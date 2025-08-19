La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

La China Suárez mostró el lado más hogareño de Mauro Icardi en Estambul, tras su regreso al fútbol (Video: Instagram)

Un video publicado por la China Suárez en sus redes sociales llamó la atención de miles de seguidores este lunes, al mostrar una faceta poco conocida de Mauro Icardi en su nueva vida en Estambul, Turquía. En las imágenes, el futbolista del Galatasaray aparece realizando tareas domésticas y de acondicionamiento en su hogar, mientras la actriz lo elogia en la descripción de la publicación con la frase: “Hombre que resuelve vale por mil”.

El posteo, acompañado de emojis y musicalizado con el tema “Tengo celos” de Myke Towers, se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios en Instagram. El video, compartido tras el reciente regreso de Icardi a las canchas después de una lesión de rodilla que lo apartó durante 9 meses, muestra de manera íntima la rutina de la pareja en el país que es parte tanto de Europa como de Asia.

Las escenas muestran al delantero utilizando herramientas, colocando muebles y decoraciones, y participando en la puesta a punto de su nuevo hogar. Además, se incluyen momentos de esparcimiento, como paseos en yate por el Bósforo, tardes de sol junto a la piscina, paseos nocturnos en monopatín y momentos de complicidad en el patio de la casa, siempre acompañados por su mascota. Actualmente, la pareja se encuentra a solas en Estambul, a la espera de la llegada de los hijos de la actriz, y aprovecha cada instante para disfrutar de su convivencia y adaptar la vivienda a su gusto.

La China Suárez mostró la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar (Instagram)

Minutos después de la publicación del video del goleador, fue Wanda Nara quien reapareció en la red social X con un mensaje dirigido a él. En su descargo, la empresaria hizo alusión a cuestiones familiares y económicas, señalando que el futbolista no habría saludado a sus hijas por el Día del Niño y que continúa sin cumplir con obligaciones como la obra social y la cuota alimentaria. Además, afirmó que su expareja estaría cubriendo el costo del colegio al que asistirá la hija de su novia actual en Turquía, mientras que hace dos años no abona la escuela de sus hijas.

Cabe recordar que, inicialmente, la pareja residió en la misma casa donde Icardi había convivido con Wanda y su familia. Sin embargo, hace poco lograron mudarse a una nueva vivienda, lo que les permitió comenzar una etapa más privada y personal. Este cambio de residencia también coincidió con el regreso de Icardi al fútbol profesional que llegó con gol incluido, tras lo cual el delantero expresó públicamente su agradecimiento a la actriz por el apoyo recibido durante el proceso.

El delantero dedicó su gol y su regreso a la cancha a su pareja y a sus hijas

Aunque lo hizo con una extensa carta abierta publicada en redes sociales, también habló post-partido con la prensa local. “Llevo una cinta muy especial. Está el nombre de mis hijas y de mi pareja, que es la que me acompañó todo este tiempo fuera del campo”, confesó. “Ella fue quien me acompañó en los peores momentos. Fue la que estuvo a mi lado, la que me ayudó en cada momento difícil. Obviamente, también mis hijas, pero ella fue un soporte enorme. El amor que me dio y la ayuda que me brindó fue increíble”, contó al finalizar el encuentro.

En plena decoración de una casa en una exclusiva zona de la capital turca, la China replicó fotos y videos de Icardi convirtiendo el tanto y celebrándolo frente a todo un estadio. “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió Eugenia junto a una foto de su pareja, sonriente mientras era ovacionado. Mientras que en otras publicaciones, compartió mensajes de los fanáticos. “Mauro Icardi debutó 281 días después de su lesión y marcó a los 6 minutos. ¡Capitán Icardi!”, reprodujo, junto a las imágenes del momento en el que realizaba el gol.