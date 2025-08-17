Vacas, campo y antojos dulces: la tarde de Eva Bargiela y Gianluca Simeone antes de la llegada de su bebé

En la inminente llegada de su primer hijo juntos, Eva y Gianluca disfrutaron de una tarde campestre (Instagram)

Desde que Eva Bargiela confirmó que está esperando su primer hijo junto a Gianluca Simeone, cada paso de la pareja suma nuevas postales llenas de ternura y complicidad. Mientras la llegada del bebé se acerca, ambos se muestran disfrutando de los pequeños rituales cotidianos típicos de cualquier familia en formación, lejos del ruido y las cámaras, apostando a pasar tiempo de calidad juntos.

A finales de la semana pasada, aprovecharon para hacer una salida especial: escapada campestre, aire libre y relax lejos de la ciudad. “Viernes con frío y sol”, escribió Eva en sus redes sociales, y acompañó la frase con una serie de fotos que no tardó en recibir cientos de corazones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

En las imágenes, Eva y Gianluca posaron abrigados y sonrientes, compartiendo un momento de descanso en una mesa de madera bajo la sombra de los árboles. Con bebida caliente y un flan con dulce de leche, la pareja dejó en claro que disfruta de los últimos días de la dulce espera. La modelo también compartió una foto donde se la ve luciendo su embarazo y tomando un respiro, sin perder el estilo ni el buen humor.

La pancita de la modelo fue una de las protagonistas del álbum de fotos

Eva, con los brazos extendidos, en medio de su descanso al aire libre

La naturaleza fue la gran protagonista de la jornada: Bargiela no solo mostró la panza sino también su mirada hacia un colorido rincón repleto de flores. Por su parte, Simeone disfrutó del campo, rodeado de una granja y mucho césped, bajo el frío sol invernal. El clima acompañó en todo momento y permitió que ambos pudieran relajarse antes de la llegada del bebé.

Días atrás, lejos de cualquier rutina elegante, ambos eligieron una noche divertida: asistieron juntos a ver La Cena de los tontos en el teatro El Nacional. Allí, antes de ingresar a la sala, la pareja fue abordada por la prensa y no dudó en contar cómo se preparan para la llegada de su primer hijo. Frente a las cámaras de Implacables (El Nueve), el ambiente fue distendido. “Gianluca, contanos, como papá, ¿cómo te sentís?”, consultó una periodista. Con gesto sereno y sonrisa, el hijo del Cholo Simeone no dudó: “Bien, estoy muy contento, muy ansioso”.

El futbolista sentado en una de las mesas de la estancia

Las vacas formaron parte de la tarde campestre de la pareja

Las preguntas no se detuvieron ahí. Los cronistas quisieron saber más sobre una de sus decisiones más importantes: dejar atrás su carrera en el fútbol profesional. “¿Tomaron la decisión en pareja?”, dispararon. Gianluca lo explicó así: “Sí, fue una decisión mía, estoy muy contento de afrontar estos nuevos retos, estoy muy contento por lo que viene. Somos un equipo, hablamos siempre de nuestros proyectos, lo hablamos entre nosotros, es una decisión mía pero lo hablamos entre los dos. Es una decisión que venía pensando hace bastante”.

Llegó el turno de la futura mamá, que compartió cómo vive este momento y cuál será el nombre de su hijo: “Me siento muy bien, ya tiene nombre: Faustino”. La llegada del bebé implica nuevos hábitos y preparativos ineludibles. “¿Cómo se están preparando para la llegada del bebé?” preguntó la prensa. “La casa no la adaptamos, pero sí con muchas cosas nuevas, pensando en cunas, cochecitos, pensando en cosas que nunca había pensado”, respondió Eva, entre risas y con naturalidad.

Bajo los rayos del sol, Eva a punto de deleitar una bebida caliente

Gianluca, de espaldas, observando las vacas a su alrededor (Instagram)

Frente a la tranquilidad de la modelo, un periodista apuntó a Gianluca por los nervios de convertirse en padre primerizo. Él contestó con sinceridad: “Sí, nervios hay, imagino que a todos los padres primerizos les debe pasar. Estoy hablando mucho con mi papá que me da consejos. Con papá somos muy unidos, hace varios años vivimos todos medio separados, pero somos muy unidos, hablamos siempre, tratamos de juntarnos siempre y estamos conectados”.

No faltó la clásica pregunta sobre los cursos de preparto. Eva, entre risas, confesó: “No sé si él sabía que existía el curso de preparto, vamos a hacer todo lo que haya que hacer”. Ya sobre el final, la prensa indagó en cómo es Gianluca como futuro padre. La joven no dudó: “Es muy presente, muy cariñoso, habla, lee cuentos, pone música, hace todo”.