.

El delantero dedicó su gol
El delantero dedicó su gol y su regreso a la cancha a su pareja y a sus hijas

Aunque lo hizo con una extensa carta abierta publicada en redes sociales, también habló post-partido con la prensa local. “Llevo una cinta muy especial. Está el nombre de mis hijas y de mi pareja, que es la que me acompañó todo este tiempo fuera del campo”, confesó. “Ella fue quien me acompañó en los peores momentos. Fue la que estuvo a mi lado, la que me ayudó en cada momento difícil. Obviamente, también mis hijas, pero ella fue un soporte enorme. El amor que me dio y la ayuda que me brindó fue increíble”, contó al finalizar el encuentro.

En plena decoración de una casa en una exclusiva zona de la capital turca, la China replicó fotos y videos de Icardi convirtiendo el tanto y celebrándolo frente a todo un estadio. “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió Eugenia junto a una foto de su pareja, sonriente mientras era ovacionado. Mientras que en otras publicaciones, compartió mensajes de los fanáticos. “Mauro Icardi debutó 281 días después de su lesión y marcó a los 6 minutos. ¡Capitán Icardi!”, reprodujo, junto a las imágenes del momento en el que realizaba el gol.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraChina Suárez

Últimas Noticias

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

La exvedette compartió su experiencia tras sufrir complicaciones con un procedimiento de láser CO2 en un centro no verificado. Su testimonio

Eliana Guercio habló del tratamiento

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

La empresaria acusó al futbolista de no cumplir con el pago de la manutención. Su cuestionamiento al rol que tiene con los hijos de la China Suárez

Wanda Nara contra Mauro Icardi

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

Ángel de Brito contó los detalles del vínculo que habría mantenido la actriz con un famoso casado durante varios meses. El enojo del actor

Nicolás Vázquez y el escandaloso

Laurita Fernández congeló óvulos y contó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “Puede ayudar a muchas mujeres”

La conductora abrió su intimidad, se refirió a su deseo de ser madre y la importancia de la criopreservación como opción para quienes desean planificar su maternidad sin presiones temporales

Laurita Fernández congeló óvulos y

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

La integrante de la obra Rocky, el musical anunció el fin de su relación con Gonzalo Gerber tras siete años, mientras crecen las especulaciones sobre su supuesto romance con el actor

Se separó Dai Fernández, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Insólito robo en La Plata:

Insólito robo en La Plata: delincuentes rompieron la luneta de un auto y se llevaron 15 millones de pesos

El dragón que puede cambiar de sexo por la temperatura y sorprende a la ciencia: revelan sus claves genéticas

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

INFOBAE AMÉRICA
EEUU desplegará tres destructores frente

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

TELESHOW
Eliana Guercio habló del tratamiento

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

Laurita Fernández congeló óvulos y contó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “Puede ayudar a muchas mujeres”

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi